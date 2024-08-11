Тур: 4. Стадион: Корнаредо.
Ход матча
3'
1:0
12'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
20
Думбия
Усман
18
Маю
Хишам
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
16
Кадак
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Маю ХишамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дорн ПиусПолузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
33 Leny Meyer
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Лугано
Люцерн
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.2%
47.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед
41 матч
39%
19.5%
41.5%
16 побед 8 ничьих 17 побед
Первый тайм
39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
19.5%
36.6%
43.9%
8 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
33
Голов в среднем за матч
1.25
1.57
Среднее время на гол
72
57
Всего голов
40
25
Голов в среднем за матч
1.9
1.25
Среднее время на гол
47
72
Всего голов
65
58
Голов в среднем за матч
1.59
1.41
Тотал матчей
2.5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
56
63
Бомбардиры внутри турнира
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пржибылко Каспер
|2
|0.5
|Штеффен Ренато
|1
|0.25
|Маю Хишам
|1
|0.25
|Алиседа Игнасио
|1
|0.25
|Бислими Уран
|1
|0.25
|Махмуд Хадж
|1
|0.25
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Вляди Шкельчим
|0
|0
|Daniel Dos Santos
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|2
|0.5
|Дорн Пиус
|1
|0.25
|Белоко Стефан
|1
|0.25
|Клиджэ Тибо
|1
|0.25
|Sinan Karweina
|0
|0
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Думбия Усман
|1
|0
|Май Ларс-Лукас
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Бислими Уран
|1
|0
|Хайдари Альбиан
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Белоко Стефан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Лоретц Паскаль
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Результаты матчей
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
2
33%
2
50%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лугано
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2
Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Люцерн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0
Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1
Результаты матчей
Лугано
Люцерн
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Лугано
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|9 - 4
|9
|5.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 4
|8
|6.
|1:1
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|9.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|10.
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|6 - 6
|3
|8.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|12.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|3.
|1:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|7.
|1:1
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|8.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|3 - 9
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Базель
|Барри Тьерно
|4
|Янг Бойз
|Ганвула Сильвер
|3
|Серветт
|Кутеса Дерек
|3
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3
|Санкт-Галлен
|Жеббель Виллем
|2 (2)
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|3
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 1
|Винтертур
|Арнольд Ремо
|1 1
|Янг Бойз
|Хаджам Жауэн
|1 1
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|2