Тур: 4. Стадион: Альберто Пиччи.
0'
0:1
5' ГолTommaso Berti
42' Желтая карточкаНадь Адам
47' Желтая карточкаБертола Николо
50' Желтая карточкаБастони Симоне
55' Желтая карточкаКаргбо Аугустус
76' Желтая карточкаХристов Петко
1:1
84' ГолСолери Эдоардо
Ход матча
5'
42'
47'
50'
55'
76'
84'
1:1
90'
2:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
37
Матею
Алеш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Andrea CiofiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Тавшан ЭлаисПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сисей ЙозефПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
История личных встреч
Специя
Чезена
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
1.43
0.67
Среднее время на гол
63
135
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.85
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
106
Бомбардиры внутри турнира
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.25
|Солери Эдоардо
|1
|0.25
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.25
|Бертола Николо
|1
|0.25
|Эспозито Франческо
|1
|0.25
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Христов Петко
|0
|0
Чезена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Shpendi
|2 (1)
|0.5
|Tommaso Berti
|1
|0.25
|Каргбо Аугустус
|1
|0.25
|Курто Марко
|1
|0.25
|Emanuele Adamo
|1
|0.25
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
Карточки
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспозито Сальваторе
|2
|0
|Бертола Николо
|2
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Надь Адам
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кассата Франческо
|1
|0
|Христов Петко
|1
|0
|Ди Серио Джузеппе
|1
|0
Чезена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курто Марко
|3
|0
|Кало Джакомо
|2
|0
|Каргбо Аугустус
|2
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Бастони Симоне
|1
|0
|Мангравити Массимилиано
|1
|0
|Tommaso Berti
|1
|0
Результаты матчей
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Специя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Специя
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3
Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2
Чезена
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2
Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3
Результаты матчей
Специя
Чезена
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Специя
Чезена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|1:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|11.
|1:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|12.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|18.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|16.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|17.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|6.
|1:1
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|1:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|2 (1)
|Брешия
|Адорни Давиде
|2
|Катанзаро
|Понтиссо Симоне
|2
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Чезена
|Курто Марко
|3
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|3