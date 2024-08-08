Тур: 3. Стадион: The SMISA Stadium.
0:0
Первый тайм: 45+'
Ход матча
36'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
Прогноз на матч от Liveresult
19
Руни
Шон
21
Браун
Джеден
12
Идову
Роланд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Руни ШонЗащитник
- Защитник
-
21 Браун ДжеденЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Идову РоландНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Shay Kelly
-
-
33 Evan Mooney
-
-
26 Luke Kenny
-
14 James Scott3
-
Главный тренер: Stephen Robinson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Санде МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Миррен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|О'Хара Марк
|1
|0.33
|Руни Шон
|1
|0.33
|Яковитти Алекс
|1
|0.33
|Олусанья Тойоси
|1
|0.33
|Аюнга Джона
|0
|0
|Идову Роланд
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|1
|0.33
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.33
|Кастро Никлас
|0
|0
Карточки
Сент-Миррен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрейзер Маркус
|1
|0
|О'Хара Марк
|1
|0
|Мандрон Микаэл
|1
|0
|Олусанья Тойоси
|1
|0
|Идову Роланд
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Корнвиг Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Миррен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Сент-Миррен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Сент-Миррен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Миррен
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Миррен - Хиберниан 3:0 Сент-Миррен - Валюр Рейкьявик 4:1 Валюр Рейкьявик - Сент-Миррен 0:0 Сент-Миррен - Карлайл 2:2
Сент-Миррен - Флитвуд 2:2 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Гринок Мортон - Сент-Миррен 0:2 Данфермлин - Сент-Миррен 0:1 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Данди - Сент-Миррен 1:3 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Мотеруэлл - Сент-Миррен 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Сент-Миррен - Абердин 2:1 Росс Каунти - Сент-Миррен 1:1 Сент-Миррен - Сент-Джонстон 2:0
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1
Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0
Результаты матчей
Сент-Миррен
Бранн
Точный счет
4:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Сент-Миррен
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сент-Миррен 0:0 Бранн
Исход игры
Сент-Миррен
34.3% (37)
Ничья
39.8% (43)
Бранн
25.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
82.24% (88)
Нет
17.76% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (40)
2:1 Сент-Миррен
23.1% (25)
1:2 Бранн
17.6% (19)
1:0 Сент-Миррен
8.3% (9)
0:1 Бранн
6.5% (7)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:0 Сент-Миррен
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!