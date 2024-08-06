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Тур: 3. Стадион: .
Петрокуб
0:0
Первый тайм: 3'
ТНС
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 109
Петрокуб 88.1% (96)
X 3.7% (4)
ТНС 8.3% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
ТНС
1.69
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4.20
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5.70
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Все Коэффициенты
1
Смаленя
Силвиу
66
Борш
Ион
4
Мудрак
Виктор
11
Плэтикэ
Сергиу
90
Жардан
Ион
39
Лунгу
Теодор
20
Дуанла
Дональо
8
Демиан
Думитру
9
Амброс
Владимир
22
Кэрунту
Марин
37
Пушкаш
Дан
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
22
Дэвис
Дэниэл
6
Jack
Bodenham
3
Jordan
Marshall
II
14
Уильямс
Даниэль
10
Рэдмонд
Даниэл
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
23
Янг
Брэд
8
Броббелл
Райан
Петрокуб
3-4-3
ТНС
4-3-3

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0
Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 5:0
ТНС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1
ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 45.9% пользователей.
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Прогнозы 109
Петрокуб 88.1% (96)
X 3.7% (4)
ТНС 8.3% (9)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
ТНС
1.69
Реклама, melbet.ru
4.20
Реклама, fon.bet
5.70
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Петрокуб 0:0 ТНС онлайн

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Прогнозы на матч Петрокуб 0:0 ТНС

Исход игры
Петрокуб
88.1% (96)
Ничья
3.7% (4)
ТНС
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.79% (39)
Меньше
63.21% (67)
Обе команды забьют
Да
36.79% (39)
Нет
63.21% (67)
Популярный счёт
1:0 Петрокуб
45.9% (50)
2:1 Петрокуб
26.6% (29)
2:0 Петрокуб
11% (12)
1:2 ТНС
3.7% (4)
0:1 ТНС
2.8% (3)
3:1 Петрокуб
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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