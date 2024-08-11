☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Лугано
1:1
Первый тайм: 24'
Люцерн
0'
1:0
3' Гол
Маю Хишам
1:1
12' Гол
Дорн Пиус

Ход матча

3'
Маю Хишам
(Штеффен Ренато)
1:0
12'
1:1
Дорн Пиус
(Sinan Karweina)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Лугано
Ничья
Люцерн
1.99
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4.87
8.26
Все Коэффициенты
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
11
Штеффен
Ренато
27
Daniel
Dos
Santos
18
Маю
Хишам
9
Вляди
Шкельчим
1
Лоретц
Паскаль
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
18
Белоко
Стефан
16
Кадак
Якуб
10
Sinan
Karweina
27
Lars
Villiger
Лугано
4-2-3-1
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Люцерн

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.2%
47.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

41 матч

39%
19.5%
41.5%
16 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.5%
36.6%
43.9%
8 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

С
0:1
С
1:0
С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:2
К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Голы

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.25
1.57

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.9
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

65
58

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Тотал матчей

2.5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 2 0.5
Штеффен Ренато 1 0.25
Маю Хишам 1 0.25
Алиседа Игнасио 1 0.25
Бислими Уран 1 0.25
Махмуд Хадж 1 0.25
Бро-Гийяр Закари 0 0
Вляди Шкельчим 0 0
Daniel Dos Santos 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 2 0.5
Дорн Пиус 1 0.25
Белоко Стефан 1 0.25
Клиджэ Тибо 1 0.25
Sinan Karweina 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штеффен Ренато 1 0
Думбия Усман 1 0
Май Ларс-Лукас 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Бислими Уран 1 0
Хайдари Альбиан 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 2 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Лоретц Паскаль 1 0
Leny Meyer 1 0

Результаты матчей

Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2
Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Люцерн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0
Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1

Результаты матчей

Лугано
Люцерн

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Лугано
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лугано
 1:1 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Серветт
 0:0 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Сьон
 4 3 0 1 8 - 2 9
4.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
5.
Цюрих
 0:0 4 2 2 0 8 - 4 8
6.
Люцерн
 1:1 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Базель
 0:0 4 1 1 2 6 - 5 4
8.
Винтертур
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Лозанна
 0:0 4 1 1 2 6 - 10 4
10.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
12.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 0:0 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Лугано
 1:1 3 2 1 0 6 - 3 7
3.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 0 6
4.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Цюрих
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Лозанна
 0:0 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 1:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Базель
 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
2.
Базель
 0:0 3 1 1 1 5 - 3 4
3.
Лугано
 1:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Серветт
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
7.
Люцерн
 1:1 2 0 2 0 3 - 3 2
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Лозанна
 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
10.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
11.
Грасcхоппер
 2 0 0 2 1 - 3 0
12.
Винтертур
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 4
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Санкт-Галлен Жеббель Виллем 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Sinan Karweina сделал результативную передачу.
  • 12'
    Г О О О О Л - Дорн Пиус бьет в цель!
  • 3'
    Штеффен Ренато сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Маю Хишам бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Лугано.
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Лугано
Ничья
Люцерн
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