Тур: 25.
0:1
Первый тайм: 45+'
Ход матча
8'
26
Erick2
28
Tomas
Cuello
27
Риос
Ричард
41
Эстевао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Tomas CuelloНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Зе ВиторЗащитник
- Защитник
-
53 Дуду ЭдуардоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 JulimarНападающий
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
-
57 Joao Cruz
-
45 Lucas Belezi
-
23 Filipinho
-
22 Madson II
-
-
Главный тренер: Martin Varini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Риос РичардПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 ЭстеваоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
-
17 ЛазароНападающий
-
-
7 Дуду
-
34 Kaiky Naves
-
57 Луиджи
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу
18 матчей
44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
7 побед 11 ничьих 0 побед
21 матч
9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед
Первый тайм
38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед
39 матчей
20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.9%
46.2%
35.9%
7 побед 18 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
11
Голов в среднем за матч
1.42
0.55
Среднее время на гол
63
163
Всего голов
28
26
Голов в среднем за матч
1.4
1.37
Среднее время на гол
64
65
Всего голов
55
37
Голов в среднем за матч
1.41
0.95
Тотал матчей
2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
63
94
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Mastriani
|4
|0.17
|Каноббио Агустин
|3
|0.13
|Julimar
|3
|0.13
|Ди Йорио Лукас
|3
|0.13
|Фернандиньо XII
|2 (1)
|0.09
|Nikao
|2
|0.09
|Pablo I
|2
|0.09
|Tomas Cuello
|1
|0.04
|Leonardo Godoy
|1
|0.04
|Joao Cruz
|1
|0.04
|Erick2
|1
|0.04
|Gabriel Paulista VIII
|1
|0.04
|Christian Cardoso
|1
|0.04
|Lucas Esquivel
|0
|0
|Bruno Zapelli
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Madson II
|0
|0
|Роша Кайке
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстевао
|7 (2)
|0.28
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0.28
|Рони III
|4
|0.16
|Вейга Рафаэль
|2
|0.08
|Лазаро
|2
|0.08
|José Maurisio3
|2
|0.08
|Пикерес Хоакин
|2 (1)
|0.08
|Гомес Густаво
|1 (1)
|0.04
|Морено Анибал
|1
|0.04
|Риос Ричард
|1
|0.04
|Фабиньо Энрике
|1
|0.04
|Андерсон Фелипе
|1
|0.04
|Майке Роша
|1
|0.04
|Мурило Серкейра
|1
|0.04
|Менино Габриэль
|1
|0.04
|Луиджи
|1
|0.04
|Витор Нуньеш
|1
|0.04
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Роша Маркос
|0
|0
|Жонатан Луис
|0
|0
|Гильерме Луис
|0
|0
|Вевертон Перейра
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateo Gamarra
|6
|0
|Фернандиньо XII
|6
|0
|Lucas Esquivel
|4
|1
|Pablo I
|5
|0
|Christian Cardoso
|5
|0
|Thiago Heleno
|4
|0
|Каноббио Агустин
|2
|1
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Bruno Zapelli
|3
|0
|Кука
|1
|1
|Зе Витор
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|Julimar
|2
|0
|Tomas Cuello
|2
|0
|Роша Кайке
|2
|0
|Leonardo Linck
|0
|1
|Понтес Микаэл
|0
|1
|Жука Роберто
|1
|0
|Ди Йорио Лукас
|1
|0
|Joao Cruz
|1
|0
|Erick2
|1
|0
|Бенто Крепски
|1
|0
|Filipinho
|1
|0
|Martin Varini
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Хосе Мануэль
|7
|0
|Абел Феррейра
|6
|0
|Гомес Густаво
|6
|0
|Мурило Серкейра
|4
|1
|Рафаэл Жозе
|5
|0
|Морено Анибал
|5
|0
|Менино Габриэль
|5
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|1
|Рони III
|4
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Эндрик II
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Риос Ричард
|2
|0
|Эстевао
|2
|0
|Витор Нуньеш
|2
|0
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|Роша Маркос
|1
|0
|Вевертон Перейра
|1
|0
|Caio Paulista
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Kaiky Naves
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
4
Атлетико Паранаэнсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
10
22
Атлетико Паранаэнсе
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Пропущено
12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
17%
2
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
3
27%
9
39%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
3
27%
4
17%
76-90
Пропущено
15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
27%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
20%
3
33%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
5
33%
1
11%
76-90
Забито
25
36
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
1
4%
2
6%
1-15
4
16%
5
14%
16-30
7
28%
5
14%
31-45
4
16%
10
28%
46-60
3
12%
5
14%
61-75
6
24%
9
25%
76-90
Пропущено
27
19
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
6
22%
3
16%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
2
7%
3
16%
31-45
3
11%
5
26%
46-60
3
11%
6
32%
61-75
8
30%
30%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
9 раз 38%
0
8 раз 33%
1
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
94
28
94
28
310
19
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
74
48
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
168
616
1311
220
420
121
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|5
|5
|43 - 24
|50
|2.
|24
|14
|6
|4
|30 - 22
|48
|3.
|1:0
|25
|14
|5
|6
|37 - 19
|47
|4.
|24
|13
|5
|6
|39 - 28
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|34 - 26
|41
|6.
|0:1
|25
|12
|5
|8
|33 - 25
|41
|7.
|0:0
|25
|11
|7
|7
|33 - 25
|40
|8.
|23
|8
|9
|6
|32 - 33
|33
|9.
|2:0
|22
|8
|8
|6
|21 - 18
|32
|10.
|0:0
|24
|9
|5
|10
|28 - 34
|32
|11.
|0:1
|23
|8
|5
|10
|26 - 27
|29
|12.
|0:0
|24
|7
|7
|10
|27 - 29
|28
|13.
|24
|7
|7
|10
|32 - 35
|28
|14.
|0:2
|24
|7
|7
|10
|28 - 34
|28
|15.
|23
|8
|3
|12
|23 - 28
|27
|16.
|1:0
|24
|7
|6
|11
|19 - 26
|27
|17.
|25
|5
|10
|10
|22 - 31
|25
|18.
|0:0
|25
|6
|5
|14
|26 - 38
|23
|19.
|23
|5
|6
|12
|23 - 35
|21
|20.
|25
|4
|6
|15
|21 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|22 - 9
|28
|5.
|1:0
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|6.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|0:2
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|10.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|11.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|15.
|2:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|18.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|5.
|2:0
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|10 - 16
|15
|7.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 16
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|14.
|1:0
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|8 - 17
|8
|17.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|18.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|0:2
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7