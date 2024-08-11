☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Лугано
2:3
Конец матча
Люцерн
0'
1:0
3' Гол
Маю Хишам
1:1
12' Гол
Дорн Пиус
2:1
43' Гол
Вляди Шкельчим
55' Желтая карточка
Severin Ottiger
60' Желтая карточка
Пападопулос Антониос
61' Желтая карточка
Дорн Пиус
70' Желтая карточка
Май Ларс-Лукас
2:2
75' Гол
Клиджэ Тибо
2:3
88' Гол
Клиджэ Тибо
90'+7

Ход матча

3'
Маю Хишам
(Штеффен Ренато)
1:0
12'
1:1
Дорн Пиус
(Sinan Karweina)
34'
 
Станкович Александар
Овусу Тайрон
43'
Вляди Шкельчим
2:1
46'
Пападопулос Антониос
Хайдари Альбиан
 
53'
Киминьяни Янис
Маю Хишам
 
53'
Пржибылко Каспер
Вляди Шкельчим
 
55'
 
Severin Ottiger
60'
Пападопулос Антониос
 
61'
 
Дорн Пиус
69'
 
Спадануда Кевин
Severin Ottiger
70'
 
Клиджэ Тибо
Кадак Якуб
70'
Май Ларс-Лукас
 
74'
Мацек Роман
Daniel Dos Santos
 
75'
2:2
Клиджэ Тибо
(Белоко Стефан)
79'
Алиседа Игнасио
Гргич Анто
 
81'
 
Ульрих Дарио
Sinan Karweina
88'
2:3
Клиджэ Тибо
(Станкович Александар)

Статистика матча

  • 16 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 484 Количество передач 295
  • 62 Владение мячом, % 38
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
17
Май
Ларс-Лукас
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
20
Думбия
Усман
8
Гргич
Анто
11
Штеффен
Ренато
27
Daniel
Dos
Santos
18
Маю
Хишам
9
Вляди
Шкельчим
1
Лоретц
Паскаль
2
Severin
Ottiger
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
18
Белоко
Стефан
16
Кадак
Якуб
10
Sinan
Karweina
27
Lars
Villiger
Лугано
4-2-3-1
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Лугано
Люцерн

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.2%
47.4%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.1%
52.6%
5.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 18 побед

41 матч

39%
19.5%
41.5%
16 побед 8 ничьих 17 побед

Первый тайм

39%
34.1%
26.9%
16 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

19.5%
36.6%
43.9%
8 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

С
0:1
С
1:0
С
3:2
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:2
К
2:2
С
2:2
С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Голы

Всего голов

25
33

Голов в среднем за матч

1.25
1.57

Среднее время на гол

72
57

Всего голов

40
25

Голов в среднем за матч

1.9
1.25

Среднее время на гол

47
72

Всего голов

65
58

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Тотал матчей

2.5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
26
Больше 63%
Меньше 37%
15
14
Больше 34%
Меньше 66%
27
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

56
63

Бомбардиры внутри турнира

Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пржибылко Каспер 2 0.5
Штеффен Ренато 1 0.25
Маю Хишам 1 0.25
Вляди Шкельчим 1 0.25
Алиседа Игнасио 1 0.25
Бислими Уран 1 0.25
Махмуд Хадж 1 0.25
Бро-Гийяр Закари 0 0
Daniel Dos Santos 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 3 0.75
Lars Villiger 2 0.5
Белоко Стефан 1 0.25
Дорн Пиус 1 0.25
Sinan Karweina 0 0
Станкович Александар 0 0
Цыганик Андрей 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Май Ларс-Лукас 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Думбия Усман 1 0
Пападопулос Антониос 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Бислими Уран 1 0
Хайдари Альбиан 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цыганик Андрей 2 0
Дорн Пиус 1 0
Белоко Стефан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Лоретц Паскаль 1 0
Severin Ottiger 1 0
Leny Meyer 1 0

Результаты матчей

Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
2
Лугано
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Люцерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лугано
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2
Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1 Лугано - Арау 0:1 Лугано - Беллинцона 5:1 Лугано - Стад де Ньон 2:0 Серветт - Лугано 0:0 Лугано - Серветт 0:2 Цюрих - Лугано 2:1 Лугано - Винтертур 4:2 Янг Бойз - Лугано 0:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Сьон - Лугано 0:2 Лугано - Лозанна 2:0 Грасcхоппер - Лугано 0:1
Люцерн
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0
Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:1 Базель - Люцерн 1:1 Люцерн - Базель 1:1 Янг Бойз - Люцерн 4:2 Люцерн - Лозанна 0:0 Люцерн - Ивердон 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 2:1 Люцерн - Серветт 2:2 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 2:1

Результаты матчей

Лугано
Люцерн

Точный счет

2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Лугано
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Сьон
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Санкт-Галлен
 4 3 0 1 9 - 4 9
4.
Лугано
 4 3 0 1 9 - 6 9
5.
Серветт
 5 3 0 2 9 - 13 9
6.
Люцерн
 4 2 1 1 7 - 6 7
7.
Базель
 4 2 0 2 12 - 5 6
8.
Винтертур
 4 1 1 2 3 - 6 4
9.
Лозанна
 4 1 0 3 6 - 12 3
10.
Ивердон
 4 0 2 2 4 - 7 2
11.
Янг Бойз
 5 0 2 3 6 - 13 2
12.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сьон
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Санкт-Галлен
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Цюрих
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Лугано
 3 2 0 1 7 - 5 6
5.
Серветт
 3 2 0 1 6 - 9 6
6.
Винтертур
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Лозанна
 2 1 0 1 6 - 6 3
8.
Люцерн
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Янг Бойз
 2 0 1 1 3 - 4 1
10.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Грасcхоппер
 2 0 1 1 2 - 5 1
12.
Базель
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Базель
 3 2 0 1 11 - 3 6
2.
Цюрих
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Люцерн
 2 1 1 0 5 - 4 4
4.
Лугано
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Санкт-Галлен
 2 1 0 1 4 - 4 3
6.
Сьон
 2 1 0 1 2 - 2 3
7.
Серветт
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ивердон
 2 0 1 1 2 - 3 1
9.
Янг Бойз
 3 0 1 2 3 - 9 1
10.
Грасcхоппер
 2 0 0 2 1 - 3 0
11.
Винтертур
 2 0 0 2 2 - 6 0
12.
Лозанна
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Базель Барри Тьерно 5
Цюрих Переа Хуан 3 (1)
Янг Бойз Ганвула Сильвер 3
Серветт Кутеса Дерек 3
Винтертур Ди Джусто Маттео 3
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 3
Ивердон Тижани Мохамед 1 1
Винтертур Арнольд Ремо 1 1
Янг Бойз Хаджам Жауэн 1 1
Грасcхоппер Абраши Амир 2
Весь список
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