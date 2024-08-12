Тур: 3. Стадион: Панчо Арена.
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История личных встреч
Пушкаш-Академи
Арарат-Армения
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Пушкаш-Академи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сойсало Микаэль
|1
|0.33
|Леви Йонатан
|0
|0
Арарат-Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оканси Эрик
|2
|0.67
|Серобян Артур
|2 (2)
|0.67
|Дуарте Хонатан
|1
|0.33
|Йенне Тентон
|1
|0.33
|Родригес Алексис
|0
|0
Карточки
Пушкаш-Академи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольноки Роланд
|1
|0
|Ормонд-Оттевил Брендон
|1
|0
|Надь Жолт
|1
|0
Арарат-Армения
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Григорян Эдгар
|2
|0
|Обиеро Амос Нонди
|1
|0
|Арутюнян Оганес
|1
|0
|Родригес Алексис
|1
|0
|Йенне Тентон
|1
|0
|Дуарте Хонатан
|1
|0
Результаты матчей
Пушкаш-Академи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Арарат-Армения
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Пушкаш-Академи
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Арарат-Армения
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Пушкаш-Академи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Арарат-Армения
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Пушкаш-Академи
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Пушкаш-Академи - Ньиредьхаза 3:1 Арарат-Армения - Пушкаш-Академи 0:1 Пушкаш-Академи - Залаэгерсег 2:1 Пушкаш-Академи - Днепр-1 3:0
Уйпешт - Пушкаш-Академи 1:2 Днепр-1 - Пушкаш-Академи 0:3 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0 Слован Либерец - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Санкт-Пёльтен 1:1 Пушкаш-Академи - Дебрецен 4:1 МТК Будапешт - Пушкаш-Академи 1:3 Пушкаш-Академи - Кишварда 4:2 Залаэгерсег - Пушкаш-Академи 1:0 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Мезёкёвешд - Пушкаш-Академи 0:4 Кечкемет - Пушкаш-Академи 1:2 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Ференцварош - Пушкаш-Академи 1:1 Пушкаш-Академи - Уйпешт 0:2 Диошдьёр - Пушкаш-Академи 1:1
Арарат-Армения
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Арарат-Армения - Пушкаш-Академи 0:1 Ван - Арарат-Армения 0:2 Арарат-Армения - Зимбру 3:1 Зимбру - Арарат-Армения 0:3
Алашкерт - Арарат-Армения 1:3 Арарат-Армения - Ширак 1:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 4:1 Ван - Арарат-Армения 0:5 Вест Армения - Арарат-Армения 0:1 Пюник - Арарат-Армения 2:2 Арарат-Армения - Урарту 2:0 Арарат-Армения - Арарат 2:1 Пюник - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 2:1 Ширак - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1
Результаты матчей
Пушкаш-Академи
Арарат-Армения
Точный счет
3:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пушкаш-Академи
Арарат-Армения
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогнозы на матч Пушкаш-Академи - Арарат-Армения
Исход игры
Пушкаш-Академи
76.9% (30)
Ничья
12.8% (5)
Арарат-Армения
10.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (18)
Меньше
52.63% (20)
Обе команды забьют
Да
60.53% (23)
Нет
39.47% (15)
Популярный счёт
2:1 Пушкаш-Академи
38.5% (15)
2:0 Пушкаш-Академи
23.1% (9)
1:1 Ничья
12.8% (5)
1:0 Пушкаш-Академи
12.8% (5)
1:2 Арарат-Армения
5.1% (2)
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