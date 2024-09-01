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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Жил Висенте
0:0
Перерыв
Брага
0'
43' Желтая карточка
Круз Сандру
45' Желтая карточка
Карвалью Витор

Ход матча

43'
Круз Сандру
 
45'
 
Карвалью Витор
Прогнозы 116
Жил Висенте 1.7% (2)
X 16.4% (19)
Брага 81.9% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Жил Висенте
Ничья
Брага
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
26
Рубен
Мигель
39
Буату-Мананга
Жонатан
57
Круз
Сандру
10
Фудзимото
Канья
24
Гбане
Мори
6
Кастильо
Хесус
7
Шаброль
Тиджани
20
Caue
Vinicius
71
Коррея
Фелиш
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
26
Аррей-Мби
Брайт
19
Марин
Адриан
10
Орта
Андре
6
Карвалью
Витор
11
Фернандеш
Рожер
21
Орта
Рикарду
77
Мартинес
Габриэль
9
Эль
Уаззани
Амин
Жил Висенте
4-3-3
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Брага

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ММ(
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.8
0.7

Среднее время на гол

112
128

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.9
1.6

Среднее время на гол

47
56

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.35
1.15

Тотал матчей

2.5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 3 (1) 0.75
Jorge Aguirre 1 0.25
Коррея Фелиш 0 0
Шаброль Тиджани 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 2 0.5
Мартинес Габриэль 1 0.25
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.25
Эль Уаззани Амин 1 0.25
Марин Адриан 0 0
Орта Андре 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 3 1
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Саласар Родриго 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0
Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0
Брага
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1
Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3

Результаты матчей

Жил Висенте
Брага

Точный счет

4:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Фамаликан
 1:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Брага
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
12.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Каса Пия
 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Фамаликан
 1:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Брага
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Брага
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (3)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Фамаликан Винисиос Маркос 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Риу Аве Патрик II 1 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Карвалью Витор из команды Брага получает желтую после опасной игры.
  • 43'
    Круз Сандру из команды Жил Висенте получает желтую после опасной игры.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится ничьей.
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Прогнозы 116
Жил Висенте 1.7% (2)
X 16.4% (19)
Брага 81.9% (95)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Брага
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Брага

Исход игры
Жил Висенте
1.7% (2)
Ничья
16.4% (19)
Брага
81.9% (95)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
1:2 Брага
49.1% (57)
0:1 Брага
22.4% (26)
1:1 Ничья
12.1% (14)
0:2 Брага
6% (7)
2:2 Ничья
2.6% (3)
1:0 Жил Висенте
1.7% (2)
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