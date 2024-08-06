Тур: 3. Стадион: Стадион футбольной академии.
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Бомбардиры внутри турнира
Арарат-Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оканси Эрик
|2
|1
|Серобян Артур
|2 (2)
|1
|Дуарте Хонатан
|1
|0.5
|Йенне Тентон
|1
|0.5
|Родригес Алексис
|0
|0
Пушкаш-Академи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Арарат-Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обиеро Амос Нонди
|1
|0
|Арутюнян Оганес
|1
|0
|Родригес Алексис
|1
|0
|Григорян Эдгар
|1
|0
Пушкаш-Академи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Арарат-Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пушкаш-Академи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пушкаш-Академи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Арарат-Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пушкаш-Академи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Арарат-Армения
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ван - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Зимбру 3:1 Зимбру - Арарат-Армения 0:3 Алашкерт - Арарат-Армения 1:3
Арарат-Армения - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 4:1 Ван - Арарат-Армения 0:5 Вест Армения - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Ширак - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ван 0:2
Пушкаш-Академи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Пушкаш-Академи - Залаэгерсег 2:1 Пушкаш-Академи - Днепр-1 3:0 Уйпешт - Пушкаш-Академи 1:2 Днепр-1 - Пушкаш-Академи 0:3
ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 Слован Либерец - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Санкт-Пёльтен 1:1 Пушкаш-Академи - Дебрецен 4:1 МТК Будапешт - Пушкаш-Академи 1:3 Пушкаш-Академи - Кишварда 4:2 Залаэгерсег - Пушкаш-Академи 1:0 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Мезёкёвешд - Пушкаш-Академи 0:4 Кечкемет - Пушкаш-Академи 1:2 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Уйпешт 0:2 Диошдьёр - Пушкаш-Академи 1:1 Дебрецен - Пушкаш-Академи 1:0 Пушкаш-Академи - МТК Будапешт 6:1
Результаты матчей
Арарат-Армения
Пушкаш-Академи
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Арарат-Армения
Пушкаш-Академи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Арарат-Армения - Пушкаш-Академи
Исход игры
Арарат-Армения
64% (32)
Ничья
26% (13)
Пушкаш-Академи
10% (5)
Тотал 2.5
Больше
54.35% (25)
Меньше
45.65% (21)
Обе команды забьют
Да
76.09% (35)
Нет
23.91% (11)
Популярный счёт
2:1 Арарат-Армения
40% (20)
1:1 Ничья
20% (10)
1:0 Арарат-Армения
16% (8)
2:2 Ничья
6% (3)
0:1 Пушкаш-Академи
6% (3)
1:2 Пушкаш-Академи
4% (2)
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