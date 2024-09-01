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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Вериссиму Фабиу
Жил Висенте
0:0
Конец матча
Брага
0'
42' Желтая карточка
Круз Сандру
45' Желтая карточка
Карвалью Витор
71' Желтая карточка
Мбула Хорди
77' Желтая карточка
Фудзимото Канья
82' Желтая карточка
Эндрю
90'+7

Ход матча

42'
Круз Сандру
 
45'
 
Карвалью Витор
57'
 
Роберто Фернандес Альварельос
Фернандеш Рожер
57'
Мбула Хорди
Шаброль Тиджани
 
71'
Мбула Хорди
 
75'
 
Горби Жан-Батист
Орта Андре
76'
 
Маркеш Жоао
Эль Уаззани Амин
76'
 
Мендес Юсафат
Гомес Виктор
77'
Фудзимото Канья
 
77'
Домингес Максим
Кастильо Хесус
 
77'
Jorge Aguirre
Caue Vinicius
 
82'
Эндрю
 
82'
 
Рибейру Юри
Марин Адриан
87'
Кольядо Диего
Коррея Фелиш
 
Прогнозы 116
Жил Висенте 1.7% (2)
X 16.4% (19)
Брага 81.9% (95)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Эндрю
2
Фильо
Жозе
Карлос
26
Рубен
Мигель
39
Буату-Мананга
Жонатан
57
Круз
Сандру
10
Фудзимото
Канья
24
Гбане
Мори
6
Кастильо
Хесус
7
Шаброль
Тиджани
20
Caue
Vinicius
71
Коррея
Фелиш
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
15
Паулу
Оливейра
26
Аррей-Мби
Брайт
19
Марин
Адриан
10
Орта
Андре
6
Карвалью
Витор
11
Фернандеш
Рожер
21
Орта
Рикарду
77
Мартинес
Габриэль
9
Эль
Уаззани
Амин
Жил Висенте
4-3-3
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Жил Висенте
Брага

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

20 матчей

10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ММ(
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

0.8
0.7

Среднее время на гол

112
128

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.9
1.6

Среднее время на гол

47
56

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.35
1.15

Тотал матчей

2.5
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

66
78

Бомбардиры внутри турнира

Жил Висенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фудзимото Канья 3 (1) 0.75
Jorge Aguirre 1 0.25
Коррея Фелиш 0 0
Шаброль Тиджани 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саласар Родриго 2 0.5
Мартинес Габриэль 1 0.25
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.25
Эль Уаззани Амин 1 0.25
Марин Адриан 0 0
Орта Андре 0 0

Карточки

Жил Висенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Сандру 3 1
Эндрю 1 0
Фильо Жозе Карлос 1 0
Жосуэ Са 1 0
Мбула Хорди 1 0
Фудзимото Канья 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Саласар Родриго 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Жил Висенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
4
Жил Висенте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Брага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Жил Висенте
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Эшторил - Жил Висенте 0:0 Жил Висенте - АВС 4:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Депортиво 0:0
Сельта - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Риу Аве 2:1 Брага-2 - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Пенафьел 3:1 Жил Висенте - Жил Висенте (до 23 лет) 3:0 Эштрела - Жил Висенте 1:0 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Жил Висенте - Арока 2:2 Морейренсе - Жил Висенте 0:1 Жил Висенте - Спортинг Л 0:4 Риу Аве - Жил Висенте 3:0 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Брага - Жил Висенте 2:1 Жил Висенте - Шавиш 0:0 Каса Пия - Жил Висенте 0:0
Брага
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1
Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3 Стад Лозанна-Уши - Брага 0:1 Лозанна Уши - Брага 0:1 Сьон - Брага 1:3 Брага - Порту 0:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Брага - Каса Пия 4:3

Результаты матчей

Жил Висенте
Брага

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Жил Висенте
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Фамаликан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6.
Брага
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
12.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Каса Пия
 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (3)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Фамаликан Винисиос Маркос 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Витория Гимарайнш Вильянуэва Микель 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 116
    Жил Висенте 1.7% (2)
    X 16.4% (19)
    Брага 81.9% (95)
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    Где смотреть матч Жил Висенте 0:0 Брага онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жил Висенте 0:0 Брага

    Исход игры
    Жил Висенте
    1.7% (2)
    Ничья
    16.4% (19)
    Брага
    81.9% (95)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    67.57% (75)
    Нет
    32.43% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Брага
    49.1% (57)
    0:1 Брага
    22.4% (26)
    1:1 Ничья
    12.1% (14)
    0:2 Брага
    6% (7)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    1:0 Жил Висенте
    1.7% (2)
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