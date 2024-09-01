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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Фрозиноне
0:0
Конец матча
Юве Стабия
0'
53' Красная карточка
Matteo Cichella
56' Желтая карточка
Francesco Folino
59' Желтая карточка
Marco Ruggero
72' Желтая карточка
Дарбо Эбрима
83' Вторая желтая карточка
Francesco Folino
86' Желтая карточка
Марчицца Риккардо
89' Желтая карточка
Matteo Baldi
90' Желтая карточка
Мачин Хосе
90'+8

Ход матча

53'
Matteo Cichella
 
56'
 
Francesco Folino
59'
 
Marco Ruggero
60'
Партипило Антони
Ди Стефано Филиппо
 
61'
Тсаджут Франк
Emanuele Pecorino
 
67'
 
Майстро Фабио
Marco Bellich
67'
 
Адоранте Андреа
Мости Никола
68'
 
Роккетти Юри
Флориани Романо
72'
Дарбо Эбрима
 
78'
Бегич Тьяс
Амброзино Джузеппе
 
83'
 
Francesco Folino
85'
 
Matteo Baldi
Пископо Кевин
86'
Марчицца Риккардо
 
89'
 
Matteo Baldi
90'
Мачин Хосе
Бираски Давиде
 
90'
Мачин Хосе
 
90'
 
Мели Марко
Канделлоне Леонардо

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 3
  • 23 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 435 Количество передач 406
  • 52 Владение мячом, % 48
31
Черофолини
Микеле
20
Ойоно
Энтони
30
Монтеризи
Иларио
4
Бираски
Давиде
3
Марчицца
Риккардо
64
Matteo
Cichella
14
Джелли
Франческо
55
Дарбо
Эбрима
10
Амброзино
Джузеппе
28
Ди
Стефано
Филиппо
90
Emanuele
Pecorino
20
Тиам
Демба
4
Marco
Ruggero
23
Francesco
Folino
6
Marco
Bellich
28
Андреони
Кристиан
15
Флориани
Романо
55
Giuseppe
Leone
8
Бульо
Давиде
98
Мости
Никола
11
Пископо
Кевин
27
Канделлоне
Леонардо
Фрозиноне
4-3-2-1
Юве Стабия
3-4-2-1

История личных встреч

Фрозиноне
Юве Стабия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
2:2
СB
0:2
К
3:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Стефано Филиппо 2 0.5
Чуни Марвин 1 0.25
Амброзино Джузеппе 1 0.25
Джелли Франческо 0 0
Дарбо Эбрима 0 0
Юве Стабия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marco Bellich 1 0.25
Пископо Кевин 1 0.25
Артистико Габриэле 1 0.25
Francesco Folino 1 0.25
Мости Никола 0 0
Пьеробон Кристиан 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марчицца Риккардо 2 0
Монтеризи Иларио 2 0
Matteo Cichella 0 1
Гарритано Лука 1 0
Бираски Давиде 1 0
Мачин Хосе 1 0
Черофолини Микеле 1 0
Дарбо Эбрима 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Ойоно Жереми 1 0
Юве Стабия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Francesco Folino 3 1
Marco Ruggero 3 0
Андреони Кристиан 2 0
Matteo Baldi 2 0
Тиам Демба 1 0
Канделлоне Леонардо 1 0
Варньер Марко 1 0
Бульо Давиде 1 0
Marco Bellich 1 0
Флориани Романо 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Юве Стабия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Юве Стабия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3
Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0
Юве Стабия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1
Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0 Катания - Юве Стабия 2:0 Юве Стабия - Бриндизи 0:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Юве Стабия

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Юве Стабия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 4 2 2 0 4 - 1 8
2.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Специя
 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Мантуя
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Чезена
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Козенца
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Палермо
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
16.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Катанзаро Понтиссо Симоне 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Юве Стабия Marco Ruggero 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Ди Стефано Филиппо уходит с поля. Партипило Антони выходит вместо него
    • 59'
      Marco Ruggero получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Франческо Фолино получил желтую карточку от судьи
    • 53'
      УДАЛЕНИЕ! - Matteo Cichella увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Фрозиноне 0:0 Юве Стабия онлайн

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