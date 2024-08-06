Тур: 3. Стадион: Зимбру.
0'
1:0
20' Гол в свои воротаДэвис Дэниэл
27' Желтая карточкаЛунгу Теодор
38' Желтая карточкаПушкаш Дан
61' Желтая карточкаРэдмонд Даниэл
89' Желтая карточкаКотогой Корнелиу
90'+6
Ход матча
20'
1:0
27'
38'
61'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
66
Борш
Ион
90
Жардан
Ион
39
Лунгу
Теодор
37
Пушкаш
Дан
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
18
Rory
Holden
23
Янг
Брэд
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Борш ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Жардан ИонПолузащитник
-
39 Лунгу ТеодорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Пушкаш ДанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Додон ВикторВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лупан МихайНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мартин Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
-
18 Rory HoldenНападающий
-
23 Янг БрэдНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
-
24 Бэйкер ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Jack Edwards
-
-
20 Sion Bradley
-
31 Ben Woollam
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Котогой Корнелиу
|1
|0
|Пушкаш Дан
|1
|0
|Лунгу Теодор
|1
|0
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рэдмонд Даниэл
|1
|0
Результаты матчей
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Петрокуб
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ТНС
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Петрокуб
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0
Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Бельцы 5:0
ТНС
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1 Дечич - ТНС 1:1
ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0 Каернарфон Таун - ТНС 1:8
Результаты матчей
Петрокуб
ТНС
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Петрокуб
ТНС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (1)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Marius Lupu
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
|Пакш
|Akos Kinyik
|2
Прогнозы на матч Петрокуб 1:0 ТНС
Исход игры
Петрокуб
88.1% (96)
Ничья
3.7% (4)
ТНС
8.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.79% (39)
Меньше
63.21% (67)
Обе команды забьют
Да
36.79% (39)
Нет
63.21% (67)
Популярный счёт
1:0 Петрокуб
45.9% (50)
2:1 Петрокуб
26.6% (29)
2:0 Петрокуб
11% (12)
1:2 ТНС
3.7% (4)
0:1 ТНС
2.8% (3)
3:1 Петрокуб
1.8% (2)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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