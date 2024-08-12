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Тур: 3. Стадион: .
Пюник
 
Позже
Ордабасы
Прогнозы 46
Пюник 76.1% (35)
X 21.7% (10)
Ордабасы 2.2% (1)
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Лучшие коэффициенты
Пюник
Ничья
Ордабасы
3.10
3.50
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3.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Пюник
Ордабасы

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:1
ТМК
2:4

Голы

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
2.5

Среднее время на гол

0
36

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Пюник
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коваленко Михаил Вадимович 2 0.67
Виллела Лукас 1 (1) 0.33
Дебле Серж 1 0.33
Отубанджо Юсуф 1 0.33
Джеймс 0 0
Давидян Давид 0 0
Ордабасы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тагыберген Асхат 1 0.33
Садовский Всеволод 1 0.33
Турсынбай Сагадат 1 (1) 0.33
Режиналдо 0 0

Карточки

Пюник
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майя Мартим 2 0
Вакуленко Сергей 0 1
Джеймс 1 0
Григорян Артак 1 0
Братков Антон 1 0
Дебле Серж 1 0
Отубанджо Юсуф 1 0
Коваленко Михаил Вадимович 1 0
Давидян Давид 1 0
Виллела Лукас 1 0
Ордабасы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малый Сергей 1 0
Макаренко Евгений 1 0
Пластун Игорь 1 0
Суюмбаев Гафуржан 1 0
Ерланов Темирлан 1 0
Тунгышбаев Еркебулан 1 0
Турсынбай Сагадат 1 0
Товар Кристиан 1 0

Результаты матчей

Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ордабасы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Пюник
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ордабасы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Пюник
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ордабасы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Пюник
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ордабасы - Пюник 0:1 Пюник - Урарту 0:0 Пюник - Струга Трим-Лум 3:1 Струга Трим-Лум - Пюник 2:1
Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3
Ордабасы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ордабасы - Пюник 0:1 Ордабасы - Дифферданж 4:3 Жетысу - Ордабасы 1:1 Дифферданж - Ордабасы 1:0
Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0 Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1 Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0

Результаты матчей

Пюник
Ордабасы

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пюник
Ордабасы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пюник - Ордабасы от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Пюник 76.1% (35)
    X 21.7% (10)
    Ордабасы 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пюник
    Ничья
    Ордабасы
    3.10
    3.50
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    Прогнозы на матч Пюник - Ордабасы

    Исход игры
    Пюник
    76.1% (35)
    Ничья
    21.7% (10)
    Ордабасы
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.1% (16)
    Меньше
    61.9% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Пюник
    32.6% (15)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    2:0 Пюник
    19.6% (9)
    1:0 Пюник
    13% (6)
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    Ордабасы
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