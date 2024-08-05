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Тур: 3. Стадион: .
Мальмё
 
Позже
ПАОК
Прогнозы 71
Мальмё 46.5% (33)
X 45.1% (32)
ПАОК 8.5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
ПАОК
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йонсен Лассер Берг 2 1
Болин Уго 2 1
Рикс Сёрен 1 0.5
Кристиансен Андерс 1 (1) 0.5
Пенья Серхио 0 0
Телин Исаак 0 0
Ботхейм Эрик 0 0
ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулиеракис Костас 2 1
Мург Томас 1 0.5
Трост-Эконг Виллиам 1 0.5
Оздоев Магомед 0 0
Десподов Кирилл 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикс Сёрен 1 0
Фридрих Рикардо 1 0
ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 2 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Мальмё
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Мальмё
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1 Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4
Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0
ПАОК
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1 ПАОК - Арис Салоники 0:1

Результаты матчей

Мальмё
ПАОК

Точный счет

4:1
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Мальмё
ПАОК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Карабах Жуниньо VI 4 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Динамо Минск Пигас Вадим 3
Петрокуб Борш Ион 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Мальмё - ПАОК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2024, осталось 20 часов 10 минут.



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    • Прогнозы 71
    Мальмё 46.5% (33)
    X 45.1% (32)
    ПАОК 8.5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальмё
    Ничья
    ПАОК
    3.40
    3.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальмё - ПАОК

    Исход игры
    Мальмё
    46.5% (33)
    Ничья
    45.1% (32)
    ПАОК
    8.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (33)
    Меньше
    52.17% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    88.41% (61)
    Нет
    11.59% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.4% (28)
    2:1 Мальмё
    32.4% (23)
    1:0 Мальмё
    8.5% (6)
    1:2 ПАОК
    7% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (3)
    3:1 Мальмё
    2.8% (2)
    2:0 Мальмё
    2.8% (2)
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