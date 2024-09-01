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  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Атлетико Паранаэнсе
0:1
Первый тайм: 45+'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
8' Гол
José Maurisio3
31' Желтая карточка
Christian Cardoso

Ход матча

8'
0:1
José Maurisio3
(Лопес Хосе Мануэль)
31'
Christian Cardoso
 
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Ничья
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41
Понтес
Микаэл
4
Роша
Кайке
15
Mateo
Gamarra
37
Lucas
Esquivel
26
Erick2
3
Gabriel
Paulista
VIII
88
Christian
Cardoso
10
Bruno
Zapelli
28
Tomas
Cuello
9
Gonzalo
Mastriani
14
Каноббио
Агустин
21
Вевертон
Перейра
2
Роша
Маркос
15
Гомес
Густаво
26
Мурило
Серкейра
16
Caio
Paulista
5
Морено
Анибал
27
Риос
Ричард
18
José
Maurisio3
9
Андерсон
Фелипе
41
Эстевао
42
Лопес
Хосе
Мануэль
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3
Палмейрас Сан-Паулу
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу

18 матчей

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
9 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
7 побед 11 ничьих 0 побед

21 матч

9.5%
90.5%
0 побед 2 ничьи 19 побед

Первый тайм

38.1%
61.9%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 14 побед

39 матчей

20.5%
30.8%
48.7%
8 побед 12 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.1%
43.6%
33.3%
9 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.9%
46.2%
35.9%
7 побед 18 ничьих 14 побед

История матчей

СA
0:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
1:3
КЛ
2:2
КЛ
1:0
СA
0:2
РС
2:0
РС
2:2
СA
0:0
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
3:3
СA
0:1
БСА
1:1
БСА
1:1
КБ
3:0
КБ
1:0
КБ
2:0
КБ
2:2
СA
2:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:0
КБ
1:1
КБ
1:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

27
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.55

Среднее время на гол

63
163

Всего голов

28
26

Голов в среднем за матч

1.4
1.37

Среднее время на гол

64
65

Всего голов

55
37

Голов в среднем за матч

1.41
0.95

Тотал матчей

2.5
38
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 67%
Меньше 33%
13
16
Больше 41%
Меньше 59%
23
10
Больше 26%
Меньше 74%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

63
94

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Mastriani 4 0.17
Каноббио Агустин 3 0.13
Julimar 3 0.13
Ди Йорио Лукас 3 0.13
Фернандиньо XII 2 (1) 0.09
Nikao 2 0.09
Pablo I 2 0.09
Tomas Cuello 1 0.04
Leonardo Godoy 1 0.04
Joao Cruz 1 0.04
Erick2 1 0.04
Gabriel Paulista VIII 1 0.04
Christian Cardoso 1 0.04
Lucas Esquivel 0 0
Bruno Zapelli 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Madson II 0 0
Роша Кайке 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстевао 7 (2) 0.28
Лопес Хосе Мануэль 7 0.28
Рони III 4 0.16
Вейга Рафаэль 2 0.08
Лазаро 2 0.08
José Maurisio3 2 0.08
Пикерес Хоакин 2 (1) 0.08
Гомес Густаво 1 (1) 0.04
Морено Анибал 1 0.04
Риос Ричард 1 0.04
Фабиньо Энрике 1 0.04
Андерсон Фелипе 1 0.04
Майке Роша 1 0.04
Мурило Серкейра 1 0.04
Менино Габриэль 1 0.04
Луиджи 1 0.04
Витор Нуньеш 1 0.04
Рафаэл Жозе 0 0
Роша Маркос 0 0
Жонатан Луис 0 0
Гильерме Луис 0 0
Вевертон Перейра 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateo Gamarra 6 0
Фернандиньо XII 6 0
Lucas Esquivel 4 1
Pablo I 5 0
Christian Cardoso 5 0
Thiago Heleno 4 0
Каноббио Агустин 2 1
Leonardo Godoy 3 0
Bruno Zapelli 3 0
Кука 1 1
Зе Витор 2 0
Фернандо Менегаццо 2 0
Madson II 2 0
Сантана Алекс 2 0
Gabriel Paulista VIII 2 0
Julimar 2 0
Tomas Cuello 2 0
Роша Кайке 2 0
Leonardo Linck 0 1
Понтес Микаэл 0 1
Жука Роберто 1 0
Ди Йорио Лукас 1 0
Joao Cruz 1 0
Erick2 1 0
Бенто Крепски 1 0
Filipinho 1 0
Martin Varini 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Хосе Мануэль 7 0
Абел Феррейра 6 0
Гомес Густаво 6 0
Мурило Серкейра 4 1
Рафаэл Жозе 5 0
Морено Анибал 5 0
Менино Габриэль 5 0
Вейга Рафаэль 3 1
Рони III 4 0
Майке Роша 3 0
Эндрик II 3 0
Пикерес Хоакин 2 0
Риос Ричард 2 0
Эстевао 2 0
Витор Нуньеш 2 0
Фабиньо Энрике 1 0
Роша Маркос 1 0
Вевертон Перейра 1 0
Caio Paulista 1 0
José Maurisio3 1 0
Kaiky Naves 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Палмейрас Сан-Паулу
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
4
Атлетико Паранаэнсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Палмейрас Сан-Паулу
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

10
22
Атлетико Паранаэнсе
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Палмейрас Сан-Паулу
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
21% (5)
46% (11)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
25% (6)
46% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
0
0%
0
0%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
5
36%
1
8%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
2
14%
4
31%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Пропущено

12
10
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
17%
2
20%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
17%
4
40%
61-75
3
25%
1
10%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 9
14 Не забивали 14
1
9%
2
9%
1-15
1
9%
3
13%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
3
27%
9
39%
46-60
1
9%
1
4%
61-75
3
27%
4
17%
76-90

Пропущено

15
9
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 7
4
27%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
2
22%
31-45
3
20%
3
33%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
5
33%
1
11%
76-90

Забито

25
36
12 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 13
5 Не забивали 7
1
4%
2
6%
1-15
4
16%
5
14%
16-30
7
28%
5
14%
31-45
4
16%
10
28%
46-60
3
12%
5
14%
61-75
6
24%
9
25%
76-90

Пропущено

27
19
13 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 9
18 Не пропускали 14
6
22%
3
16%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
2
7%
3
16%
31-45
3
11%
5
26%
46-60
3
11%
6
32%
61-75
8
30%
30%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Бельграно - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Бельграно 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Ред Булл Брагантино 2:0 Куяба - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Серро Портеньо 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Серро Портеньо - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Ипиранга Эрешин 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3 Атлетико Гойаненсе - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Паулу 1:2 Витория - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 5:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 2:1
Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Интернасьонал Порту Алегре - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Витория 0:2 Флуминенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Крузейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Гойаненсе 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Жувентуде 3:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:1 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:0
4 раза 31%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
1:1
4 раза 18%
1:2
4 раза 18%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
0
5 раз 23%
2
4 раза 18%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
2
9 раз 38%
0
8 раз 33%
1
3 раза 13%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
4
2
8
1.5
9
4
2
8
2.5
3
10
1
9
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
16
8
6
16
1.5
13
11
2
20
2.5
4
20
1
21
3.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 25 14 5 6 37 - 19 47
4.
Фламенго
 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
6.
Сан-Паулу
 0:1 25 12 5 8 33 - 25 41
7.
Байя
 0:0 25 11 7 7 33 - 25 40
8.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:0 22 8 8 6 21 - 18 32
10.
Васко да Гама
 0:0 24 9 5 10 28 - 34 32
11.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 23 8 5 10 26 - 27 29
12.
Ред Булл Брагантино
 0:0 24 7 7 10 27 - 29 28
13.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
14.
Жувентуде
 0:2 24 7 7 10 28 - 34 28
15.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
16.
Флуминенсе
 1:0 24 7 6 11 19 - 26 27
17.
Коринтианс
 25 5 10 10 22 - 31 25
18.
Витория
 0:0 25 6 5 14 26 - 38 23
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 25 4 6 15 21 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 0:1 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 0:0 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 0:0 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Жувентуде
 0:2 12 6 4 2 17 - 10 22
10.
Ред Булл Брагантино
 0:0 11 6 2 3 14 - 10 20
11.
Коринтианс
 12 4 7 1 17 - 12 19
12.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Флуминенсе
 1:0 12 4 5 3 12 - 11 17
14.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:0 10 4 4 2 12 - 10 16
16.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
17.
Витория
 0:0 13 4 3 6 15 - 18 15
18.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 11 4 2 5 14 - 13 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 12 5 4 3 14 - 10 19
3.
Фламенго
 12 5 3 4 20 - 16 18
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 2:0 12 4 4 4 9 - 8 16
6.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
7.
Атлетико Паранаэнсе
 0:1 12 4 3 5 12 - 14 15
8.
Байя
 0:0 13 3 5 5 16 - 18 14
9.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
10.
Сан-Паулу
 0:1 12 3 3 6 14 - 16 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Флуминенсе
 1:0 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Васко да Гама
 0:0 12 2 2 8 8 - 17 8
17.
Витория
 0:0 12 2 2 8 11 - 20 8
18.
Ред Булл Брагантино
 0:0 13 1 5 7 13 - 19 8
19.
Жувентуде
 0:2 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Кристиан Кардосо получил желтую карточку от судьи
  • 8'
    Лопес Хосе Мануэль сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Маурисио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 39% завершится ничьей.
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Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.80
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5.70
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