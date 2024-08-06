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Тур: 3. Стадион: .
Арарат-Армения
 
Позже
Пушкаш-Академи
Прогнозы 48
Арарат-Армения 62.5% (30)
X 27.1% (13)
Пушкаш-Академи 10.4% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арарат-Армения
Ничья
Пушкаш-Академи
3.15
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3.45
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2.95
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оканси Эрик 2 1
Серобян Артур 2 (2) 1
Дуарте Хонатан 1 0.5
Йенне Тентон 1 0.5
Родригес Алексис 0 0
Пушкаш-Академи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обиеро Амос Нонди 1 0
Арутюнян Оганес 1 0
Родригес Алексис 1 0
Григорян Эдгар 1 0
Пушкаш-Академи
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Арарат-Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Пушкаш-Академи
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Арарат-Армения
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пушкаш-Академи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Арарат-Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Пушкаш-Академи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арарат-Армения
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Ван - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Зимбру 3:1 Зимбру - Арарат-Армения 0:3 Алашкерт - Арарат-Армения 1:3
Арарат-Армения - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 4:1 Ван - Арарат-Армения 0:5 Вест Армения - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Ширак - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ван 0:2
Пушкаш-Академи
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Пушкаш-Академи - Залаэгерсег 2:1 Пушкаш-Академи - Днепр-1 3:0 Уйпешт - Пушкаш-Академи 1:2 Днепр-1 - Пушкаш-Академи 0:3
ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 Слован Либерец - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Санкт-Пёльтен 1:1 Пушкаш-Академи - Дебрецен 4:1 МТК Будапешт - Пушкаш-Академи 1:3 Пушкаш-Академи - Кишварда 4:2 Залаэгерсег - Пушкаш-Академи 1:0 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Мезёкёвешд - Пушкаш-Академи 0:4 Кечкемет - Пушкаш-Академи 1:2 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Уйпешт 0:2 Диошдьёр - Пушкаш-Академи 1:1 Дебрецен - Пушкаш-Академи 1:0 Пушкаш-Академи - МТК Будапешт 6:1

Результаты матчей

Арарат-Армения
Пушкаш-Академи

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Арарат-Армения
Пушкаш-Академи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арарат-Армения - Пушкаш-Академи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2024, осталось 2 дня 7 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 48
    Арарат-Армения 62.5% (30)
    X 27.1% (13)
    Пушкаш-Академи 10.4% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арарат-Армения
    Ничья
    Пушкаш-Академи
    3.15
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    Прогнозы на матч Арарат-Армения - Пушкаш-Академи

    Исход игры
    Арарат-Армения
    64% (32)
    Ничья
    26% (13)
    Пушкаш-Академи
    10% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.35% (25)
    Меньше
    45.65% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    76.09% (35)
    Нет
    23.91% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Арарат-Армения
    40% (20)
    1:1 Ничья
    20% (10)
    1:0 Арарат-Армения
    16% (8)
    2:2 Ничья
    6% (3)
    0:1 Пушкаш-Академи
    6% (3)
    1:2 Пушкаш-Академи
    4% (2)
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    Арарат-Армения
    Пушкаш-Академи
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