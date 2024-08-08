Тур: 3. Стадион: Торсволлюр.
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолКлеттскард Палл
1:1
31' Гол в свои воротаMark Jensen
33' Красная карточкаЭррера Себастьян
2:1
36' ГолОдемарксбаккен Кристоффер
49' Желтая карточкаЯмбере Седрик
56' Желтая карточкаЛукич Йован
65' Желтая карточкаПетерсен Бёрге
79' Желтая карточкаШишковски Дамьян
90'+6
Ход матча
10'
1:0
31'
1:1
33'
36'
49'
56'
65'
79'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 0
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
96
Mark
Jensen
14
Йоэнсен
Рене
20
Квржич
Зоран
88
Скоруп
Дино
19
Лукич
Йован
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
-
Главный тренер: Espen Haug
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Скоруп ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
-
12 Груич НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
31 Сушич СавоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Хреля ДамирНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жижович Младен
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клеттскард Палл
|1
|1
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|1
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ямбере Седрик
|1
|0
|Петерсен Бёрге
|1
|0
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Себастьян
|0
|1
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
Результаты матчей
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Клаксвик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Борац Баня-Лука
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Вестур - Клаксвик 0:4 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0
Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Рунавик 3:2 Б-36 - Клаксвик 2:0
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0
Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:3
Результаты матчей
Клаксвик
Борац Баня-Лука
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Клаксвик
Борац Баня-Лука
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|3
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клаксвик 2:1 Борац Баня-Лука
Исход игры
Клаксвик
62.4% (73)
Ничья
28.2% (33)
Борац Баня-Лука
9.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
48.62% (53)
Меньше
51.38% (56)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
2:1 Клаксвик
31.6% (37)
1:1 Ничья
21.4% (25)
1:0 Клаксвик
19.7% (23)
1:2 Борац Баня-Лука
6.8% (8)
2:2 Ничья
4.3% (5)
2:0 Клаксвик
3.4% (4)
0:1 Борац Баня-Лука
1.7% (2)
3:1 Клаксвик
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!