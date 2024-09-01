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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Палермо
0:0
Первый тайм: 12'
Козенца
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Козенца
3.50
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
32
Чеккарони
Пьетро
43
Николау
Димитрис
3
Лунн
Кристоффер
6
Гомес
Клаудио
10
Раноккья
Филиппо
11
Инсинье
Роберто
28
Блен
Алексис
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
1
Микай
Алессандро
55
Христов
Андреа
5
Кампорезе
Микеле
17
Alessandro
Caporale
19
Киерво
Риккардо
28
Куан
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
6
Матеус
Чарлис
11
Д'Орацио
Томмазо
10
Tommaso
Fumagalli
9
Санкох
Мохамед
Палермо
4-2-3-1
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Козенца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 1 0.25
Ди Франческо Федерико 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 1 0.25
Д'Орацио Томмазо 1 0.25
Andrea Rizzo Pinna 1 0.25
Христов Андреа 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Пьероцци Никколо 1 0
Педа Патрик 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матеус Чарлис 2 0
Маури Хосе 1 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Христов Андреа 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0

Результаты матчей

Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Козенца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1
Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0
Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3

Результаты матчей

Палермо
Козенца

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Палермо
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чезена
 1:0 4 3 0 1 6 - 3 9
2.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Юве Стабия
 0:0 4 2 2 0 4 - 1 8
4.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Салернитана
 0:0 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
9.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Козенца
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Мантуя
 0:0 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Специя
 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
14.
Каррарезе
 0:0 4 1 1 2 3 - 3 4
15.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Палермо
 0:0 4 1 1 2 1 - 3 4
17.
Фрозиноне
 0:0 4 0 3 1 4 - 5 3
18.
Катанзаро
 0:0 4 0 3 1 1 - 3 3
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Салернитана
 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
5.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Козенца
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Мантуя
 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Каррарезе
 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
9.
Юве Стабия
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Специя
 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
15.
Фрозиноне
 0:0 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Катанзаро
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
17.
Палермо
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
18.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 0:0 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Чезена
 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
7.
Палермо
 0:0 3 1 0 2 1 - 3 3
8.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Специя
 0:1 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Салернитана
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Мантуя
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
15.
Козенца
 0:0 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Каррарезе
 0:0 3 0 1 2 1 - 3 1
18.
Фрозиноне
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
20.
Катанзаро
 0:0 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Зюйдтироль Ровер Маттео 2
Салернитана Браф Джейден 2
Весь список

Топ нарушителей
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Сампдория Иоанну Николас 1 1
Кремонезе Пикель Шарль 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Палермо
Ничья
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