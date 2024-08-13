Тайсон исполнил подачу со штрафного с левого фланга, однако верховая борьба осталась за игроками "Мальмё".

Длинный аут с правого фланга снова исполняет Ларсен, но в этот раз верх остался за игроками ПАОКа.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:2! АНДРИЯ ЖИВКОВИЧ! ЧТО ПРОИСХОДИТ В САЛОНИКАХ?! Баба с левого фланга исполнил подачу, мяч дошел до правого края штрафной, Живкович убрал круглого под левую и пробил низом точно в дальний угол!

Просто невероятная концовка первого тайма у нас, как же жаль, что такая драма не в конце встречи.

И еще один прострел с правого фланга исполняют гости, но оборона ПАОКа в этом момент действует надежно.

Састре получает желтую карточку за жесткий фол в центре поля.

Бусанелло исполнил навес со штрафного, однако верховая борьба у ворот Котарски осталась за хозяевами.

Всё меньше времени остается до окончания первого тайма, видимо, сейчас рисковать точно никто не будет.

Заброс на правый фланг на ход Живковичу исполняют хозяева, однако у серба зафиксирован офсайд.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1! КОСТАС КУЛИЕРАКИС! После навеса Живковича с правого фланга гости отбили мяч, казалось, в безопасную зону, однако Живкович метров с 35 с левого полуфланга направил снаряд точно в дальнюю "девятку"!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2! СЕБАСТЬЯН НАНАСИ! Недолго музыка играла для греков! Подачу с правого фланга исполняет Рикс, Нанаси пробивает в касание в ближний угол, а Котарски спасти свои ворота не смог!

3 минуты добавляет Марко Ди Бельо к основному времени первого тайма.

34' Рикс прорывается по правому флангу и остро простреливает в штрафную, но на дальнюю штангу никто не успевает.

33' И по-прежнему команды ничего в атаке придумать не могут, в целом нельзя исключат овертайма.

31' Полчаса отыграли команды, некоторое затишье сейчас на поле, рисковать ни тем, ни другим не особо резонно.

29' Нанаси с левого фланга направляет мяч в створ ворот, однако никаких проблем у Котарски не возникает.

28' Брэндон после скидки Живковича с линии вратарской ткнул мяч в дальний угол, однако Далин ловит снаряд!

26' Пауза на водопой в Салониках, 32 градуса перед матчем было на стадионе "Тумба"

24' Снова "Мальмё" пытается сыграть первым номером, продолжаются у нас качели, которые были в первом матче.

22' Да, из ничего "Мальмё" пропускает, в третий раз по ходу этого противостояния греческая команда сравнивает счёт.

21' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТАЙСОН!

Тайсон со штрафного направляет мяч в дальний угол, голкипер оказался к этому не готов, оставшись стоять на месте!