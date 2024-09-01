Тур: 4. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
0:0
Конец матча
0'
55' Желтая карточкаЯлчин Робин
69' Желтая карточкаMelih Kabasakal
79' Желтая карточкаСешлар Свит
90'+9
Ход матча
55'
69'
79'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
77
Мераш
Умут
10
Сайс
Самуэль
35
Йокушлу
Окай
70
Дрэгуш
Денис
61
Cihan
Canak
99
Оршич
Мислав
94
Дестан
Энис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бруно ДжанниПолузащитник
-
19 Сешлар СвитПолузащитник
-
24 Качар ТугайПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
71 Birkan Tetik
-
-
Главный тренер: Арда Туран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Йокушлу ОкайПолузащитник
-
70 Дрэгуш ДенисПолузащитник
-
61 Cihan CanakПолузащитник
-
99 Оршич МиславПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Туфан ОзанЗащитник
- Защитник
-
77 Бослук АрифЗащитник
- Полузащитник
-
17 Чам МухаммедПолузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ihsan Derelioglu
Бомбардиры внутри турнира
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|2
|0.5
|Кутуджу Ахмед
|1
|0.25
|Бруно Джанни
|1
|0.25
|Акбунар Халиль
|1
|0.25
|Тиам Маме
|1
|0.25
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Melih Kabasakal
|3
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Ялчин Робин
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Эюпспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Эюпспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Эюпспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Трабзонспор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эюпспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4
Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0 Гиресунспор - Эюпспор 0:0 Эюпспор - Тузласпор 4:0 Коджаелиспор - Эюпспор 2:1 Бешикташ - Эюпспор 4:0
Трабзонспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Сивасспор - Трабзонспор 0:0
Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Железничар Панчево - Трабзонспор 1:3 Трабзонспор - Сегед 2:1 Трабзонспор - Щегед 2:1 Трабзонспор - Анкарагюджю 4:2 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Трабзонспор - Истанбулспор 3:0 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:4 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 3:2 Кайсериспор - Трабзонспор 1:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1
Результаты матчей
Эюпспор
Трабзонспор
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эюпспор
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|3
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|3
|Гёзтепе
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|2