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Тур: 3. Стадион: .
Пушкаш-Академи
 
Позже
Арарат-Армения
Прогнозы 39
Пушкаш-Академи 76.9% (30)
X 12.8% (5)
Арарат-Армения 10.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Пушкаш-Академи
Ничья
Арарат-Армения
1.70
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4.70
5.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Пушкаш-Академи
Арарат-Армения

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Пушкаш-Академи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сойсало Микаэль 1 0.33
Леви Йонатан 0 0
Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оканси Эрик 2 0.67
Серобян Артур 2 (2) 0.67
Дуарте Хонатан 1 0.33
Йенне Тентон 1 0.33
Родригес Алексис 0 0

Карточки

Пушкаш-Академи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольноки Роланд 1 0
Ормонд-Оттевил Брендон 1 0
Надь Жолт 1 0
Арарат-Армения
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Григорян Эдгар 2 0
Обиеро Амос Нонди 1 0
Арутюнян Оганес 1 0
Родригес Алексис 1 0
Йенне Тентон 1 0
Дуарте Хонатан 1 0

Результаты матчей

Пушкаш-Академи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арарат-Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Пушкаш-Академи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арарат-Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Пушкаш-Академи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Арарат-Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Пушкаш-Академи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Пушкаш-Академи - Ньиредьхаза 3:1 Арарат-Армения - Пушкаш-Академи 0:1 Пушкаш-Академи - Залаэгерсег 2:1 Пушкаш-Академи - Днепр-1 3:0
Уйпешт - Пушкаш-Академи 1:2 Днепр-1 - Пушкаш-Академи 0:3 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 Слован Либерец - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Санкт-Пёльтен 1:1 Пушкаш-Академи - Дебрецен 4:1 МТК Будапешт - Пушкаш-Академи 1:3 Пушкаш-Академи - Кишварда 4:2 Залаэгерсег - Пушкаш-Академи 1:0 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Мезёкёвешд - Пушкаш-Академи 0:4 Кечкемет - Пушкаш-Академи 1:2 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Уйпешт 0:2 Диошдьёр - Пушкаш-Академи 1:1
Арарат-Армения
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арарат-Армения - Пушкаш-Академи 0:1 Ван - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Зимбру 3:1 Зимбру - Арарат-Армения 0:3
Алашкерт - Арарат-Армения 1:3 Арарат-Армения - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 4:1 Ван - Арарат-Армения 0:5 Вест Армения - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Ширак - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1

Результаты матчей

Пушкаш-Академи
Арарат-Армения

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пушкаш-Академи
Арарат-Армения

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
2
1

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пушкаш-Академи - Арарат-Армения от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



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  • 20 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Пушкаш-Академи 76.9% (30)
    X 12.8% (5)
    Арарат-Армения 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Пушкаш-Академи
    Ничья
    Арарат-Армения
    1.70
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    4.70
    5.60
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    Прогнозы на матч Пушкаш-Академи - Арарат-Армения

    Исход игры
    Пушкаш-Академи
    76.9% (30)
    Ничья
    12.8% (5)
    Арарат-Армения
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (18)
    Меньше
    52.63% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (23)
    Нет
    39.47% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Пушкаш-Академи
    38.5% (15)
    2:0 Пушкаш-Академи
    23.1% (9)
    1:1 Ничья
    12.8% (5)
    1:0 Пушкаш-Академи
    12.8% (5)
    1:2 Арарат-Армения
    5.1% (2)
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    Арарат-Армения
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