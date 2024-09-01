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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Бешикташ
2:0
Конец матча
Сивасспор
0'
5' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
1:0
27' Пенальти
Иммобиле Чиро
41' Желтая карточка
Палули Мурат
44' Желтая карточка
Чифтчи Угюр
59' Желтая карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах
72' Желтая карточка
Рашица Милот
2:0
89' Гол
Фернандеш Жедсон
89' Желтая карточка
Вурал Али Шашал
90' Желтая карточка
Манай Рей
90' Желтая карточка
Топчу Эмир Хан
90' Желтая карточка
Сонко-Сундберг Ноа
90'+7
34
Гюнок
Мерт
2
Свенссон
Юнас
3
Габриэль
Паулиста
14
Удуохаи
Феликс
26
Масуаку
Артур
28
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
83
Фернандеш
Жедсон
7
Рашица
Милот
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
17
Иммобиле
Чиро
35
Вурал
Али
Шашал
27
Сонко-Сундберг
Ноа
26
Радакович
Урош
14
Камара
Самба
7
Палули
Мурат
3
Чифтчи
Угюр
10
Притчард
Алекс
15
Jan
Bieganski
8
Харисис
Харилаос
90
Тургунбаев
Азизбек
9
Манай
Рей
Бешикташ
4-2-3-1
Сивасспор
5-4-1

История личных встреч

Бешикташ
Сивасспор

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

78.9%
26.3%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
9 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 13 побед

34 матча

47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

44.1%
38.2%
17.7%
15 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

26.5%
35.3%
38.2%
9 побед 12 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
0:0
С
3:0
ТМС
0:1
С
1:2
С
3:0
С
1:2
С
1:2
С
5:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
3:2
С
3:0
С
1:1
С
0:1
С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
ТМС
2:2
С
2:1
С
2:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.88
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.18
1.12

Среднее время на гол

76
80

Всего голов

52
36

Голов в среднем за матч

1.53
1.06

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

58
85

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 3 (1) 1
Силва Рафа 2 0.67
Габриэль Паулиста 1 0.33
Фернандеш Жедсон 1 0.33
Мучи Эрнест 1 0.33
Рашица Милот 0 0
Киличсой Семих 0 0
Масуаку Артур 0 0
Н'Дур Шер 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радакович Урош 2 0.5
Притчард Алекс 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 2 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 0
Иммобиле Чиро 1 0
Колли Омар 1 0
Рашица Милот 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Киличсой Семих 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чифтчи Угюр 2 1
Бальде Диао Кейта 1 0
Сонко-Сундберг Ноа 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Манай Рей 1 0
Камара Самба 1 0
Палули Мурат 1 0
Тургунбаев Азизбек 1 0
Jan Bieganski 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сивасспор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Бешикташ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сивасспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Бешикташ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сивасспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2
Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Анкарагюджю 1:0 Бешикташ - Ризеспор 3:2 Фенербахче - Бешикташ 2:1 Анкарагюджю - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Анкарагюджю 2:0
Сивасспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Сивасспор - Эюпспор 0:1 Кайсериспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Трабзонспор 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1
Эрзурумспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Нефтчи 1:2 Сивасспор - Кайсериспор 2:1 Истанбулспор - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Сивасспор - Фенербахче 2:2 Трабзонспор - Сивасспор 0:1 Сивасспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Сивасспор - Сивас Дорт-Эйлулспор 3:0 Сивасспор - Сивас Беледьеспор 3:0 Сивасспор - Токат 6:1 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Касымпаша - Сивасспор 0:0

Результаты матчей

Бешикташ
Сивасспор

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
4.
Эюпспор
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
6.
Самсунспор
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
10.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Антальяспор
 Заявка 4 1 1 2 7 - 11 4
12.
Ризеспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 2 2 0 0 9 - 4 6
2.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
5.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Антальяспор
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Хатайспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Самсунспор
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
4.
Эюпспор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
9.
Сивасспор
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
10.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Трабзонспор
 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
12.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
17.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Антальяспор
 Заявка 2 0 0 2 4 - 9 0
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 4
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 3
Весь список

Топ нарушителей
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 2
Эюпспор Melih Kabasakal 3
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Чифтчи Угюр получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Палули Мурат получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Бешикташ забивает с точки!
    • 5'
      Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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