Тур: 4. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
21' Желтая карточкаФлоренци Альдо
31' Желтая карточкаХристов Андреа
0:1
40' ГолTommaso Fumagalli
55' Желтая карточкаДиаките Салим
69' Желтая карточкаКурфалидис Христос
79' Желтая карточкаМаури Хосе
1:1
80' ГолДи Мариано Франческо
90'+8
Ход матча
21'
31'
40'
55'
79'
80'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 3
-
12 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
378 Количество передач 363
-
51 Владение мячом, % 49
28
Блен
Алексис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Педа ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Анри ТомаНападающий
-
-
14 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Маури ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Альвини Массимилиано
История личных встреч
Палермо
Козенца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.67
1.33
Среднее время на гол
135
67
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Роберто
|1
|0.25
|Ди Мариано Франческо
|1
|0.25
|Ди Франческо Федерико
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Tommaso Fumagalli
|2
|0.5
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.25
|Andrea Rizzo Pinna
|1
|0.25
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Блен Алексис
|1
|0
|Пьероцци Никколо
|1
|0
|Диаките Салим
|1
|0
|Педа Патрик
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маури Хосе
|2
|0
|Христов Андреа
|2
|0
|Матеус Чарлис
|2
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
|Флоренци Альдо
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
|Tommaso Fumagalli
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
1
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Козенца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1
Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0
Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3
Результаты матчей
Палермо
Козенца
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Палермо
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|2 (1)
|Реджана
|Вергара Антонио
|2 (1)
|Козенца
|Tommaso Fumagalli
|2 (1)
|Брешия
|Адорни Давиде
|2
|Катанзаро
|Понтиссо Симоне
|2
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 3
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 2
|Салернитана
|Каллон Яя
|1 2
|Чезена
|Курто Марко
|3
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|3