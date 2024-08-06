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Тур: 3. Стадион: .
Ордабасы
 
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Пюник
Прогнозы 48
Ордабасы 70.8% (34)
X 16.7% (8)
Пюник 12.5% (6)
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Лучшие коэффициенты
Ордабасы
Ничья
Пюник
1.80
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4.40
4.80
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История личных встреч

Ордабасы
Пюник

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Ордабасы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагыберген Асхат 1 0.5
Садовский Всеволод 1 0.5
Турсынбай Сагадат 1 (1) 0.5
Режиналдо 0 0
Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коваленко Михаил Вадимович 2 1
Виллела Лукас 1 (1) 0.5
Дебле Серж 1 0.5
Джеймс 0 0

Карточки

Ордабасы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малый Сергей 1 0
Макаренко Евгений 1 0
Пластун Игорь 1 0
Суюмбаев Гафуржан 1 0
Ерланов Темирлан 1 0
Тунгышбаев Еркебулан 1 0
Турсынбай Сагадат 1 0
Товар Кристиан 1 0
Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майя Мартим 2 0
Вакуленко Сергей 0 1
Джеймс 1 0
Дебле Серж 1 0
Виллела Лукас 1 0

Результаты матчей

Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
1
Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Ордабасы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Ордабасы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ордабасы - Дифферданж 4:3 Жетысу - Ордабасы 1:1 Дифферданж - Ордабасы 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0
Ордабасы - Петрокуб 0:0 Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1 Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1
Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урарту - Пюник 0:0 Пюник - Струга Трим-Лум 3:1 Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Пюник - Динамо Минск 0:1
Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0

Результаты матчей

Ордабасы
Пюник

Точный счет

4:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ордабасы
Пюник

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ордабасы - Пюник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2024, осталось 2 дня 7 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 48
    Ордабасы 70.8% (34)
    X 16.7% (8)
    Пюник 12.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ордабасы
    Ничья
    Пюник
    1.80
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    4.40
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    Прогнозы на матч Ордабасы - Пюник

    Исход игры
    Ордабасы
    71.4% (35)
    Ничья
    16.3% (8)
    Пюник
    12.2% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.81% (22)
    Меньше
    53.19% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (29)
    Нет
    38.3% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Ордабасы
    32.7% (16)
    1:0 Ордабасы
    26.5% (13)
    1:1 Ничья
    14.3% (7)
    2:0 Ордабасы
    10.2% (5)
    1:2 Пюник
    10.2% (5)
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