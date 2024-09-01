Тур: 25.
2:1
Второй тайм: 62'
0'
7' Желтая карточкаПульгар Эрик
17' Желтая карточкаАйртон Лукас
20' Желтая карточкаМагно Таллес
1:0
26' ГолМагно Таллес
29' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
1:1
37' ПенальтиПедро Гильерме
48' Желтая карточкаШарлес
2:1
60' ГолРомеро Анхель
Ход матча
7'
17'
20'
26'
1:0
37'
1:1
48'
60'
2:1
25
Кака
II
23
Фагнер
Лемос
8
Шарлес
21
Биду
43
Магно
Таллес
23
Луис
Давид
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосПолузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 БидуПолузащитник
-
43 Магно ТаллесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Hugo Farias
-
27 Bidon Breno
-
16 Энрике Педро
-
14 Raniele
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
49 Dyogo
-
44 Carbone
-
-
35 Lucas Rayan
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Коринтианс
Фламенго
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 21 победа
42 матча
31%
19%
50%
13 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.2%
23.8%
50%
11 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.73
Среднее время на гол
66
123
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.27
1.2
Среднее время на гол
70
75
Всего голов
55
40
Голов в среднем за матч
1.31
0.95
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
68
94
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.16
|Гарро Родриго
|3
|0.12
|Уэсли Лопес
|3
|0.12
|Кака II
|3
|0.12
|Ромеро Анхель
|2
|0.08
|Магно Таллес
|2
|0.08
|Коронадо Игор
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Энрике Педро XI
|1
|0.04
|Биду
|1
|0.04
|Жоване
|1
|0.04
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.46
|Энрике Бруно
|5
|0.21
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.17
|Араужо Луис
|3
|0.13
|Де ла Крус Николас
|2
|0.08
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.08
|Мойзес Моура
|2
|0.08
|Луис Давид
|2
|0.08
|Жерсон Сантос
|1
|0.04
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Эвертон Соарес
|1
|0.04
|Lorran
|1
|0.04
|Бруно Фабрисио
|1
|0.04
|Ричард Майкл
|1
|0.04
|Evertton Araujo
|1
|0.04
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|7
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Raniele
|6
|0
|Ромеро Анхель
|4
|0
|Алберто Юри
|4
|0
|Коронадо Игор
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Кака II
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Торрес Феликс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|4
|0
|Лео Перейра
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Фламенго
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
8
4
Коринтианс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Фламенго
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
5
17
Коринтианс
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (7)
46% (11)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
38% (9)
8% (2)
Фламенго
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (6)
48% (11)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
13
21
Голы по времени матча
Забито
16
19
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
4
21%
16-30
6
38%
4
21%
31-45
3
19%
2
11%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
25%
6
32%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
40%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
20%
6
43%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
20 Не забивали 12
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
6
32%
16-30
2
33%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
33%
6
32%
61-75
1
17%
3
16%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
2
11%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
6
33%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
22%
4
33%
76-90
Забито
22
38
11 В 1-м тайме 18
11 Во 2-м тайме 20
4 Забивали первыми 14
12 Не забивали 3
0
0%
2
5%
1-15
3
14%
10
26%
16-30
8
36%
6
16%
31-45
3
14%
3
8%
46-60
3
14%
8
21%
61-75
5
23%
9
24%
76-90
Пропущено
28
26
14 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 19
6
21%
3
12%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
7
25%
3
12%
31-45
7
25%
5
19%
46-60
1
4%
3
12%
61-75
6
21%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1
Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1
Результаты матчей
Коринтианс
Фламенго
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
6 раз 50%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
8 раз 67%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
2:1
7 раз 30%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 50%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
2
10 раз 43%
1
8 раз 35%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
111
56
84
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
92
112
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1212
Больше Меньше
203
618
1211
222
221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|5
|5
|43 - 24
|50
|2.
|24
|14
|6
|4
|30 - 22
|48
|3.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|4.
|1:2
|24
|13
|5
|6
|39 - 28
|44
|5.
|24
|12
|5
|7
|33 - 24
|41
|6.
|25
|12
|5
|8
|34 - 26
|41
|7.
|24
|11
|6
|7
|33 - 25
|39
|8.
|23
|8
|9
|6
|32 - 33
|33
|9.
|23
|9
|4
|10
|28 - 34
|31
|10.
|21
|7
|8
|6
|19 - 18
|29
|11.
|22
|8
|5
|9
|26 - 26
|29
|12.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|13.
|24
|7
|7
|10
|32 - 35
|28
|14.
|23
|8
|3
|12
|23 - 28
|27
|15.
|23
|7
|6
|10
|27 - 29
|27
|16.
|2:1
|25
|5
|10
|10
|22 - 31
|25
|17.
|23
|6
|6
|11
|18 - 26
|24
|18.
|24
|6
|4
|14
|26 - 38
|22
|19.
|23
|5
|6
|12
|23 - 35
|21
|20.
|25
|4
|6
|15
|21 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|22 - 9
|28
|5.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|6.
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|1:2
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|2:1
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|15.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|16.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|18.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|1:2
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|5.
|11
|4
|3
|4
|10 - 16
|15
|6.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|2:1
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7