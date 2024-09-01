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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Бешикташ
1:0
Второй тайм: 83'
Сивасспор
0'
5' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
1:0
27' Пенальти
Иммобиле Чиро
41' Желтая карточка
Палули Мурат
44' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
59' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
72' Желтая карточка
Рашица Милот

Ход матча

5'
Иммобиле Чиро
 
27'
Иммобиле Чиро
1:0
41'
 
Палули Мурат
44'
 
Чифтчи Угюр
59'
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
62'
Киличсой Семих
Мучи Эрнест
 
67'
 
Бальде Диао Кейта
Тургунбаев Азизбек
72'
Рашица Милот
 
73'
Хекимоглу Эрхан
Иммобиле Чиро
 
73'
Н'Дур Шер
Али Мохамед Альмоатасембеллах
 
78'
 
Мутуссами Самуэль
Jan Bieganski

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Сивасспор
5.20
9.50
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97.00
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Все Коэффициенты
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
7
Рашица
Милот
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
17
Иммобиле
Чиро
35
Вурал
Али
Шашал
27
Сонко-Сундберг
Ноа
26
Радакович
Урош
14
Камара
Самба
7
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
10
Притчард
Алекс
15
Jan
Bieganski
8
Харисис
Харилаос
90
Тургунбаев
Азизбек
9
Манай
Рей
Бешикташ
4-2-3-1
Сивасспор
5-4-1

История личных встреч

Бешикташ
Сивасспор

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед

34 матча

47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
0:0
С
3:0
ТМС
0:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
1:2
С
5:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
ТМС
2:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.18
1.12

Среднее время на гол

76
80

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 3 (1) 1
Силва Рафа 2 0.67
Габриэль Паулиста 1 0.33
Мучи Эрнест 1 0.33
Рашица Милот 0 0
Киличсой Семих 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радакович Урош 2 0.5
Притчард Алекс 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Иммобиле Чиро 1 0
Колли Омар 1 0
Рашица Милот 1 0
Киличсой Семих 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 2 1
Бальде Диао Кейта 1 0
Камара Самба 1 0
Палули Мурат 1 0
Тургунбаев Азизбек 1 0
Jan Bieganski 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Бешикташ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2
Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0
Сивасспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1
Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0

Результаты матчей

Бешикташ
Сивасспор

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
4.
Эюпспор
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
6.
Самсунспор
 3:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Сивасспор
 0:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
10.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 0:3 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сивасспор
 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хатайспор
 0:3 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 3:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Самсунспор
 3:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
4.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 1:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 0:1 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 0:3 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 2
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Чифтчи Угюр получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Палули Мурат получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Бешикташ забивает с точки!
  • 5'
    Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бешикташ
Ничья
Сивасспор
5.20
9.50
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Где смотреть матч Бешикташ 1:0 Сивасспор онлайн

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Бешикташ
Сивасспор
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