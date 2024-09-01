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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Мантуя
1:0
Конец матча
Салернитана
0'
1:0
46' Гол
Francesco Galuppini
79' Желтая карточка
Велтхёйс Тейс
87' Желтая карточка
Хрустич Айдин
87' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
90'+6

Ход матча

46'
Солини Маттео
Редольфи Алекс
 
46'
Francesco Galuppini
1:0
57'
 
Стоянович Петар
Джентиле Давиде
57'
 
Торрегросса Эрнесто
Валенсия Диего
57'
 
Браф Джейден
Тельо Андрес
66'
Брагантини Давиде
Francesco Galuppini
 
66'
Визер Давид
Араму Маттиа
 
66'
 
Хрустич Айдин
Сими Нванкво
79'
Манкузо Леонардо
Менса Дэвис
 
79'
Tommaso Maggioni
Радаелли Николо
 
79'
 
Велтхёйс Тейс
86'
 
Влодарчик Шимон
Тонгья Франко
87'
 
Хрустич Айдин
87'
 
Торрегросса Эрнесто

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 500 Количество передач 393
  • 55 Владение мячом, % 45
1
Феста
Марко
17
Радаелли
Николо
13
Бриньяни
Фабрицио
5
Редольфи
Алекс
6
Cristiano
Bani
21
Тримболи
Симоне
8
Буррай
Сальваторе
70
Араму
Маттиа
14
Francesco
Galuppini
7
Менса
Дэвис
18
Francesco
Ruocco
55
Сепе
Луиджи
2
Джентиле
Давиде
15
Бронн
Дилан
4
Велтхёйс
Тейс
17
Lilian
Njoh
70
Тельо
Андрес
73
Аматуччи
Лоренцо
7
Тонгья
Франко
31
Верде
Даниэле
9
Сими
Нванкво
14
Валенсия
Диего
Мантуя
4-3-3
Салернитана
4-3-3

История личных встреч

Мантуя
Салернитана

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:3
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1

Голы

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Мантуя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брагантини Давиде 2 0.5
Antonio Fiori 1 0.25
Francesco Galuppini 1 0.25
Солини Маттео 1 0.25
Бриньяни Фабрицио 0 0
Тримболи Симоне 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браф Джейден 2 0.5
Сими Нванкво 1 0.25
Валенсия Диего 1 0.25
Тонгья Франко 1 0.25
Данилюк Флавиус 1 0.25
Верде Даниэле 0 0
Аматуччи Лоренцо 0 0
Lilian Njoh 0 0

Карточки

Мантуя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Буррай Сальваторе 2 0
Солини Маттео 1 0
Редольфи Алекс 1 0
Менса Дэвис 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллон Яя 2 1
Тельо Андрес 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Данилюк Флавиус 1 0
Велтхёйс Тейс 1 0

Результаты матчей

Мантуя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Салернитана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Мантуя
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Салернитана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Мантуя
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Салернитана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
25%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Мантуя
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Юве Стабия - Мантуя 1:0 Мантуя - Козенца 3:2 Реджана - Мантуя 2:2 Лечче - Мантуя 2:1
Торрес - Мантуя 1:2 Дженоа - Мантуя 3:2 Наполи - Мантуя 3:0 Юве Стабия - Мантуя 1:4 Мантуя - Чезена 1:2 Мантуя - Леньяго Салус 1:1 Лумеццане - Мантуя 4:3 Мантуя - Виченца Виртус 1:2 Ренате - Мантуя 2:0 Мантуя - Аталанта (до 23 лет) 1:1 Тренто - Мантуя 1:1 Мантуя - Фиоренцуола 2:0 Перджолеттезе - Мантуя 0:4 Мантуя - Виртус Верона 4:0 Про Верчелли - Мантуя 1:1 Новара - Мантуя 1:1
Салернитана
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Салернитана - Сампдория 3:2 Зюйдтироль - Салернитана 3:2 Салернитана - Читтаделла 2:1 Салернитана - Специя 3:3
Бари - Салернитана 1:1 Салернитана - Волос 0:1 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 9:0 Милан - Салернитана 3:3 Салернитана - Верона 1:2 Ювентус - Салернитана 1:1 Салернитана - Аталанта 1:2 Фрозиноне - Салернитана 3:0 Салернитана - Фиорентина 0:2 Лацио - Салернитана 4:1 Салернитана - Сассуоло 2:2 Болонья - Салернитана 3:0 Салернитана - Лечче 0:1 Кальяри - Салернитана 4:2 Удинезе - Салернитана 1:1 Салернитана - Монца 0:2

Результаты матчей

Мантуя
Салернитана

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Мантуя
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 4 2 2 0 4 - 1 8
2.
Пиза
 4 2 2 0 7 - 4 8
3.
Специя
 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Реджана
 4 2 1 1 6 - 4 7
5.
Мантуя
 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Читтаделла
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Кремонезе
 4 2 0 2 5 - 3 6
8.
Чезена
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Салернитана
 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 6 - 7 6
11.
Брешия
 4 2 0 2 3 - 4 6
12.
Катанзаро
 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Козенца
 4 1 2 1 4 - 4 5
14.
Сассуоло
 4 1 2 1 5 - 7 5
15.
Модена
 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Палермо
 4 1 1 2 2 - 4 4
17.
Каррарезе
 4 1 0 3 4 - 6 3
18.
Фрозиноне
 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Сампдория
 4 0 2 2 4 - 6 2
20.
Бари
 4 0 2 2 3 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Чезена
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Специя
 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Мантуя
 2 2 0 0 4 - 2 6
5.
Салернитана
 2 2 0 0 5 - 3 6
6.
Зюйдтироль
 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Катанзаро
 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Реджана
 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Козенца
 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Каррарезе
 1 1 0 0 2 - 0 3
11.
Юве Стабия
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Кремонезе
 2 1 0 1 1 - 1 3
13.
Брешия
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Модена
 2 1 0 1 2 - 2 3
15.
Сассуоло
 2 1 0 1 3 - 5 3
16.
Фрозиноне
 3 0 3 0 3 - 3 3
17.
Читтаделла
 1 0 1 0 1 - 1 1
18.
Палермо
 1 0 1 0 1 - 1 1
19.
Сампдория
 2 0 1 1 0 - 1 1
20.
Бари
 2 0 1 1 2 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Читтаделла
 3 2 0 1 3 - 2 6
2.
Юве Стабия
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Кремонезе
 2 1 0 1 4 - 2 3
4.
Реджана
 2 1 0 1 2 - 2 3
5.
Брешия
 2 1 0 1 2 - 3 3
6.
Палермо
 3 1 0 2 1 - 3 3
7.
Сассуоло
 2 0 2 0 2 - 2 2
8.
Специя
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Пиза
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Модена
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
Козенца
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Мантуя
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Сампдория
 2 0 1 1 4 - 5 1
14.
Бари
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Фрозиноне
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Катанзаро
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Зюйдтироль
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Салернитана
 2 0 0 2 2 - 4 0
19.
Чезена
 2 0 0 2 2 - 4 0
20.
Каррарезе
 3 0 0 3 2 - 6 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 2 (1)
Реджана Вергара Антонио 2 (1)
Козенца Tommaso Fumagalli 2 (1)
Брешия Адорни Давиде 2
Катанзаро Понтиссо Симоне 2
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 3
Читтаделла Паван Никола 1 2
Салернитана Каллон Яя 1 2
Чезена Курто Марко 3
Юве Стабия Marco Ruggero 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
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