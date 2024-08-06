Теперь борьба перемещается к центральному кругу, в сутолоке Пенья наступает на ногу Швабу.

Ботхейм заработал штрафной на правом фланге атаки в борьбе с Швабом, однако навес Бусанелло не принес "Мальмё" результата.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТАЙСОН ФРЕДА! Хорошую атаку провели гости, мяч после прострела Састре и рикошета оказался во вратарской, Брэндон не смог в ближнем бою переиграть вратаря, зато на добивании был точен Тайсон!

Очень долго ВАР рассматривает этот эпизод, офсайд если в голевой атаке и был, то у Састре в момент передачи Живковича с правого фланга.

И всё-таки после подсказки ВАР гол Тайсона засчитан, сравнивает счёт ПАОК под занавес первого тайма!

4 минуты добавляет Джон Битон к основному времени первого тайма.

После забитого мяча ПАОК продолжает работать с мячом, желая еще до перерыва закрепить успех.

Пенья исполняет острый перевод на правый край штрафной, однако Болину сохранить мяч в поле не удается. В следующей атаке Телин зарабатывает угловой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПОНТУС ЯНССОН! Нанаси навесил с углового с правого фланга, а Янссон головой направил мяч в дальний угол с отскоком от газона!

Константелиас с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Брэндон пытается пробить в падении, однако мяч идет мимо створа.

Еще один угловой с правого фланга исполнил Нанаси, однако в этот раз верховая борьба осталась за игроками в черно-белой форме.

Болин заработал штрафной на правом фланге в борьбе с Тайсоном, Нанаси в очередной раз исполнил "стандарт", но верх остался за гостями.

Позиционная атака гостей завершается подачей Баба с левого фланга - Янссон выбивает мяч на угловой.

Подача с углового получилась довольно неприятной, мяч на секунду оказался прямо перед воротами, но защитник в итоге разрядил обстановку.

Появляются врачи ПАОКа на поле, Кулиеракис получил повреждение в борьбе в предыдущем моменте.

26' Добрались хозяева поля до чужой штрафной площади, однако Телину в борьбе с защитником по воротам пробить не удалось.

24' К середине тайма гости игру немного подравняли, однако завершение у команды Развана Луческу пока отсутствует совершенно.

22' Живкович протащил мяч по правому флангу и отдал в ширину на Састре, который оказался в положении "вне игры".

21' Не самой удачной получилась подача углового от Тайсона, вторым темпом Састре подавал с правого фланга, но слишком высоко.

20' Баба неплохо прорвался по левому флангу и попытался навесить в штрафную, однако защитник отправил мяч на угловой.

19' Некоторое время игроки греческого клуба провели на чужой половине поля, но пока по воротам Далина гости не бьют совершенно.

17' ПАОК же неспешный ход матча явно должен устраивать. Ну а российскую публику интересует, дебютирует ли сегодня в составе греческого чемпиона Фёдор Чалов.

16' Пока поактивнее начинают встречу хозяева поля, понимают шведы, что сегодня нужно делать разницу, так как в Салониках будет крайне непросто.

14' Атака греческой команды через левый фланг завершается прострелом в штрафную - Далин спокойно ловит мяч.