  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Коринтианс
2:1
Второй тайм: 62'
Фламенго
0'
7' Желтая карточка
Пульгар Эрик
17' Желтая карточка
Айртон Лукас
20' Желтая карточка
Магно Таллес
1:0
26' Гол
Магно Таллес
29' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
1:1
37' Пенальти
Педро Гильерме
48' Желтая карточка
Шарлес
2:1
60' Гол
Ромеро Анхель
1
Ногейра
Хуго
5
Рамальо
Андре
3
Торрес
Феликс
25
Кака
II
23
Фагнер
Лемос
8
Шарлес
70
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Гарро
Родриго
21
Биду
43
Магно
Таллес
22
Эрнандес
Эктор
II
1
Росси
Агустин
2
Варела
Гильермо
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
3
Ортис
Лео
8
Жерсон
Сантос
7
Араужо
Луис
9
Педро
Гильерме
27
Энрике
Бруно
Коринтианс
3-5-2
Фламенго
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Фламенго

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 21 победа

42 матча

31%
19%
50%
13 побед 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.2%
23.8%
50%
11 побед 10 ничьих 21 победа

История матчей

СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
1:1
К
0:0
КЛ
1:0
КЛ
0:2
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:1
СA
1:5
СA
4:1
СA
1:1
К
1:0
К
0:1
СA
0:3
К
2:1
К
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
4:0
СA
1:0
СA
0:3
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
4:0
СA
3:2
СA
0:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.73

Среднее время на гол

66
123

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.27
1.2

Среднее время на гол

70
75

Всего голов

55
40

Голов в среднем за матч

1.31
0.95

Тотал матчей

2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

68
94

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алберто Юри 4 (1) 0.16
Гарро Родриго 3 0.12
Уэсли Лопес 3 0.12
Кака II 3 0.12
Ромеро Анхель 2 0.08
Магно Таллес 2 0.08
Коронадо Игор 1 0.04
Gustavo Mosquito 1 0.04
Энрике Педро XI 1 0.04
Биду 1 0.04
Жоване 1 0.04
Hugo Farias 0 0
Фагнер Лемос 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 11 (4) 0.46
Энрике Бруно 5 0.21
Де Арраскаэта Джорджиан 4 0.17
Араужо Луис 3 0.13
Де ла Крус Николас 2 0.08
Габриэл Барбоза 2 (1) 0.08
Мойзес Моура 2 0.08
Луис Давид 2 0.08
Жерсон Сантос 1 0.04
Айртон Лукас 1 0.04
Эвертон Соарес 1 0.04
Lorran 1 0.04
Бруно Фабрисио 1 0.04
Ричард Майкл 1 0.04
Evertton Araujo 1 0.04
Ортис Лео 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарро Родриго 7 0
Энрике Густаво 5 1
Raniele 6 0
Ромеро Анхель 4 0
Алберто Юри 4 0
Коронадо Игор 3 0
Уэсли Лопес 3 0
Шарлес 3 0
Кака II 3 0
Мигель Карлос 3 0
Bidon Breno 3 0
Каэтано Жоао 1 1
Райан 2 0
Рамальо Андре 2 0
Котулио Матеус 2 0
Сантана Алекс 2 0
Торрес Феликс 2 0
Раул Педро 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Магно Таллес 2 0
Hugo Farias 2 0
Фагнер Лемос 1 0
Майкон Барберан 1 0
Мартинес Хосе Андрес 1 0
Gustavo Mosquito 1 0
Leonardo Mana 1 0
Жоване 1 0
Ramon Diaz 1 0
Энрике Педро XI 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Энрике Бруно 4 0
Лео Перейра 4 0
Пульгар Эрик 4 0
Луис Давид 3 0
Бруно Фабрисио 3 0
Араужо Луис 3 0
Айртон Лукас 3 0
Аллан Соуза 3 0
Педро Гильерме 3 0
Тите 3 0
Ортис Лео 2 0
Мойзес Моура 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Жерсон Сантос 1 0
Габриэл Барбоза 1 0
Де ла Крус Николас 1 0
Винья Матиас 1 0
Эвертон Соарес 1 0
Viktor Hugo 1 0
Хесус Игорь 1 0
Matheus Goncalves 1 0
Evertton Araujo 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Фламенго
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
4
Коринтианс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Фламенго
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

5
17
Коринтианс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
38% (9)
8% (2)
Фламенго
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

19
8

Упущенные победы

13
21

Голы по времени матча

Забито

16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
6
38%
4
21%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
25%
6
32%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
40%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
20%
6
43%
76-90

Забито

6
19
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
20 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
6
32%
16-30
2
33%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
33%
6
32%
61-75
1
17%
3
16%
76-90

Пропущено

18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
2
11%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
6
33%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
22%
4
33%
76-90

Забито

22
38
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 14
12 Не забивали 3
0
0%
2
5%
1-15
3
14%
10
26%
16-30
8
36%
6
16%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
3
14%
8
21%
61-75
5
23%
9
24%
76-90

Пропущено

28
26
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 19
6
21%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
7
25%
3
12%
31-45
7
25%
5
19%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
6
21%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1
Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1

Результаты матчей

Коринтианс
Фламенго

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
6 раз 50%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
8 раз 67%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 30%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
2
10 раз 43%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
11
1
5
6
1.5
8
4
2
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
9
0.5
Больше Меньше
9
2
1
12
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
12
0.5
Больше Меньше
20
3
6
18
1.5
12
11
2
22
2.5
2
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
4.
Фламенго
 1:2 24 13 5 6 39 - 28 44
5.
Сан-Паулу
 24 12 5 7 33 - 24 41
6.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
7.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
8.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
9.
Васко да Гама
 23 9 4 10 28 - 34 31
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 7 8 6 19 - 18 29
11.
Атлетико Паранаэнсе
 22 8 5 9 26 - 26 29
12.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
13.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
14.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
15.
Ред Булл Брагантино
 23 7 6 10 27 - 29 27
16.
Коринтианс
 2:1 25 5 10 10 22 - 31 25
17.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
18.
Витория
 24 6 4 14 26 - 38 22
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 25 4 6 15 21 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 1:2 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Коринтианс
 2:1 12 4 7 1 17 - 12 19
12.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
13.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
15.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
16.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 1:2 12 5 3 4 20 - 16 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 3 4 4 7 - 8 13
8.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
17.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 2:1 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
Весь список
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      Пульгар Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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    Коринтианс
    Ничья
    Фламенго
    2.95
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