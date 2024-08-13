Тур: 3. Стадион: Парк Холл.
0'
15' Желтая карточкаБорш Ион
18' Желтая карточкаПушкаш Дан
25' Желтая карточкаПлэтикэ Михаил
40' Красная карточкаУильямс Джордан III
45' Вторая желтая карточкаПушкаш Дан
80' Желтая карточкаСмаленя Силвиу
89' Желтая карточкаЖардан Ион
90' Желтая карточкаДэвис Дэниэл
90'+7
Ход матча
15'
18'
25'
45'
62'
80'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 6
-
1 Красные карточки 1
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
22
Дэвис
Дэниэл
21
Смит
Лео
19
Кларк
Бен
23
Янг
Брэд
18
Rory
Holden
66
Борш
Ион
90
Жардан
Ион
37
Пушкаш
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Дэвис ДэниэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Смит ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кларк БенПолузащитник
- Нападающий
-
23 Янг БрэдНападающий
-
18 Rory HoldenНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Хадсон БлейнЗащитник
- Защитник
-
24 Бэйкер ЭшлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Рэмсэй Алекс
-
30 Jack Edwards
-
20 Sion Bradley
-
31 Ben Woollam
-
Главный тренер: Гаррисон Крейг
- Основной состав
- Вратарь
-
66 Борш ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
90 Жардан ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Пушкаш ДанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Додон ВикторВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Лунгу ТеодорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Лупан МихайНападающий
-
-
-
Главный тренер: Мартин Андрей
История личных встреч
ТНС
Петрокуб
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
ТНС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Джордан III
|0
|1
|Рэдмонд Даниэл
|1
|0
|Дэвис Дэниэл
|1
|0
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушкаш Дан
|2
|1
|Плэтикэ Михаил
|1
|0
|Жардан Ион
|1
|0
|Котогой Корнелиу
|1
|0
|Лунгу Теодор
|1
|0
|Борш Ион
|1
|0
|Смаленя Силвиу
|1
|0
Результаты матчей
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Петрокуб
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ТНС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Петрокуб
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ТНС
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Петрокуб - ТНС 1:0 ТНС - Ференцварош 1:2 Ференцварош - ТНС 5:0 ТНС - Маклсфилд 1:1
Дечич - ТНС 1:1 ТНС - Дечич 3:0 ТНС - Килмарнок 0:5 ТНС - Флинт Маунтин 2:1 Клифтонвилл - ТНС 1:5 Балликлэр - ТНС 2:3 Коннас Куэй - ТНС 2:1 ТНС - Коннас Куэй 2:0 Кардифф МЮ - ТНС 0:5 ТНС - Бала Таун 4:1 ТНС - Каернарфон Таун 7:1 Кардифф МЮ - ТНС 2:6 ТНС - Эйрдрионианс 1:2 Ньютаун - ТНС 0:1 Коннас Куэй - ТНС 1:5 ТНС - Кардифф МЮ 4:0
Петрокуб
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Петрокуб - ТНС 1:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0
Ордабасы - Петрокуб 0:0 Фарул Констанца - Петрокуб 1:5 Фарул Констанца - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Зимбру 3:1 Петрокуб - Зимбру 4:1 Милсами - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Дачия-Буюканы 7:0 Бельцы - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Шериф 2:1 Петрокуб - Бельцы 5:1 Бельцы - Петрокуб 0:3 Зимбру - Петрокуб 1:1 Петрокуб - Милсами 3:0 Ставчены - Петрокуб 1:4 Петрокуб - Дачия-Буюканы 3:0 Шериф - Петрокуб 1:1
Результаты матчей
ТНС
Петрокуб
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ТНС
Петрокуб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|3
|Петрокуб
|Пушкаш Дан
|1 2
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ТНС 0:0 Петрокуб
Исход игры
ТНС
45.5% (50)
Ничья
45.5% (50)
Петрокуб
9.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
22.64% (24)
Меньше
77.36% (82)
Обе команды забьют
Да
65.09% (69)
Нет
34.91% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.8% (46)
1:0 ТНС
24.5% (27)
2:1 ТНС
15.5% (17)
2:0 ТНС
2.7% (3)
1:2 Петрокуб
2.7% (3)
0:1 Петрокуб
2.7% (3)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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