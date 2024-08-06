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Тур: 3. Стадион: .
Петрокуб
1:0
Конец матча
ТНС
0'
1:0
20' Гол в свои ворота
Дэвис Дэниэл
27' Желтая карточка
Лунгу Теодор
38' Желтая карточка
Пушкаш Дан
61' Желтая карточка
Рэдмонд Даниэл
89' Желтая карточка
Котогой Корнелиу
90'+6

Ход матча

20'
Дэвис Дэниэл
1:0
27'
Лунгу Теодор
 
33'
Котогой Корнелиу
Демиан Думитру
 
38'
Пушкаш Дан
 
46'
Лупан Михай
Кэрунту Марин
 
61'
 
Рэдмонд Даниэл
61'
 
Уильямс Джордан III
Броббелл Райан
69'
 
Кларк Бен
Рэдмонд Даниэл
69'
 
Бэйкер Эшли
Jordan Marshall II
76'
 
Цеслевич Адриан
Уильямс Даниэль
77'
 
Макманус Деклан
Rory Holden
85'
Клещенко Ники
Амброс Владимир
 
85'
Жардан Василий
Лунгу Теодор
 
89'
Котогой Корнелиу
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 109
Петрокуб 88.1% (96)
X 3.7% (4)
ТНС 8.3% (9)
Все прогнозы
1
Смаленя
Силвиу
66
Борш
Ион
4
Мудрак
Виктор
11
Плэтикэ
Сергиу
90
Жардан
Ион
39
Лунгу
Теодор
20
Дуанла
Дональо
8
Демиан
Думитру
9
Амброс
Владимир
22
Кэрунту
Марин
37
Пушкаш
Дан
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
22
Дэвис
Дэниэл
6
Jack
Bodenham
3
Jordan
Marshall
II
14
Уильямс
Даниэль
10
Рэдмонд
Даниэл
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
23
Янг
Брэд
8
Броббелл
Райан
Петрокуб
3-4-3
ТНС
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Котогой Корнелиу 1 0
Пушкаш Дан 1 0
Лунгу Теодор 1 0
ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рэдмонд Даниэл 1 0

Результаты матчей

Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0
Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 5:0
ТНС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1
ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8

Результаты матчей

Петрокуб
ТНС

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Петрокуб
ТНС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (1)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Marius Lupu 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Пакш Akos Kinyik 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 27'
      Лунгу Теодор получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Г О О О О Л - Дэвис Дэниэл уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Петрокуб 88.1% (96)
    X 3.7% (4)
    ТНС 8.3% (9)
    Все прогнозы
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    Прогнозы на матч Петрокуб 1:0 ТНС

    Исход игры
    Петрокуб
    88.1% (96)
    Ничья
    3.7% (4)
    ТНС
    8.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.79% (39)
    Меньше
    63.21% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    36.79% (39)
    Нет
    63.21% (67)
    Популярный счёт
    1:0 Петрокуб
    45.9% (50)
    2:1 Петрокуб
    26.6% (29)
    2:0 Петрокуб
    11% (12)
    1:2 ТНС
    3.7% (4)
    0:1 ТНС
    2.8% (3)
    3:1 Петрокуб
    1.8% (2)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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