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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Эюпспор
0:0
Конец матча
Трабзонспор
0'
55' Желтая карточка
Ялчин Робин
69' Желтая карточка
Melih Kabasakal
79' Желтая карточка
Сешлар Свит
90'+9

Ход матча

54'
Бруно Джанни
Акбаба Эмре
 
55'
Ялчин Робин
 
69'
Melih Kabasakal
 
73'
Токёз Дорукхан
Бингол Тайфур
 
73'
Сешлар Свит
Сайс Самуэль
 
76'
 
Барди Энис
Cihan Canak
79'
Сешлар Свит
 
86'
Хадзийованнис Анастасиос
Тиам Маме
 
86'
Качар Тугай
Melih Kabasakal
 
87'
 
Йилдирим Пойраз Эфе Энгин
Оршич Мислав
90'
 
Чам Мухаммед
Дестан Энис

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Озер
Берке
75
Бингол
Тайфур
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
77
Мераш
Умут
18
Мидтше
Фредрик
57
Melih
Kabasakal
10
Сайс
Самуэль
8
Акбаба
Эмре
9
Тиам
Маме
23
Кутуджу
Ахмед
1
Чакыр
Угурджан
79
Мальейру
Педро
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Ландстрем
Джон
35
Йокушлу
Окай
70
Дрэгуш
Денис
61
Cihan
Canak
99
Оршич
Мислав
94
Дестан
Энис
Эюпспор
4-3-3
Трабзонспор
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 2 0.5
Кутуджу Ахмед 1 0.25
Бруно Джанни 1 0.25
Акбунар Халиль 1 0.25
Тиам Маме 1 0.25
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Melih Kabasakal 3 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Ялчин Робин 1 0
Озер Берке 1 0
Сешлар Свит 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Эюпспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эюпспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4
Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0 Коджаелиспор - Эюпспор 2:1 Бешикташ - Эюпспор 4:0
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0
Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1

Результаты матчей

Эюпспор
Трабзонспор

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эюпспор
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Эюпспор
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
11.
Ризеспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
13.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 3
Весь список

Топ нарушителей
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Эюпспор 0:0 Трабзонспор онлайн

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