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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Витория Гимарайнш
1:1
Перерыв
Фамаликан
0'
1:0
8' Гол
Cesar Andrade Lima Kaio
1:1
17' Гол
Винисиос Маркос
29' Желтая карточка
Cesar Andrade Lima Kaio
30' Желтая карточка
Силва Тьягу
42' Желтая карточка
Юссуф Зейду

Ход матча

8'
Cesar Andrade Lima Kaio
(Оливейра Нелсон)
1:0
17'
1:1
Винисиос Маркос
(Михай Энеа)
29'
Cesar Andrade Lima Kaio
 
30'
Силва Тьягу
 
42'
 
Юссуф Зейду
Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 81.4% (92)
X 12.4% (14)
Фамаликан 6.2% (7)
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Витория Гимарайнш
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Мендеш
Жоау
77
Сантуш
Нуну
III
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
19
Мангаш
Рикарду
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Винисиос
Маркос
20
Са
Гуштаву
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
Витория Гимарайнш
4-3-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Фамаликан

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:7
ПЛ
1:1
ТМК
5:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.17
2.8

Среднее время на гол

41
32

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.55
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
45

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.25
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.25
Jesus Ramirez 1 0.25
Силва Тьягу 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиос Маркос 3 0.75
Юссуф Зейду 2 0.5
Гонсалес Марио 1 0.25
Са Гуштаву 1 0.25
Михай Энеа 0 0
Моура Франсишку 0 0
Аранда Оскар 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 2 0
Силва Тьягу 2 0
Гашпар Бруну 1 0
Боревкович Тони 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Gustavo Silva 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 2 0
Злобин Иван 1 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фамаликан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0
Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0
Фамаликан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2
Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Фамаликан

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Фамаликан
 1:1 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Брага
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
6.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
7.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
12.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Каса Пия
 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Фамаликан
 1:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
6.
Брага
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Фамаликан
 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Брага
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Витория Гимарайнш
 1:1 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (3)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Фамаликан Винисиос Маркос 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Риу Аве Патрик II 1 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Юссуф Зейду получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Кайо получил желтую карточку от судьи
  • 17'
    Г О О О О Л - Винисиос Маркос забивает с правой ноги!
  • 17'
    Михай Энеа сделал результативную передачу.
  • 8'
    Оливейра Нелсон сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О О Л - Кайо из команды Витория Гимарайнш легко посылает мяч в пустые ворота правой! Кайо легко с этим справился!
  • 1'
    Судья начинает матч
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Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 81.4% (92)
X 12.4% (14)
Фамаликан 6.2% (7)
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Витория Гимарайнш
Ничья
Фамаликан
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Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:1 Фамаликан

Исход игры
Витория Гимарайнш
81.4% (92)
Ничья
12.4% (14)
Фамаликан
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
39.8% (45)
1:0 Витория Гимарайнш
25.7% (29)
2:0 Витория Гимарайнш
13.3% (15)
1:1 Ничья
12.4% (14)
1:2 Фамаликан
3.5% (4)
0:1 Фамаликан
1.8% (2)
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Витория Гимарайнш
Фамаликан
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