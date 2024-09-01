Тур: 25.
2:3
Конец матча
0'
20' Красная карточкаGustavo Martins
29' Желтая карточкаБернард Дуарте
1:0
32' ГолБрайтвайт Мартин
40' Желтая карточкаДейверсон Силва
2:0
42' ГолКристальдо Франко
71' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
2:1
73' ПенальтиСкарпа Густаво
78' Желтая карточкаBrahian Palacios
2:2
90' ПенальтиBrahian Palacios
2:3
90' ГолВаргас Эдуардо
90'+9
Ход матча
20'
29'
32'
40'
42'
59'
67'
73'
2:1
78'
90'
2:2
90'
2:3
17
Дуглас
XV
22
Эверсон
18
Вера
Фаусто
23
Франко
Алан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Дуглас XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
30 Кайо РодригоЗащитник
-
36 NataЗащитник
-
35 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Натан АлланНападающий
-
97 Caique IV
-
-
23 Pepe4
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
18 Вера ФаустоПолузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Кардек АланНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Igor Gomes
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Гремио
Атлетико Минейро
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 9 побед
31 матч
54.8%
16.1%
29.1%
17 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.9%
41.9%
16.2%
13 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
32.3%
38.7%
29%
10 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.79
1.47
Среднее время на гол
50
61
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.29
0.79
Среднее время на гол
69
114
Всего голов
47
36
Голов в среднем за матч
1.52
1.16
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
Среднее время на гол
59
77
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристальдо Франко
|4 (1)
|0.17
|Сотельдо Йеферсон
|3
|0.13
|Gustavo Gomes
|3
|0.13
|Брайтвайт Мартин
|3
|0.13
|Монсальве Мигель
|2
|0.09
|Cuiabano
|2
|0.09
|Gustavo Martins
|2
|0.09
|Рейналдо Мануэл
|2 (1)
|0.09
|Павон Кристиан
|1
|0.04
|Вильясанти Матиас
|1
|0.04
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.04
|Эли Родриго
|1
|0.04
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
|Педро Жоао II
|0
|0
|Аравена Александер
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|7 (3)
|0.3
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|0.26
|Варгас Эдуардо
|5
|0.22
|Скарпа Густаво
|4 (2)
|0.17
|Brahian Palacios
|2 (1)
|0.09
|Сарачо Федерико
|2
|0.09
|Carlos Amaral
|2
|0.09
|Igor Gomes
|1 (1)
|0.04
|Арана Гильерме
|1
|0.04
|Алонсо Хуниор
|1
|0.04
|Ромуло
|1
|0.04
|Igor Rabello
|0
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|6
|1
|Gustavo Gomes
|5
|0
|Эли Родриго
|4
|0
|Дуглас XV
|4
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|4
|0
|Джеромел Педро
|3
|0
|Эденилсон дос Сантос
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Карбальо Фелипе
|3
|0
|Nathan Ribeiro
|3
|0
|Коста Диего
|1
|1
|Pepe4
|1
|1
|Gustavo Martins
|1
|1
|Рейналдо Мануэл
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Кейрос Эдуардо
|2
|0
|Фабио да Сильва
|1
|0
|Марчесин Агустин
|1
|0
|Nata
|1
|0
|Кристальдо Франко
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Педро Жоао II
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Caique IV
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Лара Фукс Бруно
|7
|1
|Батталья Родриго
|5
|2
|Халк Живанилдо
|3
|1
|Паулиньо Жозе
|3
|1
|Ромуло
|3
|1
|Igor Rabello
|3
|1
|Арана Гильерме
|4
|0
|Франко Алан
|4
|0
|Лянко Войнович
|2
|1
|Эверсон
|3
|0
|Скарпа Густаво
|3
|0
|Лемос Маурисио
|3
|0
|Милито Габриэль
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Саравия Ренсо
|2
|0
|Жемерсон де Жесус
|2
|0
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Brahian Palacios
|2
|0
|Дейверсон Силва
|1
|0
|Бернард Дуарте
|1
|0
|Paulo Monteiro
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
|Педриньо II
|1
|0
|Carlos Amaral
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Атлетико Минейро
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
5
6
Гремио
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
10
14
Гремио
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (5)
39% (9)
39% (9)
Атлетико Минейро
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (6)
39% (9)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
48% (11)
22% (5)
Сухие победы
9
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
10
14
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
15 Не забивали 15
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
2
13%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
3
25%
3
19%
61-75
1
8%
7
44%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
21%
3
19%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
3
21%
4
25%
61-75
4
29%
3
19%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
16 Не забивали 13
1
8%
2
13%
1-15
3
25%
3
19%
16-30
0
0%
6
38%
31-45
1
8%
2
13%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
5
42%
2
13%
76-90
Пропущено
13
17
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
8%
2
12%
1-15
4
31%
5
29%
29%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
15%
3
18%
61-75
2
15%
2
12%
76-90
Забито
24
32
10 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 16
11 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
8%
3
9%
1-15
5
21%
5
16%
16-30
3
13%
8
25%
31-45
3
13%
3
9%
46-60
5
21%
4
13%
61-75
6
25%
9
28%
76-90
Пропущено
27
33
14 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 18
4
15%
5
15%
1-15
5
19%
6
18%
16-30
5
19%
6
18%
31-45
2
7%
4
12%
46-60
5
19%
7
21%
61-75
6
22%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Крисьюма - Гремио 0:1 Флуминенсе - Гремио 2:1 Гремио - Байя 0:2 Гремио - Флуминенсе 2:1
Куяба - Гремио 1:3 Гремио - Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 0:2 Коринтианс - Гремио 0:0 Гремио - Васко да Гама 1:0 Коринтианс - Гремио 2:2 Гремио - Витория 2:0 Сан-Паулу - Гремио 1:0 Гремио - Операрио Ферровиарио 3:1 Гремио - Крузейро 0:2 Жувентуде - Гремио 3:0 Гремио - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Гремио - Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойаненсе - Гремио 1:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Форталеза Сеара - Гремио 1:0
Атлетико Минейро
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Флуминенсе 0:2 Атлетико Минейро - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Атлетико Минейро - Куяба 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Атлетико Минейро 1:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Регатас 3:0 Крисьюма - Атлетико Минейро 2:1 Регатас - Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Сан-Паулу 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 3:0 Атлетико Минейро - Фламенго 2:4 Атлетико Минейро - Атлетико Гойаненсе 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Форталеза Сеара 1:1 Витория - Атлетико Минейро 4:2 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 0:4
Результаты матчей
Гремио
Атлетико Минейро
Точный счет
0:2
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
5 раз 42%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:0
6 раз 26%
0:2
4 раза 17%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:1
6 раз 26%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
8 раз 35%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
3
1 раз 4%
2
8 раз 35%
1
7 раз 30%
0
5 раз 22%
3
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Гремио
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
65
110
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
158
Больше Меньше
185
716
1112
122
320
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|10 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (2)
|Васко да Гама
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстевао
|7 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|7 (3)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 10
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Витория
|Janderson
|1 9
|Жувентуде
|Marcos Ze
|2 7