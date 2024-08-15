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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Борац Баня-Лука
3:1
Итог доп. времени
Клаксвик
0'
1:0
17' Гол
Nikola Sreckovic
31' Желтая карточка
Павлович Дени
1:1
53' Гол
Павлович Дени
59' Желтая карточка
Даниэльсен Йоаннес
60' Желтая карточка
Фредериксберг Арни
60' Желтая карточка
Скоруп Дино
70' Желтая карточка
Квржич Зоран
2:1
82' Гол
Савич Стефан
90' Желтая карточка
Ханссон Халлюр
90' Желтая карточка
Mark Jensen
3:1
93' Гол
Мейхерс Барт

Ход матча

17'
Nikola Sreckovic
(Чавич Давид)
1:0
28'
 
Павлович Дени
Феро Одмар
31'
 
Павлович Дени
53'
1:1
Павлович Дени
(Фредериксберг Арни)
59'
 
Даниэльсен Йоаннес
60'
 
Фредериксберг Арни
60'
Скоруп Дино
 
62'
Савич Стефан
Скоруп Дино
 
69'
 
Эджупи Альберт
Павлович Дени
70'
Квржич Зоран
 
78'
Субич Александар
Квржич Зоран
 
78'
Хасукич Эсмир
Nikola Sreckovic
 
78'
Кулашин Энвер
Хреля Дамир
 
82'
Савич Стефан
(Лукич Йован)
2:1
83'
 
Миккельсен Мадс
Одемарксбаккен Кристоффер
89'
Пихлер Алекс
Чавич Давид
 
90'
 
Ханссон Халлюр
90'
 
Mark Jensen
91'
Враньеш Стоян
Лукич Йован
 
93'
Мейхерс Барт
(Савич Стефан V)
3:1
106'
 
Гибсон Джордж
Бернтссон Александер
106'
 
Петерсен Бёрге
Ханссон Халлюр
111'
 
Берг И Сойлу Дан
Йоэнсен Рене

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 109
Борац Баня-Лука 64.2% (70)
X 26.6% (29)
Клаксвик 9.2% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Шишковски
Дамьян
20
Квржич
Зоран
2
Мейхерс
Барт
24
Каролина
Юрих
93
Вукчевич
Марко
15
Граховац
Срджан
88
Скоруп
Дино
11
Хреля
Дамир
22
Чавич
Давид
7
Nikola
Sreckovic
19
Лукич
Йован
96
Mark
Jensen
3
Бернтссон
Александер
4
Ямбере
Седрик
22
Феро
Одмар
17
Даниэльсен
Йоаннес
10
Ханссон
Халлюр
14
Йоэнсен
Рене
2
Да
Силва
Патрик
33
Одемарксбаккен
Кристоффер
9
Клеттскард
Палл
7
Фредериксберг
Арни
Борац Баня-Лука
4-2-3-1
Клаксвик
3-4-3

История личных встреч

Борац Баня-Лука
Клаксвик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Борац Баня-Лука
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Савич Стефан V 1 0.5
Мейхерс Барт 1 0.5
Nikola Sreckovic 1 0.5
Лукич Йован 0 0
Чавич Давид 0 0
Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клеттскард Палл 1 0.5
Павлович Дени 1 0.5
Одемарксбаккен Кристоффер 1 0.5
Фредериксберг Арни 0 0

Карточки

Борац Баня-Лука
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Себастьян 0 1
Квржич Зоран 1 0
Шишковски Дамьян 1 0
Лукич Йован 1 0
Скоруп Дино 1 0
Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mark Jensen 1 0
Ханссон Халлюр 1 0
Фредериксберг Арни 1 0
Павлович Дени 1 0
Ямбере Седрик 1 0
Даниэльсен Йоаннес 1 0
Петерсен Бёрге 1 0

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Борац Баня-Лука
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Борац Баня-Лука
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1
Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1
Клаксвик
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Клаксвик - Фуглафйордур 2:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Вестур - Клаксвик 0:4 Клаксвик - Мальмё 3:2
Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2

Результаты матчей

Борац Баня-Лука
Клаксвик

Точный счет

3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Борац Баня-Лука
Клаксвик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
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    Прогнозы 109
    Борац Баня-Лука 64.2% (70)
    X 26.6% (29)
    Клаксвик 9.2% (10)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 3:1 Клаксвик

    Исход игры
    Борац Баня-Лука
    64.2% (70)
    Ничья
    26.6% (29)
    Клаксвик
    9.2% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.99% (46)
    Меньше
    57.01% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    65.42% (70)
    Нет
    34.58% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Борац Баня-Лука
    29.4% (32)
    1:1 Ничья
    22.9% (25)
    1:0 Борац Баня-Лука
    17.4% (19)
    2:0 Борац Баня-Лука
    10.1% (11)
    3:1 Борац Баня-Лука
    5.5% (6)
    1:2 Клаксвик
    4.6% (5)
    0:1 Клаксвик
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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