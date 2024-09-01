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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Специя
2:1
Конец матча
Чезена
0'
0:1
5' Гол
Tommaso Berti
42' Желтая карточка
Надь Адам
47' Желтая карточка
Бертола Николо
50' Желтая карточка
Бастони Симоне
55' Желтая карточка
Каргбо Аугустус
76' Желтая карточка
Христов Петко
1:1
84' Гол
Солери Эдоардо
2:1
90' Гол
Бертола Николо
90'+11
1
Сарр
Мухамаду
2
Висневски
Пшемыслав
55
Христов
Петко
77
Бертола
Николо
37
Матею
Алеш
31
Аурелио
Джузеппе
5
Эспозито
Сальваторе
8
Надь
Адам
36
Канделари
Пьетро
9
Эспозито
Франческо
20
Ди
Серио
Джузеппе
1
Писсери
Маттео
3
Курто
Марко
15
Andrea
Ciofi
24
Мангравити
Массимилиано
17
Emanuele
Adamo
14
Tommaso
Berti
35
Кало
Джакомо
30
Бастони
Симоне
7
Доннарумма
Даниэле
23
Антонуччи
Мирко
10
Каргбо
Аугустус
Специя
3-4-2-1
Чезена
3-5-2

История личных встреч

Специя
Чезена

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

СB
1:2
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
5:1
СB
0:2
СB
2:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.43
0.67

Среднее время на гол

63
135

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.85

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
106

Бомбардиры внутри турнира

Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертола Николо 2 0.5
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.25
Солери Эдоардо 1 0.25
Аурелио Джузеппе 1 0.25
Эспозито Франческо 1 0.25
Бандинелли Филиппо 0 0
Христов Петко 0 0
Чезена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Shpendi 2 (1) 0.5
Tommaso Berti 1 0.25
Каргбо Аугустус 1 0.25
Курто Марко 1 0.25
Emanuele Adamo 1 0.25
Доннарумма Даниэле 0 0

Карточки

Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспозито Сальваторе 2 0
Бертола Николо 2 0
Солери Эдоардо 1 0
Надь Адам 1 0
Матею Алеш 1 0
Кассата Франческо 1 0
Христов Петко 1 0
Ди Серио Джузеппе 1 0
Чезена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курто Марко 3 0
Кало Джакомо 2 0
Каргбо Аугустус 2 0
Писсери Маттео 1 0
Бастони Симоне 1 0
Мангравити Массимилиано 1 0
Tommaso Berti 1 0

Результаты матчей

Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Специя
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Специя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Чезена
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Специя
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Козенца - Специя 0:0 Специя - Фрозиноне 2:1 Пиза - Специя 2:2 Салернитана - Специя 3:3
Специя - Феццанезе 5:2 Специя - Бохум 3:1 Эмполи - Специя 2:0 Специя - Арминия 1:1 Специя - Венеция 2:1 Козенца - Специя 2:2 Специя - Палермо 1:0 Брешия - Специя 0:0 Специя - Сампдория 0:0 Парма - Специя 2:0 Специя - Лекко 1:1 Специя - Асколи 2:1 Реджана - Специя 0:0 Специя - Зюйдтироль 2:1 Бари - Специя 1:1 Специя - ФералпиСало 0:2
Чезена
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Чезена - Катанзаро 2:0 Сассуоло - Чезена 2:1 Чезена - Каррарезе 2:1 Верона - Чезена 1:2
Чезена - Падова 3:1 Форли - Чезена 1:4 Чезена - Юве Стабия 2:2 Мантуя - Чезена 1:2 Чезена - Перуджа 2:0 Торрес - Чезена 1:1 Чезена - Реканатезе 3:0 Ювентус (до 23 лет) - Чезена 1:2 Чезена - Пескара 1:0 Луккьезе - Чезена 0:1 Вис Пезаро - Чезена 0:2 Чезена - Губбио 2:0 Каррарезе - Чезена 3:2 Чезена - Виртус Энтелла 4:0 Чезена - Пинето 2:0 Сестри Леванте - Чезена 1:3

Результаты матчей

Специя
Чезена

Точный счет

2:1
2 раза 100%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Специя
Чезена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 4 2 2 0 4 - 1 8
2.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Специя
 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Мантуя
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Чезена
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Козенца
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Палермо
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
16.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Катанзаро Понтиссо Симоне 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Юве Стабия Marco Ruggero 3
Весь список
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