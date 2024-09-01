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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Joao Goncalves
Витория Гимарайнш
2:1
Конец матча
Фамаликан
0'
1:0
8' Гол
Cesar Andrade Lima Kaio
1:1
17' Гол
Винисиос Маркос
29' Желтая карточка
Cesar Andrade Lima Kaio
30' Желтая карточка
Силва Тьягу
42' Желтая карточка
Юссуф Зейду
46' Желтая карточка
Де Хас Юстин
76' Желтая карточка
Вильянуэва Микель
86' Желтая карточка
Боревкович Тони
87' Желтая карточка
Gustavo Silva
90' Желтая карточка
Са Гуштаву
2:1
90' Гол
Хэндель Томаш
90'+8

Ход матча

8'
Cesar Andrade Lima Kaio
(Оливейра Нелсон)
1:0
17'
1:1
Винисиос Маркос
(Михай Энеа)
29'
Cesar Andrade Lima Kaio
 
30'
Силва Тьягу
 
42'
 
Юссуф Зейду
46'
 
Де Хас Юстин
61'
Силва Ману
Силва Тьягу
 
65'
 
Гонсалес Марио
Рошинья Кошта
71'
Гарсия Самуэль
Сантуш Нуну
 
71'
Gustavo Silva
Cesar Andrade Lima Kaio
 
76'
Вильянуэва Микель
 
77'
 
Calegari
Юссуф Зейду
77'
 
Ван Де Лои Томми
Rodrigo Pinheiro
82'
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
 
82'
Мендеш Жоао Педро Морейра
Мендеш Жоау
 
85'
 
Диаш Жиль
Винисиос Маркос
86'
Боревкович Тони
 
87'
Gustavo Silva
 
90'
 
Са Гуштаву
90'
Хэндель Томаш
(Jesus Ramirez)
2:1
Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 81.4% (92)
X 12.4% (14)
Фамаликан 6.2% (7)
Все прогнозы
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
24
Боревкович
Тони
3
Вильянуэва
Микель
13
Мендеш
Жоау
77
Сантуш
Нуну
III
8
Хэндель
Томаш
10
Силва
Тьягу
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
19
Мангаш
Рикарду
1
Злобин
Иван
2
Calegari
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
28
Юссуф
Зейду
8
Топич
Мирко
7
Винисиос
Маркос
20
Са
Гуштаву
10
Рошинья
Кошта
11
Аранда
Оскар
Витория Гимарайнш
4-3-3
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Фамаликан

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

72.7%
9.1%
18.2%
8 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
0:7
ПЛ
1:1
ТМК
5:2

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.17
2.8

Среднее время на гол

41
32

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.33

Среднее время на гол

112
67

Всего голов

17
22

Голов в среднем за матч

1.55
2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9

Среднее время на гол

58
45

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оливейра Нелсон 1 0.25
Jesus Ramirez 1 0.25
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.25
Хэндель Томаш 1 0.25
Силва Тьягу 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винисиос Маркос 3 0.75
Юссуф Зейду 2 0.5
Гонсалес Марио 1 0.25
Са Гуштаву 1 0.25
Михай Энеа 0 0
Моура Франсишку 0 0
Аранда Оскар 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 3 0
Силва Тьягу 2 0
Боревкович Тони 2 0
Gustavo Silva 2 0
Гашпар Бруну 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юссуф Зейду 2 0
Злобин Иван 1 0
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Де Хас Юстин 1 0
Са Гуштаву 1 0
Samuel Lobato 1 0
Armando Evangelista 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фамаликан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Витория Гимарайнш
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фамаликан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3
Витория Гимарайнш
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
100%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
50%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0
Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1 Арока - Витория Гимарайнш 1:3 Витория Гимарайнш - Брага 2:3 Риу Аве - Витория Гимарайнш 2:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Спортинг Л - Витория Гимарайнш 3:0
Фамаликан
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Фамаликан - Боавишта 1:0 Эштрела - Фамаликан 0:3 Фамаликан - Бенфика 2:0 Фамаликан - Морейренсе 3:2
Фамаликан - Депортиво 2:2 Фамаликан - Каса Пия 2:0 Фамаликан - Пенафьел 3:1 Фамаликан - Лейшоэш 1:1 Фамаликан - Трофенсе 3:0 Фамаликан - Каса Пия 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 Фамаликан - Бенфика 2:0 Эшторил - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Портимоненсе 2:2 Фамаликан - Спортинг Л 0:1 Порту - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Визела 3:2 Жил Висенте - Фамаликан 1:2 Фамаликан - Эштрела 0:0 Витория Гимарайнш - Фамаликан 1:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Фамаликан

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 16 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Фамаликан
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 8 - 4 9
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 3 0 1 4 - 2 9
6.
Брага
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Бенфика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
10.
Жил Висенте
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Боавишта
 Заявка 4 1 1 2 1 - 2 4
12.
АВС
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
14.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
15.
Каса Пия
 Заявка 4 1 0 3 1 - 6 3
16.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
17.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Фаренсе
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Бенфика
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Фамаликан
 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Риу Аве
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
7.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
9.
Жил Висенте
 Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
10.
АВС
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
11.
Арока
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
12.
Санта-Клара
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
13.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 1 0 1 3 - 6 3
14.
Боавишта
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Каса Пия
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
17.
Эштрела
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2.
Санта-Клара
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Брага
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Фамаликан
 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Боавишта
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Порту
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Витория Гимарайнш
 Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
Морейренсе
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Каса Пия
 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
10.
Эштрела
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Эшторил
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Бенфика
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Жил Висенте
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
15.
АВС
 Заявка 2 0 0 2 3 - 6 0
16.
Арока
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Фаренсе
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Риу Аве
 Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 7 (1)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 3 (3)
Морейренсе Нлаво Луис 3
Фамаликан Винисиос Маркос 3
Жил Висенте Фудзимото Канья 3
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 3
Риу Аве Афонсо Клейтон Мишель 3
Бенфика Альваро Фернандес 3
Эшторил Мангала Эльяким 3
Витория Гимарайнш Вильянуэва Микель 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Тактическая замена. Силва Тьягу уходит с поля и его заменяет Силва Ману
    • 46'
      Джастин Де Хаас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Юссуф Зейду получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Кайо получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Г О О О О Л - Винисиос Маркос забивает с правой ноги!
    • 17'
      Михай Энеа сделал результативную передачу.
    • 8'
      Оливейра Нелсон сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О О Л - Кайо из команды Витория Гимарайнш легко посылает мяч в пустые ворота правой! Кайо легко с этим справился!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Витория Гимарайнш 81.4% (92)
    X 12.4% (14)
    Фамаликан 6.2% (7)
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    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 2:1 Фамаликан онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:1 Фамаликан

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    81.4% (92)
    Ничья
    12.4% (14)
    Фамаликан
    6.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.95% (51)
    Меньше
    54.05% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (63)
    Нет
    43.24% (48)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    39.8% (45)
    1:0 Витория Гимарайнш
    25.7% (29)
    2:0 Витория Гимарайнш
    13.3% (15)
    1:1 Ничья
    12.4% (14)
    1:2 Фамаликан
    3.5% (4)
    0:1 Фамаликан
    1.8% (2)
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