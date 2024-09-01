Тур: 4. Стадион: Бенито Стирпе.
0:0
Конец матча
0'
53' Красная карточкаMatteo Cichella
56' Желтая карточкаFrancesco Folino
59' Желтая карточкаMarco Ruggero
72' Желтая карточкаДарбо Эбрима
83' Вторая желтая карточкаFrancesco Folino
86' Желтая карточкаМарчицца Риккардо
89' Желтая карточкаMatteo Baldi
90' Желтая карточкаМачин Хосе
90'+8
Ход матча
53'
56'
59'
72'
83'
89'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 3
-
23 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 1
-
435 Количество передач 406
-
52 Владение мячом, % 48
20
Ойоно
Энтони
55
Дарбо
Эбрима
20
Тиам
Демба
98
Мости
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Ойоно ЭнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Калай СержиоЗащитник
-
21 Ойоно ЖеремиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Мачин ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бегич ТьясПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
-
20 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Мости НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мели МаркоНападающий
-
-
13 Matteo Baldi
-
-
Главный тренер: Guido Pagliuca
История личных встреч
Фрозиноне
Юве Стабия
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0.5
|Чуни Марвин
|1
|0.25
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.25
|Джелли Франческо
|0
|0
|Дарбо Эбрима
|0
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marco Bellich
|1
|0.25
|Пископо Кевин
|1
|0.25
|Артистико Габриэле
|1
|0.25
|Francesco Folino
|1
|0.25
|Мости Никола
|0
|0
|Пьеробон Кристиан
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|Монтеризи Иларио
|2
|0
|Matteo Cichella
|0
|1
|Гарритано Лука
|1
|0
|Бираски Давиде
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Черофолини Микеле
|1
|0
|Дарбо Эбрима
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Ойоно Жереми
|1
|0
Юве Стабия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francesco Folino
|3
|1
|Marco Ruggero
|3
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Matteo Baldi
|2
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Канделлоне Леонардо
|1
|0
|Варньер Марко
|1
|0
|Бульо Давиде
|1
|0
|Marco Bellich
|1
|0
|Флориани Романо
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Юве Стабия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Юве Стабия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Фрозиноне
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Юве Стабия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
1
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Фрозиноне - Модена 1:1 Специя - Фрозиноне 2:1 Фрозиноне - Сампдория 2:2 Фрозиноне - Пиза 0:3
Фрозиноне - Лацио 0:2 Фрозиноне - Потенца 1:0 Фрозиноне - Бари 3:4 Фрозиноне - Волос 3:0 Фрозиноне - Мондрагон 6:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Монца - Фрозиноне 0:1 Фрозиноне - Интер Милан 0:5 Эмполи - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Торино - Фрозиноне 0:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Болонья 0:0 Дженоа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Лацио 2:3 Сассуоло - Фрозиноне 1:0
Юве Стабия
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Юве Стабия - Мантуя 1:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Бари - Юве Стабия 1:3 Авеллино - Юве Стабия 3:1
Ареццо - Юве Стабия 1:2 Чезена - Юве Стабия 2:2 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Юве Стабия - Пичерно 3:2 Виртус Франкавилла - Юве Стабия 1:1 Юве Стабия - Кротоне 1:1 Беневенто - Юве Стабия 0:0 Юве Стабия - Мессина 4:1 Сорренто - Юве Стабия 1:2 Фоджа - Юве Стабия 2:1 Юве Стабия - Таранто 2:1 Латина - Юве Стабия 1:3 Юве Стабия - Казертана 1:0 Юве Стабия - Туррис 1:0 Катания - Юве Стабия 2:0 Юве Стабия - Бриндизи 0:0
Результаты матчей
Фрозиноне
Юве Стабия
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
0:0
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Юве Стабия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|2 (1)
|Брешия
|Адорни Давиде
|2
|Катанзаро
|Понтиссо Симоне
|2
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Чезена
|Курто Марко
|3
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|3