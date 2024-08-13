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Тур: 3. Стадион: .
ТНС
0:0
Второй тайм: 53'
Петрокуб
0'
15' Желтая карточка
Борш Ион
18' Желтая карточка
Пушкаш Дан
25' Желтая карточка
Плэтикэ Михаил
40' Красная карточка
Уильямс Джордан III
45' Вторая желтая карточка
Пушкаш Дан

Ход матча

15'
 
Борш Ион
18'
 
Пушкаш Дан
25'
 
Плэтикэ Михаил
40'
Уильямс Джордан III
 
45'
 
Пушкаш Дан
46'
 
Лунгу Теодор
Демиан Думитру

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 1
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 110
ТНС 45.5% (50)
X 45.5% (50)
Петрокуб 9.1% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
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ТНС
Ничья
Петрокуб
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Робертс
Коннор
7
Дэниэлс
Джошуа
22
Дэвис
Дэниэл
6
Jack
Bodenham
3
Jordan
Marshall
II
21
Смит
Лео
10
Рэдмонд
Даниэл
19
Кларк
Бен
17
Уильямс
Джордан
III
23
Янг
Брэд
18
Rory
Holden
1
Смаленя
Силвиу
66
Борш
Ион
4
Мудрак
Виктор
11
Плэтикэ
Сергиу
90
Жардан
Ион
94
Котогой
Корнелиу
20
Дуанла
Дональо
37
Пушкаш
Дан
9
Амброс
Владимир
19
Плэтикэ
Михаил
8
Демиан
Думитру
ТНС
4-3-3
Петрокуб
3-4-3

История личных встреч

ТНС
Петрокуб

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

ТНС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Джордан III 0 1
Рэдмонд Даниэл 1 0
Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушкаш Дан 2 1
Плэтикэ Михаил 1 0
Котогой Корнелиу 1 0
Лунгу Теодор 1 0
Борш Ион 1 0

Результаты матчей

ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Петрокуб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Петрокуб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ТНС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Петрокуб - ТНС 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1
Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0
Петрокуб
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Петрокуб - ТНС 1:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0
Ордабасы - Петрокуб 0:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1

Результаты матчей

ТНС
Петрокуб

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ТНС
Петрокуб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Демиан Думитру уходит с поля. Лунгу Теодор выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Пушкаш Дан получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Уильямс Джордан III увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 25'
    Плэтикэ Михаил получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Пушкаш Дан получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Борш Ион получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Park Hall Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы 110
ТНС 45.5% (50)
X 45.5% (50)
Петрокуб 9.1% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ТНС
Ничья
Петрокуб
2.65
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч ТНС 0:0 Петрокуб

Исход игры
ТНС
45.5% (50)
Ничья
45.5% (50)
Петрокуб
9.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
22.64% (24)
Меньше
77.36% (82)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (46)
1:0 ТНС
24.5% (27)
2:1 ТНС
15.5% (17)
2:0 ТНС
2.7% (3)
1:2 Петрокуб
2.7% (3)
0:1 Петрокуб
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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