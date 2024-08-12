Тур: 3. Стадион: Республиканский стадион.
История личных встреч
Пюник
Ордабасы
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
2.5
Среднее время на гол
0
36
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Пюник
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коваленко Михаил Вадимович
|2
|0.67
|Виллела Лукас
|1 (1)
|0.33
|Дебле Серж
|1
|0.33
|Отубанджо Юсуф
|1
|0.33
|Джеймс
|0
|0
|Давидян Давид
|0
|0
Ордабасы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тагыберген Асхат
|1
|0.33
|Садовский Всеволод
|1
|0.33
|Турсынбай Сагадат
|1 (1)
|0.33
|Режиналдо
|0
|0
Карточки
Пюник
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майя Мартим
|2
|0
|Вакуленко Сергей
|0
|1
|Джеймс
|1
|0
|Григорян Артак
|1
|0
|Братков Антон
|1
|0
|Дебле Серж
|1
|0
|Отубанджо Юсуф
|1
|0
|Коваленко Михаил Вадимович
|1
|0
|Давидян Давид
|1
|0
|Виллела Лукас
|1
|0
Ордабасы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малый Сергей
|1
|0
|Макаренко Евгений
|1
|0
|Пластун Игорь
|1
|0
|Суюмбаев Гафуржан
|1
|0
|Ерланов Темирлан
|1
|0
|Тунгышбаев Еркебулан
|1
|0
|Турсынбай Сагадат
|1
|0
|Товар Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Пюник
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ордабасы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Пюник
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ордабасы
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Пюник
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ордабасы
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Результаты последних матчей
Пюник
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Ордабасы - Пюник 0:1 Пюник - Урарту 0:0 Пюник - Струга Трим-Лум 3:1 Струга Трим-Лум - Пюник 2:1
Пюник - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - Пюник 0:0 Ширак - Пюник 0:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 ЦСКА Ереван - Пюник 0:3 Пюник - Ван 3:1 Вест Армения - Пюник 1:4 Пюник - Урарту 5:0 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат - Пюник 0:1 Пюник - Алашкерт 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Пюник - ЦСКА Ереван 3:1 Пюник - Ван 5:3
Ордабасы
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ордабасы - Пюник 0:1 Ордабасы - Дифферданж 4:3 Жетысу - Ордабасы 1:1 Дифферданж - Ордабасы 1:0
Петрокуб - Ордабасы 1:0 Ордабасы - Петрокуб 0:0 Ордабасы - Кайсар 2:1 Женис - Ордабасы 1:3 Астана - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Жетысу 3:1 Актобе - Ордабасы 0:0 Ордабасы - Тобол 1:0 Ордабасы - Актобе 1:2 Елимай Семей - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Кызылжар 1:1 Тараз - Ордабасы 0:2 Туран Туркестан - Ордабасы 0:1 Ордабасы - Кайрат 1:2 Атырау - Ордабасы 1:1 Ордабасы - Шахтёр Караганда 5:0
Результаты матчей
Пюник
Ордабасы
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пюник
Ордабасы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч Пюник - Ордабасы
Исход игры
Пюник
76.1% (35)
Ничья
21.7% (10)
Ордабасы
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
38.1% (16)
Меньше
61.9% (26)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
2:1 Пюник
32.6% (15)
1:1 Ничья
21.7% (10)
2:0 Пюник
19.6% (9)
1:0 Пюник
13% (6)
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