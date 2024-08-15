Тур: 3. Стадион: Banja Luka Stadium.
3:1
Итог доп. времени
0'
1:0
17' ГолNikola Sreckovic
31' Желтая карточкаПавлович Дени
1:1
53' ГолПавлович Дени
59' Желтая карточкаДаниэльсен Йоаннес
60' Желтая карточкаФредериксберг Арни
60' Желтая карточкаСкоруп Дино
70' Желтая карточкаКвржич Зоран
2:1
82' ГолСавич Стефан
90' Желтая карточкаХанссон Халлюр
90' Желтая карточкаMark Jensen
3:1
93' ГолМейхерс Барт
Ход матча
17'
1:0
31'
53'
60'
70'
82'
2:1
90'
90'
93'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 1
-
11 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
20
Квржич
Зоран
88
Скоруп
Дино
11
Хреля
Дамир
22
Чавич
Давид
19
Лукич
Йован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Квржич ЗоранЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Скоруп ДиноПолузащитник
-
11 Хреля ДамирПолузащитник
-
22 Чавич ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Лукич ЙованНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Сушич СавоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Джаич ПавлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жижович Младен
- Основной состав
-
96 Mark JensenВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
-
Главный тренер: Espen Haug
История личных встреч
Борац Баня-Лука
Клаксвик
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Савич Стефан V
|1
|0.5
|Мейхерс Барт
|1
|0.5
|Nikola Sreckovic
|1
|0.5
|Лукич Йован
|0
|0
|Чавич Давид
|0
|0
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клеттскард Палл
|1
|0.5
|Павлович Дени
|1
|0.5
|Одемарксбаккен Кристоффер
|1
|0.5
|Фредериксберг Арни
|0
|0
Карточки
Борац Баня-Лука
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Себастьян
|0
|1
|Квржич Зоран
|1
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|0
|Лукич Йован
|1
|0
|Скоруп Дино
|1
|0
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mark Jensen
|1
|0
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|Фредериксберг Арни
|1
|0
|Павлович Дени
|1
|0
|Ямбере Седрик
|1
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|1
|0
|Петерсен Бёрге
|1
|0
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Борац Баня-Лука
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Борац Баня-Лука
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Клаксвик
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Борац Баня-Лука
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - ПАОК 0:1 ПАОК - Борац Баня-Лука 3:2 Эгнатия - Борац Баня-Лука 2:1
Борац Баня-Лука - Эгнатия 1:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Целе 2:2 Железничар - Борац Баня-Лука 2:1 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:1 Борац Баня-Лука - Игман Коньич 4:3 Тузла Сити - Борац Баня-Лука 2:6 Зриньски - Борац Баня-Лука 1:0 Борац Баня-Лука - ГОШК 3:1 Широки Бриег - Борац Баня-Лука 1:2 Борац Баня-Лука - Посушье 1:0 Сараево - Борац Баня-Лука 1:1 Борац Баня-Лука - Широки Бриег 2:1 Борац Баня-Лука - Слога Добой 1:0 Вележ - Борац Баня-Лука 1:1
Клаксвик
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Клаксвик - Фуглафйордур 2:1 Клаксвик - Борац Баня-Лука 2:1 Вестур - Клаксвик 0:4 Клаксвик - Мальмё 3:2
Мальмё - Клаксвик 4:1 Дифферданж - Клаксвик 0:0 Клаксвик - Дифферданж 2:0 Клаксвик - Б-36 4:2 Рунавик - Клаксвик 1:2 Торсхавн - Клаксвик 3:0 Стреймур - Клаксвик 1:2 Клаксвик - Викингур 0:2 Клаксвик - Б-68 4:0 Скала - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Викингур 2:1 Клаксвик - Вестур 2:0 Стреймур - Клаксвик 0:1 Клаксвик - Б-68 3:0 Торсхавн - Клаксвик 1:0 Скала - Клаксвик 1:2
Результаты матчей
Борац Баня-Лука
Клаксвик
Точный счет
3:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Борац Баня-Лука
Клаксвик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Будет доступно позже.
|РФШ Рига
|Икауниекс Янис
|4
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Эльфсборг
|Байду Майкл
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Трабзонспор
|Элмалы Эврен Эрен
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Борац Баня-Лука 3:1 Клаксвик
Исход игры
Борац Баня-Лука
64.2% (70)
Ничья
26.6% (29)
Клаксвик
9.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
42.99% (46)
Меньше
57.01% (61)
Обе команды забьют
Да
65.42% (70)
Нет
34.58% (37)
Популярный счёт
2:1 Борац Баня-Лука
29.4% (32)
1:1 Ничья
22.9% (25)
1:0 Борац Баня-Лука
17.4% (19)
2:0 Борац Баня-Лука
10.1% (11)
3:1 Борац Баня-Лука
5.5% (6)
1:2 Клаксвик
4.6% (5)
0:1 Клаксвик
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!