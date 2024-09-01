Тур: 25.
2:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаПульгар Эрик
17' Желтая карточкаАйртон Лукас
20' Желтая карточкаМагно Таллес
1:0
26' ГолМагно Таллес
29' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
1:1
37' ПенальтиПедро Гильерме
48' Желтая карточкаШарлес
2:1
60' ГолРомеро Анхель
62' Желтая карточкаРомеро Анхель
65' Желтая карточкаАллан Соуза
90' Желтая карточкаТоррес Феликс
90' Красная карточкаАлберто Юри
90' Красная карточкаКака II
90' Красная карточкаАлькарас Карлос
90' Желтая карточкаМойзес Моура
90'+16
Ход матча
7'
17'
20'
26'
1:0
37'
1:1
48'
60'
2:1
62'
65'
77'
90'
90'
90'
90'
90'
25
Кака
II
23
Фагнер
Лемос
8
Шарлес
21
Биду
43
Магно
Таллес
23
Луис
Давид
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кака IIЗащитник
-
23 Фагнер ЛемосПолузащитник
-
8 ШарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 БидуПолузащитник
-
43 Магно ТаллесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 РайанПолузащитник
-
17 ЖованеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Hugo Farias
-
27 Bidon Breno
-
16 Энрике Педро
-
14 Raniele
-
Главный тренер: Диас Рамон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
25 Кунья МатеусПолузащитник
-
33 КлейтонПолузащитник
-
21 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 LorranПолузащитник
-
22 Мойзес МоураНападающий
-
49 Dyogo
-
44 Carbone
-
-
35 Lucas Rayan
-
-
Главный тренер: Тите
История личных встреч
Коринтианс
Фламенго
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
47.1%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
16%
84%
0 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
48%
52%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 21 победа
42 матча
31%
19%
50%
13 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
26.2%
47.6%
26.2%
11 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.2%
23.8%
50%
11 побед 10 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.73
Среднее время на гол
66
123
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.27
1.2
Среднее время на гол
70
75
Всего голов
55
40
Голов в среднем за матч
1.31
0.95
Тотал матчей
2.5
40
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 64%
Меньше 36%
15
17
Больше 40%
Меньше 60%
25
7
Больше 17%
Меньше 83%
35
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
68
94
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алберто Юри
|4 (1)
|0.16
|Гарро Родриго
|3
|0.12
|Уэсли Лопес
|3
|0.12
|Кака II
|3
|0.12
|Ромеро Анхель
|3
|0.12
|Магно Таллес
|2
|0.08
|Коронадо Игор
|1
|0.04
|Gustavo Mosquito
|1
|0.04
|Энрике Педро XI
|1
|0.04
|Биду
|1
|0.04
|Жоване
|1
|0.04
|Hugo Farias
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|11 (4)
|0.46
|Энрике Бруно
|5
|0.21
|Де Арраскаэта Джорджиан
|4
|0.17
|Араужо Луис
|3
|0.13
|Де ла Крус Николас
|2
|0.08
|Габриэл Барбоза
|2 (1)
|0.08
|Мойзес Моура
|2
|0.08
|Луис Давид
|2
|0.08
|Жерсон Сантос
|1
|0.04
|Айртон Лукас
|1
|0.04
|Эвертон Соарес
|1
|0.04
|Lorran
|1
|0.04
|Бруно Фабрисио
|1
|0.04
|Ричард Майкл
|1
|0.04
|Evertton Araujo
|1
|0.04
|Ортис Лео
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарро Родриго
|7
|0
|Энрике Густаво
|5
|1
|Raniele
|6
|0
|Алберто Юри
|4
|1
|Ромеро Анхель
|5
|0
|Кака II
|3
|1
|Коронадо Игор
|3
|0
|Уэсли Лопес
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Торрес Феликс
|3
|0
|Мигель Карлос
|3
|0
|Bidon Breno
|3
|0
|Каэтано Жоао
|1
|1
|Райан
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Котулио Матеус
|2
|0
|Сантана Алекс
|2
|0
|Раул Педро
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Магно Таллес
|2
|0
|Hugo Farias
|2
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
|Gustavo Mosquito
|1
|0
|Leonardo Mana
|1
|0
|Жоване
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Энрике Педро XI
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрике Бруно
|4
|0
|Лео Перейра
|4
|0
|Пульгар Эрик
|4
|0
|Аллан Соуза
|4
|0
|Луис Давид
|3
|0
|Бруно Фабрисио
|3
|0
|Араужо Луис
|3
|0
|Айртон Лукас
|3
|0
|Педро Гильерме
|3
|0
|Тите
|3
|0
|Мойзес Моура
|2
|0
|Ортис Лео
|2
|0
|Алькарас Карлос
|0
|1
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|Де ла Крус Николас
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
|Эвертон Соарес
|1
|0
|Viktor Hugo
|1
|0
|Хесус Игорь
|1
|0
|Matheus Goncalves
|1
|0
|Evertton Araujo
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Фламенго
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
8
5
Коринтианс
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Фламенго
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
5
17
Коринтианс
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
28% (7)
48% (12)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (14)
36% (9)
8% (2)
Фламенго
36.8%
63.2%
7 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
38% (9)
42% (10)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
13
22
Голы по времени матча
Забито
18
20
9 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 14
0
0%
1
5%
1-15
3
17%
4
20%
16-30
6
33%
5
25%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
4
22%
6
30%
76-90
Пропущено
11
16
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
36%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
18%
6
38%
76-90
Забито
6
19
3 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 9
21 Не забивали 13
0
0%
1
5%
1-15
1
17%
6
32%
16-30
2
33%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
33%
6
32%
61-75
1
17%
3
16%
76-90
Пропущено
18
12
7 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
2
11%
1
8%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
4
22%
3
25%
31-45
6
33%
3
25%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
22%
4
33%
76-90
Забито
24
39
12 В 1-м тайме 19
12 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 14
12 Не забивали 3
0
0%
2
5%
1-15
4
17%
10
26%
16-30
8
33%
7
18%
31-45
4
17%
3
8%
46-60
3
13%
8
21%
61-75
5
21%
9
23%
76-90
Пропущено
29
28
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 20
6
21%
3
11%
1-15
1
3%
3
11%
16-30
8
28%
3
11%
31-45
7
24%
6
21%
46-60
1
3%
3
11%
61-75
6
21%
10
36%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Коринтианс 2:1 Форталеза Сеара - Коринтианс 1:0 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:2 Флуминенсе - Коринтианс 0:0
Ред Булл Брагантино - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Ред Булл Брагантино 1:1 Гремио - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Коринтианс - Гремио 0:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гремио 2:2 Байя - Коринтианс 0:1 Коринтианс - Крисьюма 2:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Крузейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Витория 3:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Куяба 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0
Фламенго
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Байя - Фламенго 0:1 Фламенго - Ред Булл Брагантино 2:1 Боливар - Фламенго 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 4:1
Фламенго - Боливар 2:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Сан-Паулу - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 2:0 Фламенго - Атлетико Гойаненсе 2:0 Витория - Фламенго 1:2 Фламенго - Крисьюма 2:1 Фламенго - Форталеза Сеара 1:2 Фламенго - Куяба 1:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Фламенго - Крузейро 2:1 Жувентуде - Фламенго 2:1 Флуминенсе - Фламенго 0:1 Фламенго - Байя 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:1
Результаты матчей
Коринтианс
Фламенго
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
6 раз 50%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
8 раз 67%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:2
1 раз 4%
2:1
8 раз 33%
1:1
4 раза 17%
1:2
3 раза 13%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
6 раз 24%
2
5 раз 20%
3
2 раза 8%
2
10 раз 42%
1
9 раз 38%
0
3 раза 13%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
66
84
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
49
Больше Меньше
102
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
213
718
1212
223
222
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|5
|5
|43 - 24
|50
|2.
|24
|14
|6
|4
|30 - 22
|48
|3.
|1:0
|25
|14
|5
|6
|37 - 19
|47
|4.
|24
|13
|5
|6
|39 - 28
|44
|5.
|25
|12
|5
|8
|34 - 26
|41
|6.
|0:1
|25
|12
|5
|8
|33 - 25
|41
|7.
|0:0
|25
|11
|7
|7
|33 - 25
|40
|8.
|23
|8
|9
|6
|32 - 33
|33
|9.
|2:0
|22
|8
|8
|6
|21 - 18
|32
|10.
|0:0
|24
|9
|5
|10
|28 - 34
|32
|11.
|0:1
|23
|8
|5
|10
|26 - 27
|29
|12.
|0:0
|24
|7
|7
|10
|27 - 29
|28
|13.
|24
|7
|7
|10
|32 - 35
|28
|14.
|0:2
|24
|7
|7
|10
|28 - 34
|28
|15.
|23
|8
|3
|12
|23 - 28
|27
|16.
|1:0
|24
|7
|6
|11
|19 - 26
|27
|17.
|25
|5
|10
|10
|22 - 31
|25
|18.
|0:0
|25
|6
|5
|14
|26 - 38
|23
|19.
|23
|5
|6
|12
|23 - 35
|21
|20.
|25
|4
|6
|15
|21 - 40
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|12
|9
|2
|1
|23 - 8
|29
|3.
|0:1
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|22 - 9
|28
|5.
|1:0
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|6.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|0:0
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|0:2
|12
|6
|4
|2
|17 - 10
|22
|10.
|0:0
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|11.
|12
|4
|7
|1
|17 - 12
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|1:0
|12
|4
|5
|3
|12 - 11
|17
|14.
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|15.
|2:0
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|16.
|12
|5
|1
|6
|12 - 14
|16
|17.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|18.
|0:1
|11
|4
|2
|5
|14 - 13
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|20.
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|1:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 10
|19
|3.
|12
|5
|3
|4
|20 - 16
|18
|4.
|11
|4
|4
|3
|16 - 16
|16
|5.
|2:0
|12
|4
|4
|4
|9 - 8
|16
|6.
|11
|4
|3
|4
|10 - 16
|15
|7.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|8.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|16 - 18
|14
|9.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|10.
|0:1
|12
|3
|3
|6
|14 - 16
|12
|11.
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|14.
|1:0
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|13
|2
|3
|8
|10 - 20
|9
|16.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|8 - 17
|8
|17.
|0:0
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|18.
|0:0
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|19.
|0:2
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7