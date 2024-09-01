Тур: 4. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Joao Goncalves
1:1
Перерыв
0'
1:0
8' ГолCesar Andrade Lima Kaio
1:1
17' ГолВинисиос Маркос
29' Желтая карточкаCesar Andrade Lima Kaio
30' Желтая карточкаСилва Тьягу
42' Желтая карточкаЮссуф Зейду
Ход матча
8'
17'
1:1
30'
42'
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
2
Calegari
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
20
Са
Гуштаву
11
Аранда
Оскар
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
22 Alberto Baio
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Диаш ЖильПолузащитник
-
55 Ба ИбраимаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Фамаликан
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
2.17
2.8
Среднее время на гол
41
32
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.33
Среднее время на гол
112
67
Всего голов
17
22
Голов в среднем за матч
1.55
2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
Среднее время на гол
58
45
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оливейра Нелсон
|1
|0.25
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0.25
|Jesus Ramirez
|1
|0.25
|Силва Тьягу
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винисиос Маркос
|3
|0.75
|Юссуф Зейду
|2
|0.5
|Гонсалес Марио
|1
|0.25
|Са Гуштаву
|1
|0.25
|Михай Энеа
|0
|0
|Моура Франсишку
|0
|0
|Аранда Оскар
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильянуэва Микель
|2
|0
|Силва Тьягу
|2
|0
|Гашпар Бруну
|1
|0
|Боревкович Тони
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Gustavo Silva
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юссуф Зейду
|2
|0
|Злобин Иван
|1
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Михай Энеа
|1
|0
|Samuel Lobato
|1
|0
|Armando Evangelista
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фамаликан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
1
100%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
50%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0
Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0
Фамаликан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2
Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Фамаликан
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 2
|12
|2.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|1:1 Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|6.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|8.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|1:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|12.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|0:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|7 (1)
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|3 (3)
|Морейренсе
|Нлаво Луис
|3
|Фамаликан
|Винисиос Маркос
|3
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|3
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 3
|Риу Аве
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|Бенфика
|Альваро Фернандес
|3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|3
|Риу Аве
|Патрик II
|1 1
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:1 Фамаликан
Исход игры
Витория Гимарайнш
81.4% (92)
Ничья
12.4% (14)
Фамаликан
6.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
45.95% (51)
Меньше
54.05% (60)
Обе команды забьют
Да
56.76% (63)
Нет
43.24% (48)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
39.8% (45)
1:0 Витория Гимарайнш
25.7% (29)
2:0 Витория Гимарайнш
13.3% (15)
1:1 Ничья
12.4% (14)
1:2 Фамаликан
3.5% (4)
0:1 Фамаликан
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!