☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Верес
1:2
Конец матча
Динамо Киев
0'
10' Желтая карточка
Кабаев Владислав
0:1
15' Гол
Шапаренко Николай
30' Желтая карточка
Mykhaylo Protasevych
32' Желтая карточка
Мрвалевич Марко
34' Желтая карточка
Попов Денис
0:2
44' Гол
Буяльский Виталий
59' Желтая карточка
Степанюк Руслан
60' Желтая карточка
Вовченко Семён
1:2
62' Гол
Шарай Владислав
74' Желтая карточка
Гончаренко Роман
86' Желтая карточка
Брагару Максим
90'+5
23
Кожухарь
Андрей
17
Mykhaylo
Protasevych
57
Мельник
Александр
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
77
Шарай
Владислав
10
Клёц
Дмитрий
20
Iago
Siqueira
11
Дахновский
Виталий
7
Степанюк
Руслан
87
Мрвалевич
Марко
35
Нещерет
Руслан
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
44
Дубинчак
Владислав
18
Андриевский
Александр
10
Шапаренко
Николай
22
Кабаев
Владислав
29
Буяльский
Виталий
9
Волошин
Назар
21
Супряга
Владислав
Верес
Динамо Киев

История личных встреч

Верес
Динамо Киев

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:0
ТМС
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

1.73
0.91

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
99

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Владислав 1 0.5
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шапаренко Николай 1 1
Буяльский Виталий 1 1
Кабаев Владислав 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Шарай Владислав 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Вовченко Семён 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаев Владислав 1 0
Попов Денис II 1 0
Брагару Максим 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Киев
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Динамо Киев
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1 Колос Ковалёвка - Верес 1:1
Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1 Черноморец Од - Верес 0:1
Динамо Киев
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2
Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Динамо Киев - Верес 3:0 Днепр-1 - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Полесье 3:0 Минай - Динамо Киев 1:3 Александрия - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - ЛНЗ Черкассы 1:1 Заря - Динамо Киев 0:3 Ворскла - Динамо Киев 1:5

Результаты матчей

Верес
Динамо Киев

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Верес
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
7.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Оболонь
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Карпаты
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Колос Ковалёвка
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Черноморец Од
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Заря
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Кривбасс
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ингулец
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Ворскла Челядин Артём 1 (1)
Заря Яцык Александр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Степанюк Руслан 1
Весь список
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