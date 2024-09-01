Тур: 4. Стадион: Никола Чераволо.
0'
3' Желтая карточкаБригенти Николо
25' Желтая карточкаNicolas Schiavi
1:0
34' ГолБьяши Томмазо
1:1
44' ГолDevid Bouah
2:1
45' ГолЙемелло Пьетро
46' Желтая карточкаБонини Федерико
3:1
54' ГолПонтиссо Симоне
89' Желтая карточкаЧиккони Мануэль
90'+6
Ход матча
25'
34'
1:0
44'
1:1
45'
2:1
46'
54'
3:1
89'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
443 Количество передач 504
-
46 Владение мячом, % 54
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Сек ДембаНападающий
-
45 Бузо НиколоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Devid BouahЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Никола Антонио Калабро
История личных встреч
Катанзаро
Каррарезе
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
3
Среднее время на гол
25
30
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
3
3
Тотал матчей
4.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
30
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понтиссо Симоне
|2
|0.5
|Бьяши Томмазо
|1
|0.25
|Йемелло Пьетро
|1
|0.25
|Шитум Марио
|0
|0
Каррарезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Schiavi
|2 (1)
|0.5
|Финотто Маттиа
|1
|0.25
|Devid Bouah
|1
|0.25
|Капецци Леонардо
|0
|0
|Simone Zanon
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Бонини Федерико
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Каррарезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ильянес Джулиан
|1
|1
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Капелло Алессандро
|1
|0
|Nicolas Schiavi
|1
|0
|Чиккони Мануэль
|1
|0
|Riccardo Palmieri
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Катанзаро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Катанзаро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Каррарезе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
2
33%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1
Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Кремонезе 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Комо 1:2 Парма - Катанзаро 0:2 Брешия - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Реджана 0:1
Каррарезе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Каррарезе - Зюйдтироль 2:0 Кремонезе - Каррарезе 1:0 Чезена - Каррарезе 2:1 Кальяри - Каррарезе 3:1
Каррарезе - Катания 2:1 Виртус Энтелла - Каррарезе 0:0 Каррарезе - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Каррарезе 0:0 Беневенто - Каррарезе 2:2 Каррарезе - Беневенто 1:0 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 2:2 Ювентус (до 23 лет) - Каррарезе 1:1 Каррарезе - Перуджа 1:2 Перуджа - Каррарезе 0:2 Каррарезе - Понтедера 2:1 Луккьезе - Каррарезе 0:1 Каррарезе - Римини 3:0 Реканатезе - Каррарезе 4:1 Каррарезе - Перуджа 1:0 СПАЛ - Каррарезе 0:0
Результаты матчей
Катанзаро
Каррарезе
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Каррарезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|16.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|2 (1)
|Брешия
|Адорни Давиде
|2
|Катанзаро
|Понтиссо Симоне
|2
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Чезена
|Курто Марко
|3
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|3