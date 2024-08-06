Тур: 3. Стадион: им. Кажымукана Mунайтпасова.
История личных встреч
Ордабасы
Пюник
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Ордабасы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тагыберген Асхат
|1
|0.5
|Садовский Всеволод
|1
|0.5
|Турсынбай Сагадат
|1 (1)
|0.5
|Режиналдо
|0
|0
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коваленко Михаил Вадимович
|2
|1
|Виллела Лукас
|1 (1)
|0.5
|Дебле Серж
|1
|0.5
|Джеймс
|0
|0
Карточки
Ордабасы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малый Сергей
|1
|0
|Макаренко Евгений
|1
|0
|Пластун Игорь
|1
|0
|Суюмбаев Гафуржан
|1
|0
|Ерланов Темирлан
|1
|0
|Тунгышбаев Еркебулан
|1
|0
|Турсынбай Сагадат
|1
|0
|Товар Кристиан
|1
|0
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майя Мартим
|2
|0
|Вакуленко Сергей
|0
|1
|Джеймс
|1
|0
|Дебле Серж
|1
|0
|Виллела Лукас
|1
|0
Результаты матчей
Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
1
Ордабасы
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Ордабасы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Пюник
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
25%
0
0%
91-120
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
1
33%
0
0%
91-120
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
20%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Ордабасы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ордабасы - Дифферданж 4:3 Жетысу - Ордабасы 1:1 Дифферданж - Ордабасы 1:0 Петрокуб - Ордабасы 1:0
Ордабасы - Петрокуб 0:0 Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1 Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0 Ордабасы - Тобол 1:1
Пюник
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урарту - Пюник 0:0 Пюник - Струга Трим-Лум 3:1 Струга Трим-Лум - Пюник 2:1 Пюник - Динамо Минск 0:1
Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3 Ван - Пюник 1:0
Результаты матчей
Ордабасы
Пюник
Точный счет
4:3
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Ордабасы
Пюник
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Ордабасы - Пюник
Исход игры
Ордабасы
71.4% (35)
Ничья
16.3% (8)
Пюник
12.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
61.7% (29)
Нет
38.3% (18)
Популярный счёт
2:1 Ордабасы
32.7% (16)
1:0 Ордабасы
26.5% (13)
1:1 Ничья
14.3% (7)
2:0 Ордабасы
10.2% (5)
1:2 Пюник
10.2% (5)
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