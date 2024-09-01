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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Специя
2:1
Второй тайм: 90+'
Чезена
0'
0:1
5' Гол
Tommaso Berti
42' Желтая карточка
Надь Адам
47' Желтая карточка
Бертола Николо
50' Желтая карточка
Бастони Симоне
55' Желтая карточка
Каргбо Аугустус
76' Желтая карточка
Христов Петко
1:1
84' Гол
Солери Эдоардо
2:1
90' Гол

Ход матча

5'
0:1
Tommaso Berti
(Доннарумма Даниэле)
42'
Надь Адам
 
46'
Кассата Франческо
Аурелио Джузеппе
 
46'
Бандинелли Филиппо
Надь Адам
 
47'
Бертола Николо
 
50'
 
Бастони Симоне
55'
 
Каргбо Аугустус
63'
Виньяли Лука
Висневски Пшемыслав
 
66'
Солери Эдоардо
Эспозито Франческо
 
70'
 
Ван Хойдонк Сидней
Антонуччи Мирко
72'
Фальчинелли Диего
Канделари Пьетро
 
76'
Христов Петко
 
78'
 
Престиа Джузеппе
Курто Марко
79'
 
Matteo Francesconi
Бастони Симоне
84'
Солери Эдоардо
1:1
90'
 
Сисей Йозеф
Кало Джакомо
90'
2:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Специя
Ничья
Чезена
8.00
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4.50
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Все Коэффициенты
1
Сарр
Мухамаду
2
Висневски
Пшемыслав
55
Христов
Петко
77
Бертола
Николо
37
Матею
Алеш
31
Аурелио
Джузеппе
5
Эспозито
Сальваторе
8
Надь
Адам
36
Канделари
Пьетро
9
Эспозито
Франческо
20
Ди
Серио
Джузеппе
1
Писсери
Маттео
3
Курто
Марко
15
Andrea
Ciofi
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
14
Tommaso
Berti
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
7
Доннарумма
Даниэле
23
Антонуччи
Мирко
10
Каргбо
Аугустус
Специя
3-4-2-1
Чезена
3-5-2

История личных встреч

Специя
Чезена

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
5:1
СB
0:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
106

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.25
Солери Эдоардо 1 0.25
Аурелио Джузеппе 1 0.25
Бертола Николо 1 0.25
Эспозито Франческо 1 0.25
Бандинелли Филиппо 0 0
Христов Петко 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 2 (1) 0.5
Tommaso Berti 1 0.25
Каргбо Аугустус 1 0.25
Курто Марко 1 0.25
Emanuele Adamo 1 0.25
Доннарумма Даниэле 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 2 0
Бертола Николо 2 0
Солери Эдоардо 1 0
Надь Адам 1 0
Матею Алеш 1 0
Кассата Франческо 1 0
Христов Петко 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курто Марко 3 0
Кало Джакомо 2 0
Каргбо Аугустус 2 0
Писсери Маттео 1 0
Бастони Симоне 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Tommaso Berti 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3
Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2
Чезена
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2
Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3

Результаты матчей

Специя
Чезена

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Специя
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 4 2 2 0 4 - 1 8
2.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Чезена
 1:1 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Мантуя
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
9.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
11.
Специя
 1:1 4 1 3 0 5 - 4 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Козенца
 1:1 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Палермо
 1:1 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 1:1 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
5.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
6.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
7.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Специя
 1:1 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Козенца
 1:1 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
15.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
16.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Палермо
 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 1:1 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 1:1 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
13.
Чезена
 1:1 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Козенца
 1:1 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
16.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
19.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Катанзаро Понтиссо Симоне 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Юве Стабия Marco Ruggero 3
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Надь Адам получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Томмазо Берти сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Бастони Симоне бьет в цель!
    • 5'
      Доннарумма Даниэле сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Томмазо Берти бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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