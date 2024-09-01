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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Фрозиноне
0:0
Первый тайм: 14'
Юве Стабия
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Лучшие коэффициенты
Фрозиноне
Ничья
Юве Стабия
3.45
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3.30
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4.50
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Все Коэффициенты
31
Черофолини
Микеле
20
Ойоно
Энтони
30
Монтеризи
Иларио
4
Бираски
Давиде
3
Марчицца
Риккардо
64
Matteo
Cichella
14
Джелли
Франческо
55
Дарбо
Эбрима
10
Амброзино
Джузеппе
28
Ди
Стефано
Филиппо
90
Emanuele
Pecorino
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
23
Francesco
Folino
6
Marco
Bellich
28
Андреони
Кристиан
15
Флориани
Романо
55
Giuseppe
Leone
8
Бульо
Давиде
98
Мости
Никола
11
Пископо
Кевин
27
Канделлоне
Леонардо
Фрозиноне
4-3-2-1
Юве Стабия
3-4-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Юве Стабия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.67
Чуни Марвин 1 0.33
Амброзино Джузеппе 1 0.33
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marco Bellich 1 0.33
Пископо Кевин 1 0.33
Артистико Габриэле 1 0.33
Francesco Folino 1 0.33
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Монтеризи Иларио 2 0
Гарритано Лука 1 0
Бираски Давиде 1 0
Марчицца Риккардо 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Ойоно Жереми 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андреони Кристиан 2 0
Marco Ruggero 2 0
Francesco Folino 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Бульо Давиде 1 0
Marco Bellich 1 0
Флориани Романо 1 0
Matteo Baldi 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Юве Стабия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Юве Стабия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3
Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0
Юве Стабия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1
Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0 Катания - Юве Стабия 2:0 Юве Стабия - Бриндизи 0:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Юве Стабия

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
2.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Юве Стабия
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
4.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Салернитана
 0:0 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
9.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Козенца
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Мантуя
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Специя
 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
14.
Каррарезе
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
15.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Палермо
 0:0 4 1 1 2 1 - 3 4
17.
Фрозиноне
 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Катанзаро
 0:0 4 0 3 1 1 - 3 3
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Салернитана
 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Козенца
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Мантуя
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Каррарезе
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Юве Стабия
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Специя
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
15.
Фрозиноне
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Катанзаро
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
17.
Палермо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Чезена
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Палермо
 0:0 3 1 0 2 1 - 3 3
8.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Специя
 0:1 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Салернитана
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Мантуя
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Козенца
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Каррарезе
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Фрозиноне
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Катанзаро
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Сампдория Иоанну Николас 1 1
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Ничья
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