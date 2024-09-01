Тур: 4. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
28
Блен
Алексис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Анри ТомаНападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
История личных встреч
Палермо
Козенца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|1
|0.25
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|1
|0.25
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.25
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.25
|Христов Андреа
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Пьероцци Никколо
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матеус Чарлис
|2
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Козенца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1
Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0
Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3
Результаты матчей
Палермо
Козенца
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Палермо
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|13.
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|14.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|15.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|17.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|20.
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|9.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|15.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|17.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|7.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|9.
|0:1
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|15.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|18.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|20.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Брешия
|Адорни Давиде
|2
|Зюйдтироль
|Ровер Маттео
|2
|Салернитана
|Браф Джейден
|2
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Чезена
|Курто Марко
|3
|Сампдория
|Иоанну Николас
|1 1
|Кремонезе
|Пикель Шарль
|1 1