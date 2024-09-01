  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 25.
Гремио
2:3
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
20' Красная карточка
Gustavo Martins
29' Желтая карточка
Бернард Дуарте
1:0
32' Гол
Брайтвайт Мартин
40' Желтая карточка
Дейверсон Силва
2:0
42' Гол
Кристальдо Франко
71' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
2:1
73' Пенальти
Скарпа Густаво
78' Желтая карточка
Brahian Palacios
2:2
90' Пенальти
Brahian Palacios
2:3
90' Гол
Варгас Эдуардо
90'+9
1
Марчесин
Агустин
18
Педро
Жоао
II
53
Gustavo
Martins
4
Каннеманн
Вальтер
6
Рейналдо
Мануэл
20
Вильясанти
Матиас
17
Дуглас
XV
10
Кристальдо
Франко
11
Монсальве
Мигель
22
Брайтвайт Мартин
7
Сотельдо
Йеферсон
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
21
Батталья
Родриго
8
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
5
Отавио
II
18
Вера
Фаусто
23
Франко
Алан
6
Скарпа
Густаво
20
Бернард
Дуарте
9
Дейверсон
Силва
Гремио
4-4-2
Атлетико Минейро
4-5-1

История личных встреч

Гремио
Атлетико Минейро

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед

31 матч

54.8%
16.1%
29.1%
17 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:0
СA
4:3
СA
2:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:4
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:0
СA
4:3
СA
2:0
К
1:1
К
1:3
СA
1:1
СA
0:3
СA
2:1
СA
0:2
БСА
0:0
БСА
2:1
БСА
0:1
БСА
2:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:1
СA
4:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
0:4

Голы

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.79
1.47

Среднее время на гол

50
61

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.29
0.79

Среднее время на гол

69
114

Всего голов

47
36

Голов в среднем за матч

1.52
1.16

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29

Среднее время на гол

59
77

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристальдо Франко 4 (1) 0.17
Сотельдо Йеферсон 3 0.13
Gustavo Gomes 3 0.13
Брайтвайт Мартин 3 0.13
Монсальве Мигель 2 0.09
Cuiabano 2 0.09
Gustavo Martins 2 0.09
Рейналдо Мануэл 2 (1) 0.09
Павон Кристиан 1 0.04
Вильясанти Матиас 1 0.04
Эденилсон дос Сантос 1 0.04
Эли Родриго 1 0.04
Каннеманн Вальтер 0 0
Педро Жоао II 0 0
Аравена Александер 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 7 (3) 0.3
Паулиньо Жозе 6 (1) 0.26
Варгас Эдуардо 5 0.22
Скарпа Густаво 4 (2) 0.17
Brahian Palacios 2 (1) 0.09
Сарачо Федерико 2 0.09
Carlos Amaral 2 0.09
Igor Gomes 1 (1) 0.04
Арана Гильерме 1 0.04
Алонсо Хуниор 1 0.04
Ромуло 1 0.04
Igor Rabello 0 0
Де Лара Фукс Бруно 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 6 1
Gustavo Gomes 5 0
Эли Родриго 4 0
Дуглас XV 4 0
Henrique Souza Ewerthon3 4 0
Джеромел Педро 3 0
Эденилсон дос Сантос 3 0
Павон Кристиан 3 0
Карбальо Фелипе 3 0
Nathan Ribeiro 3 0
Коста Диего 1 1
Pepe4 1 1
Gustavo Martins 1 1
Рейналдо Мануэл 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Кейрос Эдуардо 2 0
Фабио да Сильва 1 0
Марчесин Агустин 1 0
Nata 1 0
Кристальдо Франко 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Педро Жоао II 1 0
Натан Аллан 1 0
Caique IV 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Лара Фукс Бруно 7 1
Батталья Родриго 5 2
Халк Живанилдо 3 1
Паулиньо Жозе 3 1
Ромуло 3 1
Igor Rabello 3 1
Арана Гильерме 4 0
Франко Алан 4 0
Лянко Войнович 2 1
Эверсон 3 0
Скарпа Густаво 3 0
Лемос Маурисио 3 0
Милито Габриэль 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Саравия Ренсо 2 0
Жемерсон де Жесус 2 0
Алонсо Хуниор 2 0
Igor Gomes 2 0
Brahian Palacios 2 0
Дейверсон Силва 1 0
Бернард Дуарте 1 0
Paulo Monteiro 1 0
Rubens 1 0
Отавио II 1 0
Сарачо Федерико 1 0
Педриньо II 1 0
Carlos Amaral 1 0

Результаты матчей

Гремио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

5
6
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

10
14
Гремио
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Атлетико Минейро
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)

Сухие победы

9
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

10
14

Упущенные победы

15
20

Голы по времени матча

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
1
8%
7
44%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
4
29%
3
19%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
5
42%
2
13%
76-90

Пропущено

13
17
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
2
12%
1-15
4
31%
5
29%
29%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
2
15%
2
12%
76-90

Забито

24
32
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
8%
3
9%
1-15
5
21%
5
16%
16-30
3
13%
8
25%
31-45
3
13%
3
9%
46-60
5
21%
4
13%
61-75
6
25%
9
28%
76-90

Пропущено

27
33
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
15%
5
15%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
5
19%
7
21%
61-75
6
22%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1
Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4

Результаты матчей

Гремио
Атлетико Минейро

Точный счет

0:2
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:0
6 раз 26%
0:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Гремио
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
5
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
6
5
1
10
2.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
8
0.5
Больше Меньше
18
5
7
16
1.5
11
12
1
22
2.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 25 15 5 5 43 - 24 50
2.
Форталеза Сеара
 24 14 6 4 30 - 22 48
3.
Фламенго
 23 13 5 5 38 - 26 44
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 24 13 5 6 36 - 19 44
5.
Сан-Паулу
 24 12 5 7 33 - 24 41
6.
Крузейро
 25 12 5 8 34 - 26 41
7.
Байя
 24 11 6 7 33 - 25 39
8.
Атлетико Минейро
 23 8 9 6 32 - 33 33
9.
Васко да Гама
 23 9 4 10 28 - 34 31
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 21 7 8 6 19 - 18 29
11.
Атлетико Паранаэнсе
 22 8 5 9 26 - 26 29
12.
Жувентуде
 23 7 7 9 28 - 32 28
13.
Крисьюма
 24 7 7 10 32 - 35 28
14.
Гремио
 23 8 3 12 23 - 28 27
15.
Ред Булл Брагантино
 23 7 6 10 27 - 29 27
16.
Флуминенсе
 23 6 6 11 18 - 26 24
17.
Витория
 24 6 4 14 26 - 38 22
18.
Коринтианс
 24 4 10 10 20 - 30 22
19.
Куяба
 23 5 6 12 23 - 35 21
20.
Атлетико Гойаненсе
 25 4 6 15 21 - 40 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 13 10 3 0 20 - 6 33
2.
Крузейро
 12 9 2 1 23 - 8 29
3.
Сан-Паулу
 13 9 2 2 19 - 9 29
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 9 1 2 22 - 9 28
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 13 9 1 3 23 - 9 28
6.
Байя
 12 8 2 2 17 - 7 26
7.
Фламенго
 12 8 2 2 19 - 12 26
8.
Васко да Гама
 12 7 3 2 20 - 17 24
9.
Жувентуде
 11 6 4 1 17 - 8 22
10.
Ред Булл Брагантино
 10 6 1 3 14 - 10 19
11.
Крисьюма
 13 4 6 3 17 - 18 18
12.
Атлетико Минейро
 12 4 5 3 16 - 17 17
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 4 2 12 - 10 16
14.
Коринтианс
 11 3 7 1 15 - 11 16
15.
Гремио
 12 5 1 6 12 - 14 16
16.
Атлетико Паранаэнсе
 10 4 2 4 14 - 12 14
17.
Флуминенсе
 11 3 5 3 11 - 11 14
18.
Витория
 12 4 2 6 15 - 18 14
19.
Куяба
 12 2 3 7 11 - 16 9
20.
Атлетико Гойаненсе
 12 2 3 7 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 13 6 4 3 21 - 15 22
2.
Фламенго
 11 5 3 3 19 - 14 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 4 4 3 13 - 10 16
4.
Атлетико Минейро
 11 4 4 3 16 - 16 16
5.
Форталеза Сеара
 11 4 3 4 10 - 16 15
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 4 3 5 12 - 14 15
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 3 4 4 7 - 8 13
8.
Байя
 12 3 4 5 16 - 18 13
9.
Сан-Паулу
 11 3 3 5 14 - 15 12
10.
Куяба
 11 3 3 5 12 - 19 12
11.
Крузейро
 13 3 3 7 11 - 18 12
12.
Гремио
 11 3 2 6 11 - 14 11
13.
Крисьюма
 11 3 1 7 15 - 17 10
14.
Флуминенсе
 12 3 1 8 7 - 15 10
15.
Атлетико Гойаненсе
 13 2 3 8 10 - 20 9
16.
Витория
 12 2 2 8 11 - 20 8
17.
Ред Булл Брагантино
 13 1 5 7 13 - 19 8
18.
Васко да Гама
 11 2 1 8 8 - 17 7
19.
Жувентуде
 12 1 3 8 11 - 24 6
20.
Коринтианс
 13 1 3 9 5 - 19 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 10 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (2)
Васко да Гама Pablo Vegetti 8 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Эстевао 7 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 7 (3)
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Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 10
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Витория Janderson 1 9
Жувентуде Marcos Ze 2 7
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