Тур: 4. Стадион: Новый стадион Хатая.
0:3
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаАит Бенассер Юссеф
0:1
37' ГолМуйя Арбнор
0:2
51' ГолМуандилмаджи Мариус
59' Желтая карточкаБола Марк
0:2
75' Не забитый пенальтиНтчам Оливье
0:3
75' ГолНтчам Оливье
90'+7
Ход матча
37'
0:1
51'
59'
75'
0:2
75'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
17
Дьяк
Ламин
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Дьяк ЛаминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бекай ВисарВратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
-
14 Педру РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ozhan Pulat
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
-
Главный тренер: Райс Томас
История личных встреч
Хатайспор
Самсунспор
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандеш Желсон II
|2
|0.5
|Страндберг Карлос
|2 (1)
|0.5
|Педру Руй III
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нтчам Оливье
|1
|0.33
|Хольсе Карло
|1
|0.33
|Муйя Арбнор
|1
|0.33
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0.33
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чорекчи Камил
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Йылмаз Реджеп
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|0
|1
|Бамгбойе Фуншо
|1
|0
|Пармак Абдулкадир
|1
|0
|Сертель Джемали
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
|Джонатан Окоронкво
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Юксел Джелил
|1
|0
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Бола Марк
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Самсунспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Хатайспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Самсунспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
0
Хатайспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Самсунспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
2
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Антальяспор - Хатайспор 3:2 Хатайспор - Касымпаша 1:1 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Ризеспор 2:0
Бешикташ - Хатайспор 2:2 Хатайспор - Анкарагюджю 2:1 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Истанбулспор 0:3 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Кайсериспор - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фенербахче 0:2 Коньяспор - Хатайспор 2:0 Хатайспор - Сивасспор 1:1 Трабзонспор - Хатайспор 2:0 Истанбул Башакшехир - Хатайспор 1:1 Хатайспор - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Хатайспор 0:1
Самсунспор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3
Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Анкарагюджю 2:1 Истанбул Башакшехир - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Ризеспор 3:0 Газиантеп - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Антальяспор 2:0
Результаты матчей
Хатайспор
Самсунспор
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 2
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|3
|Гёзтепе
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|2