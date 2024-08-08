☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Клаксвик
2:1
Конец матча
Борац Баня-Лука
0'
1:0
10' Гол
Клеттскард Палл
1:1
31' Гол в свои ворота
Mark Jensen
33' Красная карточка
Эррера Себастьян
2:1
36' Гол
Одемарксбаккен Кристоффер
49' Желтая карточка
Ямбере Седрик
56' Желтая карточка
Лукич Йован
65' Желтая карточка
Петерсен Бёрге
79' Желтая карточка
Шишковски Дамьян
90'+6

Ход матча

10'
Клеттскард Палл
1:0
31'
1:1
Mark Jensen
33'
 
Эррера Себастьян
36'
Одемарксбаккен Кристоффер
2:1
37'
Петерсен Бёрге
Ватнсдаль Хейни
 
37'
 
Вукчевич Марко
Савич Стефан
49'
Ямбере Седрик
 
56'
 
Лукич Йован
65'
Петерсен Бёрге
 
65'
 
Пихлер Алекс
Скоруп Дино
65'
 
Чавич Давид
Nikola Sreckovic
77'
Гибсон Джордж
Ханссон Халлюр
 
77'
Павлович Дени
Йоэнсен Рене
 
79'
 
Шишковски Дамьян
82'
 
Хреля Дамир
Кулашин Энвер
88'
Петерсен Петур
Одемарксбаккен Кристоффер
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 117
Клаксвик 62.4% (73)
X 28.2% (33)
Борац Баня-Лука 9.4% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
96
Mark
Jensen
23
Ватнсдаль
Хейни
4
Ямбере
Седрик
3
Бернтссон
Александер
17
Даниэльсен
Йоаннес
14
Йоэнсен
Рене
10
Ханссон
Халлюр
2
Да
Силва
Патрик
7
Фредериксберг
Арни
9
Клеттскард
Палл
33
Одемарксбаккен
Кристоффер
1
Шишковски
Дамьян
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
16
Эррера
Себастьян
15
Граховац
Срджан
88
Скоруп
Дино
27
Кулашин
Энвер
77
Савич
Стефан
V
7
Nikola
Sreckovic
19
Лукич
Йован
Клаксвик
3-4-3
Борац Баня-Лука
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клеттскард Палл 1 1
Одемарксбаккен Кристоффер 1 1
Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ямбере Седрик 1 0
Петерсен Бёрге 1 0
Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Себастьян 0 1
Шишковски Дамьян 1 0
Лукич Йован 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Вестур - Клаксвик 0:4 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0
Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0
Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3

Результаты матчей

Клаксвик
Борац Баня-Лука

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
Борац Баня-Лука

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
  • 65'
    Dino Skorup уходит с поля. Пихлер Алекс выходит вместо него
  • 65'
    Бурге Петерсен получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Лукич Йован получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Ямбере Седрик получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Клаксвик 62.4% (73)
    X 28.2% (33)
    Борац Баня-Лука 9.4% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Клаксвик 2:1 Борац Баня-Лука онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клаксвик 2:1 Борац Баня-Лука

    Исход игры
    Клаксвик
    62.4% (73)
    Ничья
    28.2% (33)
    Борац Баня-Лука
    9.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.62% (53)
    Меньше
    51.38% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    71.56% (78)
    Нет
    28.44% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Клаксвик
    31.6% (37)
    1:1 Ничья
    21.4% (25)
    1:0 Клаксвик
    19.7% (23)
    1:2 Борац Баня-Лука
    6.8% (8)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    2:0 Клаксвик
    3.4% (4)
    0:1 Борац Баня-Лука
    1.7% (2)
    3:1 Клаксвик
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный