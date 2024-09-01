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  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Палермо
1:1
Конец матча
Козенца
0'
21' Желтая карточка
Флоренци Альдо
31' Желтая карточка
Христов Андреа
0:1
40' Гол
Tommaso Fumagalli
55' Желтая карточка
Диаките Салим
69' Желтая карточка
Курфалидис Христос
79' Желтая карточка
Маури Хосе
1:1
80' Гол
Ди Мариано Франческо
90'+8
1
Депланше
Себастьяно
23
Диаките
Салим
32
Чеккарони
Пьетро
43
Николау
Димитрис
3
Лунн
Кристоффер
6
Гомес
Клаудио
10
Раноккья
Филиппо
11
Инсинье
Роберто
28
Блен
Алексис
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
1
Микай
Алессандро
55
Христов
Андреа
5
Кампорезе
Микеле
17
Alessandro
Caporale
19
Киерво
Риккардо
28
Куан
Кристиан
34
Флоренци
Альдо
6
Матеус
Чарлис
11
Д'Орацио
Томмазо
10
Tommaso
Fumagalli
9
Санкох
Мохамед
Палермо
4-2-3-1
Козенца
3-5-2

История личных встреч

Палермо
Козенца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
0:1
СB
0:0
СB
3:2
СB
1:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.67
1.33

Среднее время на гол

135
67

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Роберто 1 0.25
Ди Мариано Франческо 1 0.25
Ди Франческо Федерико 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Tommaso Fumagalli 2 0.5
Д'Орацио Томмазо 1 0.25
Andrea Rizzo Pinna 1 0.25
Киерво Риккардо 0 0
Христов Андреа 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Франческо Федерико 2 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Блен Алексис 1 0
Пьероцци Никколо 1 0
Диаките Салим 1 0
Педа Патрик 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маури Хосе 2 0
Христов Андреа 2 0
Матеус Чарлис 2 0
Микай Алессандро 1 0
Д'Орацио Томмазо 1 0
Далле Мура Кристиан 1 0
Флоренци Альдо 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Tommaso Fumagalli 1 0

Результаты матчей

Палермо
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Козенца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
1
Палермо
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Козенца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кремонезе - Палермо 0:1 Пиза - Палермо 2:0 Брешия - Палермо 1:0 Парма - Палермо 0:1
Оксфорд Юнайтед - Палермо 0:2 Лестер - Палермо 0:1 Монца - Палермо 0:1 Палермо - Рапперсвиль-Йона 0:1 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1 Палермо - Сампдория 2:0 Зюйдтироль - Палермо 0:1 Палермо - Асколи 2:2 Специя - Палермо 1:0 Палермо - Реджана 1:2 Палермо - Парма 0:0 Козенца - Палермо 1:1 Палермо - Сампдория 2:2 Пиза - Палермо 4:3 Палермо - Ломмель 2:1
Козенца
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Козенца - Специя 0:0 Мантуя - Козенца 3:2 Козенца - Кремонезе 1:0 Торино - Козенца 2:0
Козенца - Фоджа 2:0 Трапани - Козенца 1:1 Комо - Козенца 1:1 Козенца - Специя 2:2 Асколи - Козенца 0:1 Козенца - Бари 4:1 Реджана - Козенца 0:4 Козенца - Палермо 1:1 ФералпиСало - Козенца 2:2 Козенца - Брешия 1:2 Тернана - Козенца 1:0 Козенца - Читтаделла 0:0 Козенца - Катанзаро 0:2 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3

Результаты матчей

Палермо
Козенца

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Палермо
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 4 2 2 0 4 - 1 8
2.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Специя
 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Мантуя
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Чезена
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Козенца
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Палермо
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
16.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Катанзаро Понтиссо Симоне 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Юве Стабия Marco Ruggero 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Киерво Риккардо сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Tommaso Fumagalli бьет в цель!
    • 31'
      Христов Андреа получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Флоренци Альдо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Палермо 1:1 Козенца онлайн

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