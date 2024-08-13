☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Ди Бельо Марко
ПАОК
3:2
Второй тайм: 51'
Мальмё
0'
0:1
10' Гол
Нанаси Себастьян
1:1
21' Гол
Тайсон Фреда
37' Желтая карточка
Састре Хуан
2:1
43' Гол
Кулиеракис Костас
2:2
45' Гол
Нанаси Себастьян
3:2
45' Гол
Живкович Андрия

Ход матча

10'
0:1
Нанаси Себастьян
(Янссон Понтус)
21'
Тайсон Фреда
1:1
37'
Састре Хуан
 
43'
Кулиеракис Костас
2:1
45'
2:2
Нанаси Себастьян
(Рикс Сёрен)
45'
Живкович Андрия
(Баба Абдул-Рахман)
3:2
49'
Мург Томас
Тайсон Фреда
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 111
ПАОК 87.4% (97)
X 7.2% (8)
Мальмё 5.4% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ПАОК
Ничья
Мальмё
4.20
4.70
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9.53
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Котарски
Доминик
23
Састре
Хуан
16
Кедзёра
Томаш
4
Кулиеракис
Костас
21
Баба
Абдул-Рахман
27
Оздоев
Магомед
2
Камара
Мохамед
III
14
Живкович
Андрия
7
Константелиас
Янис
11
Тайсон
Фреда
71
Брэндон
Льямас
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
35
Зеттерстрем
Нильс
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
5
Рикс
Сёрен
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
ПАОК
4-2-3-1
Мальмё
4-4-2

История личных встреч

ПАОК
Мальмё

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

ПАОК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулиеракис Костас 3 0.75
Тайсон Фреда 2 0.5
Мург Томас 1 0.25
Баба Абдул-Рахман 1 0.25
Трост-Эконг Виллиам 1 0.25
Живкович Андрия 1 0.25
Оздоев Магомед 0 0
Брэндон Льямас 0 0
Десподов Кирилл 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нанаси Себастьян 3 0.75
Йонсен Лассер Берг 2 0.5
Болин Уго 2 0.5
Янссон Понтус 1 0.25
Рикс Сёрен 1 0.25
Кристиансен Андерс 1 (1) 0.25
Пенья Серхио 0 0
Телин Исаак 0 0
Ботхейм Эрик 0 0

Карточки

ПАОК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шваб Штефан 2 0
Састре Хуан 2 0
Оздоев Магомед 1 0
Баба Абдул-Рахман 1 0
Камара Мохамед III 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рикс Сёрен 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Фридрих Рикардо 1 0
Болин Уго 1 0

Результаты матчей

ПАОК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
ПАОК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
6
ПАОК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Мальмё
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
33%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
2
25%
16-30
2
33%
2
25%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ПАОК
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мальмё - ПАОК 2:2 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Витесс - ПАОК 2:1
ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Генк - ПАОК 3:1 ПАОК - Хиберниан 0:1 ПАОК - АЕК Ларнака 2:1 Арис Салоники - ПАОК 1:2 ПАОК - Панатинаикос 4:1 ПАОК - Олимпиакос 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 Ламия - ПАОК 1:1 Олимпиакос - ПАОК 2:1 ПАОК - Брюгге 0:2 Брюгге - ПАОК 1:0 АЕК - ПАОК 2:2 ПАОК - Ламия 3:1 Панатинаикос - ПАОК 2:3 ПАОК - Динамо Загреб 5:1
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Хальмстад - Мальмё 0:1 Мальмё - ПАОК 2:2 Клаксвик - Мальмё 3:2 Мальмё - Сириус 0:1
Мальмё - Клаксвик 4:1 Сириус - Мальмё 3:4 Мьельбю - Мальмё 2:1 Мальмё - Хальмстад 5:1 Люнгбю - Мальмё 0:2 Броммапойкарна - Мальмё 2:2 Мальмё - Эльфсборг 2:1 Мальмё - Кальмар 5:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0

Результаты матчей

ПАОК
Мальмё

Точный счет

3:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ПАОК
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 4
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    49'
    Томас Мург появляется на поле вместо Тайсона.
  • 48'
    Длинный аут с правого фланга снова исполняет Ларсен, но в этот раз верх остался за игроками ПАОКа.
  • 47'
    Тайсон исполнил подачу со штрафного с левого фланга, однако верховая борьба осталась за игроками "Мальмё".
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Просто невероятная концовка первого тайма у нас, как же жаль, что такая драма не в конце встречи.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2! АНДРИЯ ЖИВКОВИЧ!
    ЧТО ПРОИСХОДИТ В САЛОНИКАХ?! Баба с левого фланга исполнил подачу, мяч дошел до правого края штрафной, Живкович убрал круглого под левую и пробил низом точно в дальний угол!
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет Марко Ди Бельо к основному времени первого тайма.
  • 2 гола - дубль!
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! СЕБАСТЬЯН НАНАСИ!
    Недолго музыка играла для греков! Подачу с правого фланга исполняет Рикс, Нанаси пробивает в касание в ближний угол, а Котарски спасти свои ворота не смог!
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! КОСТАС КУЛИЕРАКИС!
    После навеса Живковича с правого фланга гости отбили мяч, казалось, в безопасную зону, однако Живкович метров с 35 с левого полуфланга направил снаряд точно в дальнюю "девятку"!
  • Офсайд
    42'
    Заброс на правый фланг на ход Живковичу исполняют хозяева, однако у серба зафиксирован офсайд.
  • 40'
    Всё меньше времени остается до окончания первого тайма, видимо, сейчас рисковать точно никто не будет.
  • 38'
    Бусанелло исполнил навес со штрафного, однако верховая борьба у ворот Котарски осталась за хозяевами.
  • Желтая карточка
    37'
    Састре получает желтую карточку за жесткий фол в центре поля.
  • 36'
    И еще один прострел с правого фланга исполняют гости, но оборона ПАОКа в этом момент действует надежно.
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    • 34'
      Рикс прорывается по правому флангу и остро простреливает в штрафную, но на дальнюю штангу никто не успевает.
    • 33'
      И по-прежнему команды ничего в атаке придумать не могут, в целом нельзя исключат овертайма.
    • 31'
      Полчаса отыграли команды, некоторое затишье сейчас на поле, рисковать ни тем, ни другим не особо резонно.
    • 29'
      Нанаси с левого фланга направляет мяч в створ ворот, однако никаких проблем у Котарски не возникает.
    • Опасный момент
      28'
      Брэндон после скидки Живковича с линии вратарской ткнул мяч в дальний угол, однако Далин ловит снаряд!
    • 26'
      Пауза на водопой в Салониках, 32 градуса перед матчем было на стадионе "Тумба"
    • 24'
      Снова "Мальмё" пытается сыграть первым номером, продолжаются у нас качели, которые были в первом матче.
    • 22'
      Да, из ничего "Мальмё" пропускает, в третий раз по ходу этого противостояния греческая команда сравнивает счёт.
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТАЙСОН!
      Тайсон со штрафного направляет мяч в дальний угол, голкипер оказался к этому не готов, оставшись стоять на месте!
    • Фол, нарушение
      20'
      Рикс нарушает правила на правом фланге обороны против Тайсона, первый "стандарт" готовят хозяева поля.
    • 19'
      Очень высоко и подвижно "Мальмё" встречает соперника, тяжело хозяева переходят даже за центр поля.
    • 18'
      Рикс после навеса с левого фланга не сумел пробить толково первым касанием, мяч отскочил в руки голкиперу.
    • 17'
      Котарски задумал неплохую диагональ на левый фланг атаки, однако Тайсону спасти мяч не удалось.
    • 15'
      Тайсон врывается в штрафную гостей с левого края, однако прострел бразильца в центр прерывает оборона скандинавского клуба.
    • 13'
      Пока не удается ПАОКу проявить себя у чужих ворот, хотя при таком счёте гости наверняка должны отдать мяч сопернику.
    • 12'
      "Мальмё" в минувшие выходные добился минимальной победы над "Хальмстадом" и сохранил лидерство в чемпионате Швеции - плюс 6 очков от второго места, но сыграно на матч больше.
    • 11'
      В первом матче Нанаси оформил гол + пас, сегодня Себастян делает заявку на то, чтобы стать главным героем противостояния.
    • Описание гола
      10'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! СЕБАСТЬЯН НАНАСИ!
      Аут с правого фланга бросили гости, Янссон скинул мяч на дальнюю штангу, а Нанаси головой переправил снаряд в цель!
    • 9'
      Напомним, что чемпионат Греции стартует лишь в ближайшие выходные, ПАОК в первом туре дома сыграет с "Пансерраикосом".
    • Угловой
      7'
      Угловой с левого фланга подал Бусанелло, однако ничего опасного этот "стандарт" не принес.
    • 6'
      Попытку сверхдальнего удара предпринял Йонсен, однако мяч попал в ногу сопернику и прошел мимо створа.
    • 5'
      Отметим, что сегодня Фёдор Чалов снова остался на скамейке, ждём дебюта экс-армейца в составе греческого клуба.
    • 4'
      Отметим, что победител этого противостояния в раунде плей-офф сыграет с победителем пары ФКСБ - "Спарта". В Праге в первом матче также была ничья - 1:1.
    • 3'
      Пенья со штрафного практически с 30 метров нанес прямой удар, мяч пролетел совсем немного выше перекладины.
    • 2'
      Напомним, что неделю назад команды сыграли вничью 2:2, что, учитывая мощную поддержку греческой публики, оставляет больше шансов на проходе ПАОКу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • 49'
      Тайсон Фреда уходит с поля. Мург Томас выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПАОК 3:2 Мальмё

    Исход игры
    ПАОК
    87.4% (97)
    Ничья
    7.2% (8)
    Мальмё
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.37% (76)
    Меньше
    29.63% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    76.85% (83)
    Нет
    23.15% (25)
    Популярный счёт
    2:1 ПАОК
    57.7% (64)
    1:0 ПАОК
    14.4% (16)
    2:0 ПАОК
    7.2% (8)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    1:2 Мальмё
    4.5% (5)
    3:2 ПАОК
    3.6% (4)
    3:1 ПАОК
    2.7% (3)
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