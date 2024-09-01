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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
0:1
Первый тайм: 33'
Антальяспор
0'
0:1
2' Гол
Ларссон Сэм
23' Желтая карточка
Ракип Эрдаль

Ход матча

2'
0:1
Ларссон Сэм
(Калузиньски Якуб)
23'
 
Ракип Эрдаль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Антальяспор
3.80
3.65
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5.20
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Все Коэффициенты
16
Шенгезер
Мухаммед
8
Кеман
Оливье
15
Гюрелер
Хамза
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
2
Оздемир
Берат
23
Тюрюдж
Дениз
25
Фигейредо
Жоау
14
Пелкас
Димитрис
7
Гюрлер
Сердар
11
Кени
Филипп
13
Пирич
Кенан
17
Ешильюрт
Эрдоган
2
Thalisson
4
Герджалиу
Амар
91
Burak
Ingenc
6
Ракип
Эрдаль
18
Калузиньски
Якуб
8
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
12
Дженепо
Мусса
81
Самудио
Брайан
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Антальяспор

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа

20 матчей

60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:0
С
1:0
С
0:0
С
2:0
С
0:1
С
1:2
С
0:0
С
5:1
С
0:2
С
2:0
С
0:1
С
4:0
С
0:2
С
4:1
С
0:1
С
2:2
С
1:2
С
2:3
С
1:0
С
0:1

Голы

Всего голов

22
10

Голов в среднем за матч

2.2
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.4
0.9

Среднее время на гол

225
100

Всего голов

26
19

Голов в среднем за матч

1.3
0.95

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

69
94

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фигейредо Жоау 2 0.67
Тюрюдж Дениз 1 0.33
Гюрлер Сердар 1 0.33
Пёнтек Кшиштоф 1 0.33
Пелкас Димитрис 0 0
Кени Филипп 0 0
Опоку Джером 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самудио Брайан 3 (1) 0.75
Ларссон Сэм 1 0.25
Дженепо Мусса 1 0.25
Thalisson 1 0.25
Калузиньски Якуб 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гюрлер Сердар 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Кеман Оливье 1 0
Пёнтек Кшиштоф 1 0
Давидсон 1 0
Эргюн Онур 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 2 0
Thalisson 2 0
Вурал Гюрай 0 1
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Герджалиу Амар 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Истанбул Башакшехир
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1
Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Антальяспор

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 9 - 3 9
3.
Эюпспор
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Антальяспор
 1:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Бешикташ
 Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
6.
Гёзтепе
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Касымпаша
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Сивасспор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Коньяспор
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Ризеспор
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12.
Газиантеп
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Самсунспор
 Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
16.
Аланьяспор
 Заявка 4 0 2 2 4 - 9 2
17.
Кайсериспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 4 - 6 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Эюпспор
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
3.
Гёзтепе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Антальяспор
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
6.
Галатасарай
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Бодрумспор
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Хатайспор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Касымпаша
 Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
12.
Коньяспор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Сивасспор
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
14.
Ризеспор
 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
15.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Газиантеп
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Самсунспор
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Фенербахче
 Заявка 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Эюпспор
 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Касымпаша
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Бешикташ
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Сивасспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Самсунспор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Газиантеп
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Ризеспор
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
10.
Антальяспор
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Коньяспор
 Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Трабзонспор
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
13.
Гёзтепе
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14.
Истанбул Башакшехир
 0:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Кайсериспор
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Адана Демирспор
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Хатайспор
 Заявка 2 0 0 2 3 - 5 0
18.
Аланьяспор
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
19.
Бодрумспор
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 4 (1)
Касымпаша Да Кошта Нуну 3 (1)
Фенербахче Фред Сантос 3
Антальяспор Самудио Брайан 3
Галатасарай Актюркоглу Мухаммед 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Мпуту Малкольм-Бокеле 3
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 1
Газиантеп Добен Квентин 1 1
Хатайспор Чорекчи Камил 2
Бешикташ Масуаку Артур 2
Весь список
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