☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Бетон Джон
Мальмё
1:1
Первый тайм: 45+'
ПАОК
0'
1:0
28' Гол
Янссон Понтус
1:1
42' Гол
Тайсон Фреда

Ход матча

28'
Янссон Понтус
(Нанаси Себастьян)
1:0
42'
1:1
Тайсон Фреда
(Константелиас Янис)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 112
Мальмё 52.7% (59)
X 39.3% (44)
ПАОК 8% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
ПАОК
2.41
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4.34
7.69
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
35
Зеттерстрем
Нильс
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
38
Болин
Уго
23
Йонсен
Лассер
Берг
8
Пенья
Серхио
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
42
Котарски
Доминик
21
Баба
Абдул-Рахман
4
Кулиеракис
Костас
16
Кедзёра
Томаш
23
Састре
Хуан
27
Оздоев
Магомед
22
Шваб
Штефан
11
Тайсон
Фреда
7
Константелиас
Янис
14
Живкович
Андрия
71
Брэндон
Льямас
Мальмё
4-4-2
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Лассер Берг 2 0.67
Болин Уго 2 0.67
Янссон Понтус 1 0.33
Рикс Сёрен 1 0.33
Кристиансен Андерс 1 (1) 0.33
Пенья Серхио 0 0
Телин Исаак 0 0
Ботхейм Эрик 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулиеракис Костас 2 0.67
Мург Томас 1 0.33
Трост-Эконг Виллиам 1 0.33
Оздоев Магомед 0 0
Десподов Кирилл 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикс Сёрен 1 0
Фридрих Рикардо 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 2 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4
Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0
ПАОК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1

Результаты матчей

Мальмё
ПАОК

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мальмё
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    После забитого мяча ПАОК продолжает работать с мячом, желая еще до перерыва закрепить успех.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Джон Битон к основному времени первого тайма.
  • Судья
    44'
    И всё-таки после подсказки ВАР гол Тайсона засчитан, сравнивает счёт ПАОК под занавес первого тайма!
  • Видеоповтор
    43'
    Очень долго ВАР рассматривает этот эпизод, офсайд если в голевой атаке и был, то у Састре в момент передачи Живковича с правого фланга.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТАЙСОН ФРЕДА!
    Хорошую атаку провели гости, мяч после прострела Састре и рикошета оказался во вратарской, Брэндон не смог в ближнем бою переиграть вратаря, зато на добивании был точен Тайсон!
  • Фол, нарушение
    40'
    Ботхейм заработал штрафной на правом фланге атаки в борьбе с Швабом, однако навес Бусанелло не принес "Мальмё" результата.
  • Фол, нарушение
    38'
    Теперь борьба перемещается к центральному кругу, в сутолоке Пенья наступает на ногу Швабу.
  • Травма, повреждение
    36'
    Появляются врачи ПАОКа на поле, Кулиеракис получил повреждение в борьбе в предыдущем моменте.
  • Угловой
    35'
    Подача с углового получилась довольно неприятной, мяч на секунду оказался прямо перед воротами, но защитник в итоге разрядил обстановку.
  • 34'
    Позиционная атака гостей завершается подачей Баба с левого фланга - Янссон выбивает мяч на угловой.
  • Фол, нарушение
    32'
    Болин заработал штрафной на правом фланге в борьбе с Тайсоном, Нанаси в очередной раз исполнил "стандарт", но верх остался за гостями.
  • Угловой
    31'
    Еще один угловой с правого фланга исполнил Нанаси, однако в этот раз верховая борьба осталась за игроками в черно-белой форме.
  • 29'
    Константелиас с правого фланга исполняет подачу на дальнюю штангу, Брэндон пытается пробить в падении, однако мяч идет мимо створа.
  • Описание гола
    28'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! ПОНТУС ЯНССОН!
    Нанаси навесил с углового с правого фланга, а Янссон головой направил мяч в дальний угол с отскоком от газона!
  • 27'
    Пенья исполняет острый перевод на правый край штрафной, однако Болину сохранить мяч в поле не удается. В следующей атаке Телин зарабатывает угловой.
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    • 26'
      Добрались хозяева поля до чужой штрафной площади, однако Телину в борьбе с защитником по воротам пробить не удалось.
    • 24'
      К середине тайма гости игру немного подравняли, однако завершение у команды Развана Луческу пока отсутствует совершенно.
    • Офсайд
      22'
      Живкович протащил мяч по правому флангу и отдал в ширину на Састре, который оказался в положении "вне игры".
    • Угловой
      21'
      Не самой удачной получилась подача углового от Тайсона, вторым темпом Састре подавал с правого фланга, но слишком высоко.
    • 20'
      Баба неплохо прорвался по левому флангу и попытался навесить в штрафную, однако защитник отправил мяч на угловой.
    • 19'
      Некоторое время игроки греческого клуба провели на чужой половине поля, но пока по воротам Далина гости не бьют совершенно.
    • 17'
      ПАОК же неспешный ход матча явно должен устраивать. Ну а российскую публику интересует, дебютирует ли сегодня в составе греческого чемпиона Фёдор Чалов.
    • 16'
      Пока поактивнее начинают встречу хозяева поля, понимают шведы, что сегодня нужно делать разницу, так как в Салониках будет крайне непросто.
    • 14'
      Атака греческой команды через левый фланг завершается прострелом в штрафную - Далин спокойно ловит мяч.
    • Офсайд
      13'
      Нанаси оказывается на газоне на правом фланге атаки в борьбе с соперником, но чуть раньше арбитр определил офсайд у Себастьяна.
    • Опасный момент
      12'
      Телин после заброса с правого фланга пробивает слёта с нескольких метров, заставляя Котарски спасать уже по-настоящему!
    • 10'
      Нанаси прошел по левому флангу и исполнил передачу в штрафную, однако Котарски спокойно забрал мяч.
    • Угловой
      8'
      Первый угловой в матче заработали хозяева поля, однако с подачей Бусанелло оборона ПАОКа справилась без особого труда.
    • 7'
      ПАОК в прошлом раунде дважды обыграл боснийский "Борац" - 3:2 дома и 1:0 на выезде. В ответной встрече голевой передачей отметился Магомед Оздоев.
    • 6'
      Тайсон протащил мяч ближе к чужой штрафной по левому полуфлангу, однако передача еще левее получилась слишком сильной.
    • Фол, нарушение
      5'
      Первое нарушение правил в этой встрече - Телин сфолил в верховой борьбе с Оздоевым в центре поля.
    • 4'
      В Лиге чемпионов "Мальмё" в прошлом раунде прошел фарерский клуб "Клаксвик" - после домашней победы 4:1 было поражение 2:3 на последних секундах на выезде.
    • 3'
      Хорошее начало от "Мальмё", стоит напомнить, что чемпионат Швеции проходит по системе "весна-осень", сейчас команда Хенрика Рюдстрёма лидирует в турнире после 17 туров.
    • Опасный момент
      2'
      Нанаси получает мяч в штрафной после проникающей передачи Телина и пробивает низом в правый от себя угол - Котарски успевает сложиться и спасает!
    • Опасный момент
      1'
      Ух, уже на 12-й секунде было остро у ворот гостей, после передачи Болина от лицевой и рикошета мяч перелетел через Котарски, но угодил в перекладину!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальмё 1:1 ПАОК

    Исход игры
    Мальмё
    51.8% (59)
    Ничья
    39.5% (45)
    ПАОК
    8.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.21% (58)
    Меньше
    45.79% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    87.85% (94)
    Нет
    12.15% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Мальмё
    37.7% (43)
    1:1 Ничья
    31.6% (36)
    1:0 Мальмё
    7.9% (9)
    1:2 ПАОК
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    3:1 Мальмё
    1.8% (2)
    2:0 Мальмё
    1.8% (2)
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    Мальмё
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