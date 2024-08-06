Тур: 3. Стадион: Зимбру.
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
66
Борш
Ион
90
Жардан
Ион
39
Лунгу
Теодор
37
Пушкаш
Дан
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
23
Янг
Брэд
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Борш ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Жардан ИонПолузащитник
-
39 Лунгу ТеодорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Пушкаш ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Додон ВикторВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лупан МихайНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мартин Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
-
18 Rory HoldenНападающий
-
23 Янг БрэдНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
-
24 Бэйкер ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Jack Edwards
-
-
20 Sion Bradley
-
31 Ben Woollam
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
Результаты последних матчей
Петрокуб
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0
Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 5:0
ТНС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1
ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогнозы на матч Петрокуб 0:0 ТНС
Исход игры
Петрокуб
88.1% (96)
Ничья
3.7% (4)
ТНС
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.79% (39)
Меньше
63.21% (67)
Обе команды забьют
Да
36.79% (39)
Нет
63.21% (67)
Популярный счёт
1:0 Петрокуб
45.9% (50)
2:1 Петрокуб
26.6% (29)
2:0 Петрокуб
11% (12)
1:2 ТНС
3.7% (4)
0:1 ТНС
2.8% (3)
3:1 Петрокуб
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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