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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Катанзаро
3:1
Конец матча
Каррарезе
0'
3' Желтая карточка
Бригенти Николо
25' Желтая карточка
Nicolas Schiavi
1:0
34' Гол
Бьяши Томмазо
1:1
44' Гол
Devid Bouah
2:1
45' Гол
Йемелло Пьетро
46' Желтая карточка
Бонини Федерико
3:1
54' Гол
Понтиссо Симоне
89' Желтая карточка
Чиккони Мануэль
90'+6
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
4
Антонини
Матиас
6
Бонини
Федерико
84
Кассандро
Томмазо
92
Шитум
Марио
21
Помпетти
Марко
10
Петриччоне
Якопо
20
Понтиссо
Симоне
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
1
Блеве
Марко
4
Ильянес
Джулиан
66
Херманнссон
Хьёртур
3
Marco
Imperiale
13
Devid
Bouah
11
Чиккони
Мануэль
82
Капецци
Леонардо
18
Nicolas
Schiavi
32
Финотто
Маттиа
10
Панико
Джузеппе
28
Капелло
Алессандро
Катанзаро
5-3-2
Каррарезе
3-4-2-1

История личных встреч

Катанзаро
Каррарезе

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ППД
2:3
ППД
2:2
К
5:4

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
3

Среднее время на гол

25
30

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

3
3

Тотал матчей

4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
30

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понтиссо Симоне 2 0.5
Бьяши Томмазо 1 0.25
Йемелло Пьетро 1 0.25
Шитум Марио 0 0
Каррарезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Schiavi 2 (1) 0.5
Финотто Маттиа 1 0.25
Devid Bouah 1 0.25
Капецци Леонардо 0 0
Simone Zanon 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Шитум Марио 1 0
Бригенти Николо 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Бонини Федерико 1 0
Сек Демба 1 0
Каррарезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ильянес Джулиан 1 1
Капецци Леонардо 1 0
Капелло Алессандро 1 0
Nicolas Schiavi 1 0
Чиккони Мануэль 1 0
Riccardo Palmieri 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Катанзаро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1
Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1
Каррарезе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1
Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Перуджа 1:0 СПАЛ - Каррарезе 0:0

Результаты матчей

Катанзаро
Каррарезе

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Каррарезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 4 2 2 0 4 - 1 8
2.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Чезена
 1:1 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Мантуя
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
11.
Специя
 1:1 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Козенца
 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Палермо
 1:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Специя
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Козенца
 1:1 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
16.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Палермо
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 1:1 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Чезена
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Козенца
 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Катанзаро Понтиссо Симоне 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Юве Стабия Marco Ruggero 3
Весь список
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