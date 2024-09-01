Тур: 4. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
5:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолЛарссон Сэм
23' Желтая карточкаРакип Эрдаль
0:2
41' ГолЛарссон Сэм
1:2
43' ГолФигейредо Жоау
2:2
62' ГолТюрюдж Дениз
3:2
64' ГолПёнтек Кшиштоф
4:2
72' ГолПёнтек Кшиштоф
75' Желтая карточкаСафури Рамиз
76' Желтая карточкаПёнтек Кшиштоф
5:2
81' ГолПёнтек Кшиштоф
90'+6
Ход матча
2'
0:1
23'
41'
0:2
43'
62'
2:2
64'
3:2
72'
4:2
75'
76'
81'
5:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
6 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
23
Тюрюдж
Дениз
11
Кени
Филипп
13
Пирич
Кенан
91
Burak
Ingenc
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кени ФилиппНападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
75 Каплан ЭмреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Джало МатшуПолузащитник
- Нападающий
-
91 ДавидсонНападающий
-
28 Emre Karaal
-
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Основной состав
-
13 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
91 Burak IngencЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Йылмаз МертЗащитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Узун ЭмреПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Алекс
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
30.8%
10 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 1 победа
20 матчей
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
10
Голов в среднем за матч
2.2
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.4
0.9
Среднее время на гол
225
100
Всего голов
26
19
Голов в среднем за матч
1.3
0.95
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
5
Больше 25%
Меньше 75%
15
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
69
94
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|1.33
|Фигейредо Жоау
|3
|1
|Тюрюдж Дениз
|2
|0.67
|Гюрлер Сердар
|1
|0.33
|Пелкас Димитрис
|0
|0
|Опоку Джером
|0
|0
|Кеман Оливье
|0
|0
|Лима Лукас
|0
|0
|Кени Филипп
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самудио Брайан
|3 (1)
|0.75
|Ларссон Сэм
|2
|0.5
|Дженепо Мусса
|1
|0.25
|Thalisson
|1
|0.25
|Калузиньски Якуб
|0
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Гюрлер Сердар
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Давидсон
|1
|0
|Эргюн Онур
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|2
|0
|Thalisson
|2
|0
|Вурал Гюрай
|0
|1
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Сафури Рамиз
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
|Герджалиу Амар
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Антальяспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
7
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
2
50%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
1
11%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
2
50%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
1
14%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
5
11
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
2
18%
16-30
3
60%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Истанбул Башакшехир - Сент-Патрикс 2:0 Сент-Патрикс - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Истанбул Башакшехир - Иберия 1999 2:0
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Иберия 1999 - Истанбул Башакшехир 0:1 Ла-Фиорита - Истанбул Башакшехир 0:4 Истанбул Башакшехир - Ла-Фиорита 6:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 0:1 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 0:1 Истанбул Башакшехир - Касымпаша 4:1 Хатайспор - Истанбул Башакшехир 1:2 Истанбул Башакшехир - Ризеспор 2:0 Пендикспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 1:1 Истанбул Башакшехир - Коджаелиспор 5:2 Истанбул Башакшехир - Тузласпор 4:1 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0
Антальяспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Антальяспор - Хатайспор 3:2 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Антальяспор - Гёзтепе 0:0 Антальяспор - Сивасспор 0:1
Антальяспор - Аль-Хор 1:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Антальяспор 4:0 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Антальяспор - Пендикспор 1:2 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 4:1 Антальяспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Антальяспор 3:0 Антальяспор - Анкарагюджю 1:1 Бешикташ - Антальяспор 1:2 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 1:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Антальяспор - Истанбулспор 2:2
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Точный счет
4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
4:2
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
21
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 3
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|9 - 4
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|3.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|12.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|Касымпаша
|Да Кошта Нуну
|3 (1)
|Фенербахче
|Фред Сантос
|3
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|3
|Эюпспор
|Melih Kabasakal
|3
|Гёзтепе
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|3
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 1
|Газиантеп
|Добен Квентин
|1 1
|Хатайспор
|Чорекчи Камил
|2