Тур: 25.
2:0
Первый тайм: 45+'
0'
20' Красная карточкаGustavo Martins
29' Желтая карточкаБернард Дуарте
1:0
32' ГолБрайтвайт Мартин
39' Желтая карточкаДейверсон Силва
2:0
41' ГолКристальдо Франко
Ход матча
20'
29'
32'
39'
41'
17
Дуглас
XV
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
36 NataЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Натан АлланНападающий
-
97 Caique IV
-
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Igor Gomes
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Гремио
Атлетико Минейро
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
31 матч
54.8%
16.1%
29.1%
17 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.79
1.47
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.79
Среднее время на гол
69
114
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.52
1.16
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
59
77
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.13
|Gustavo Gomes
|3
|0.13
|Кристальдо Франко
|3 (1)
|0.13
|Брайтвайт Мартин
|3
|0.13
|Монсальве Мигель
|2
|0.09
|Cuiabano
|2
|0.09
|Gustavo Martins
|2
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.09
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Вильясанти Матиас
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.04
|Эли Родриго
|1
|0.04
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Аравена Александер
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|0.3
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.26
|Варгас Эдуардо
|4
|0.17
|Скарпа Густаво
|3 (1)
|0.13
|Сарачо Федерико
|2
|0.09
|Carlos Amaral
|2
|0.09
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.04
|Арана Гильерме
|1
|0.04
|Brahian Palacios
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|5
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Коста Диего
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Лянко Войнович
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Brahian Palacios
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
6
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Атлетико Минейро
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
10
14
Гремио
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
41% (9)
36% (8)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Атлетико Минейро
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
41% (9)
32% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
50% (11)
23% (5)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
10
12
Упущенные победы
13
20
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
3
30%
2
15%
61-75
1
10%
5
38%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
3
27%
3
21%
1-15
1
9%
1
7%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
4
29%
61-75
2
18%
3
21%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 12
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
5
42%
2
13%
76-90
Пропущено
13
17
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
2
12%
1-15
4
31%
5
29%
29%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Забито
22
29
8 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
9%
3
10%
1-15
5
23%
5
17%
16-30
1
5%
8
28%
31-45
3
14%
3
10%
46-60
5
23%
3
10%
61-75
6
27%
7
24%
76-90
Пропущено
24
31
14 В 1-м тайме 15
10 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
4
17%
5
16%
1-15
5
21%
6
19%
16-30
5
21%
4
13%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
4
17%
7
23%
61-75
4
17%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1
Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Результаты матчей
Гремио
Атлетико Минейро
Точный счет
0:2
3 раза 27%
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
5 раз 42%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 27%
0:2
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
1:1
6 раз 27%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
5 раз 23%
3
1 раз 5%
2
8 раз 36%
1
7 раз 32%
0
5 раз 23%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Гремио
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
102
38
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
73
38
55
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
148
Больше Меньше
175
616
1012
121
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|15
|5
|5
|43 - 24
|50
|2.
|24
|14
|6
|4
|30 - 22
|48
|3.
|23
|13
|5
|5
|38 - 26
|44
|4.
|24
|13
|5
|6
|36 - 19
|44
|5.
|24
|12
|5
|7
|33 - 24
|41
|6.
|2:1
|25
|12
|5
|8
|33 - 26
|41
|7.
|24
|11
|6
|7
|33 - 25
|39
|8.
|23
|9
|4
|10
|28 - 34
|31
|9.
|2:0
|23
|9
|3
|11
|23 - 25
|30
|10.
|0:2
|23
|7
|9
|7
|29 - 33
|30
|11.
|21
|7
|8
|6
|19 - 18
|29
|12.
|22
|8
|5
|9
|26 - 26
|29
|13.
|23
|7
|7
|9
|28 - 32
|28
|14.
|24
|7
|7
|10
|32 - 35
|28
|15.
|23
|7
|6
|10
|27 - 29
|27
|16.
|23
|6
|6
|11
|18 - 26
|24
|17.
|24
|6
|4
|14
|26 - 38
|22
|18.
|24
|4
|10
|10
|20 - 30
|22
|19.
|23
|5
|6
|12
|23 - 35
|21
|20.
|1:2
|25
|4
|6
|15
|21 - 39
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|20 - 6
|33
|2.
|2:1
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|3.
|13
|9
|2
|2
|19 - 9
|29
|4.
|12
|9
|1
|2
|22 - 9
|28
|5.
|13
|9
|1
|3
|23 - 9
|28
|6.
|12
|8
|2
|2
|17 - 7
|26
|7.
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|8.
|12
|7
|3
|2
|20 - 17
|24
|9.
|11
|6
|4
|1
|17 - 8
|22
|10.
|10
|6
|1
|3
|14 - 10
|19
|11.
|2:0
|12
|6
|1
|5
|12 - 11
|19
|12.
|13
|4
|6
|3
|17 - 18
|18
|13.
|0:2
|12
|4
|5
|3
|16 - 17
|17
|14.
|10
|4
|4
|2
|12 - 10
|16
|15.
|11
|3
|7
|1
|15 - 11
|16
|16.
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|11 - 11
|14
|18.
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|19.
|12
|2
|3
|7
|11 - 16
|9
|20.
|1:2
|12
|2
|3
|7
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|4
|3
|21 - 15
|22
|2.
|11
|5
|3
|3
|19 - 14
|18
|3.
|11
|4
|4
|3
|13 - 10
|16
|4.
|11
|4
|3
|4
|10 - 16
|15
|5.
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|15
|6.
|11
|3
|4
|4
|7 - 8
|13
|7.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|13 - 16
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|16 - 18
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|12 - 19
|12
|11.
|2:1
|13
|3
|3
|7
|11 - 18
|12
|12.
|2:0
|11
|3
|2
|6
|11 - 14
|11
|13.
|11
|3
|1
|7
|15 - 17
|10
|14.
|12
|3
|1
|8
|7 - 15
|10
|15.
|1:2
|13
|2
|3
|8
|10 - 19
|9
|16.
|12
|2
|2
|8
|11 - 20
|8
|17.
|13
|1
|5
|7
|13 - 19
|8
|18.
|11
|2
|1
|8
|8 - 17
|7
|19.
|12
|1
|3
|8
|11 - 24
|6
|20.
|13
|1
|3
|9
|5 - 19
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7