☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Оболонь
0:4
Конец матча
Рух Львов
0'
0:1
19' Пенальти
Притула Остап
54' Желтая карточка
Сич Алексей
0:2
67' Гол
Краснопир Игорь
0:3
88' Гол
Квасница Илья
0:4
90' Гол
Klayver
90'+4
23
Рыбка
Александр
9
Igor
Medynsky
2
Карась
Даниил
37
Дубко
Валерий
5
Осман
Александр
17
Черненко
Руслан
4
Taras
Moroz
55
Суханов
Сергей
3
Приймак
Владислав
25
Vitaliy
Grusha
8
Тарануха
Ростислав
23
Dmitriy
Ledviy
77
Сич
Алексей
4
Vitaliy
Kholod
29
Дидик
Роман
93
Vitaliy
Roman
71
Oleh
Fedor
15
Denys
Pidgurskyi
10
Притула
Остап
11
Рунич
Василий
95
Краснопир
Игорь
73
Лях
Ростислав
Оболонь
Рух Львов

История личных встреч

Оболонь
Рух Львов

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

0.75
0.25

Среднее время на гол

120
360

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

0.38
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

240
102

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.5
Слободян Олег 1 0.5
Лукьянчук Павел 0 0
Igor Medynsky 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Квасница Илья 1 1
Краснопир Игорь 1 1
Klayver 1 1
Притула Остап 1 (1) 1
Карабин Ярослав 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Grusha 1 0
Taras Moroz 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сич Алексей 1 0

Результаты матчей

Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рух Львов
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Оболонь
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Рух Львов
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0
Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2 Оболонь - Полесье 1:0
Рух Львов
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рух Львов - Агробизнес 2:0 Хартберг - Рух Львов 0:2 Рух Львов - Сабах Баку 1:2 Рух Львов - Лутон Таун 0:1
Осиек - Рух Львов 3:1 Рух Львов - Домжале 0:3 Рух Львов - Хайдук 1:3 Штурм Грац - Рух Львов 1:4 Кечкемет - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 4:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:0 Александрия - Рух Львов 2:2 Рух Львов - Верес 3:1 Минай - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Шахтёр Донецк - Рух Львов 3:1 Рух Львов - ЛНЗ Черкассы 1:0 Металлист-1925 - Рух Львов 1:4

Результаты матчей

Оболонь
Рух Львов

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Кривбасс
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
8.
Колос Ковалёвка
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Карпаты
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
10.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 2 0 0 2 0 - 2 0
17.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кривбасс
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Карпаты
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
7.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
8.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Шахтёр Донецк
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Кривбасс
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Карпаты
 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Ворскла Челядин Артём 1 (1)
Заря Яцык Александр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Карпаты Мирошниченко Денис 1
Верес Степанюк Руслан 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Г О О О О Л - Притула Остап из команды Рух Львов забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Оболонь 0:4 Рух Львов онлайн

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