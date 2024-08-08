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Тур: 3. Стадион: .
Сент-Миррен
0:0
Первый тайм: 45+'
Бранн
0'
8' Желтая карточка
Фрейзер Маркус
36' Желтая карточка
Мандрон Микаэл

Ход матча

8'
Фрейзер Маркус
 
36'
Мандрон Микаэл
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 108
Сент-Миррен 34.3% (37)
X 39.8% (43)
Бранн 25.9% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Миррен
Ничья
Бранн
4.87
3.80
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3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Балкомб
Эллери
22
Фрейзер
Маркус
19
Руни
Шон
5
Richard
Taylor
21
Браун
Джеден
8
Смит
Ойсин
13
Гогич
Александрос
15
Бойд-Манс
Колан
9
Мандрон
Микаэл
7
Аюнга
Джона
12
Идову
Роланд
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Сент-Миррен
4-3-3
Бранн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Миррен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
О'Хара Марк 1 0.33
Руни Шон 1 0.33
Яковитти Алекс 1 0.33
Олусанья Тойоси 1 0.33
Аюнга Джона 0 0
Идову Роланд 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 1 0.33
Кнудсен Фредрик 1 0.33
Кастро Никлас 0 0

Карточки

Сент-Миррен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрейзер Маркус 1 0
О'Хара Марк 1 0
Мандрон Микаэл 1 0
Олусанья Тойоси 1 0
Идову Роланд 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солтведт Йоахим 1 0
Корнвиг Эмиль 1 0

Результаты матчей

Сент-Миррен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Сент-Миррен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сент-Миррен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Миррен
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Миррен - Хиберниан 3:0 Сент-Миррен - Валюр Рейкьявик 4:1 Валюр Рейкьявик - Сент-Миррен 0:0 Сент-Миррен - Карлайл 2:2
Сент-Миррен - Флитвуд 2:2 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Гринок Мортон - Сент-Миррен 0:2 Данфермлин - Сент-Миррен 0:1 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Данди - Сент-Миррен 1:3 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Мотеруэлл - Сент-Миррен 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Сент-Миррен - Абердин 2:1 Росс Каунти - Сент-Миррен 1:1 Сент-Миррен - Сент-Джонстон 2:0
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1
Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0

Результаты матчей

Сент-Миррен
Бранн

Точный счет

4:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сент-Миррен
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
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Прогнозы 108
Сент-Миррен 34.3% (37)
X 39.8% (43)
Бранн 25.9% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Миррен
Ничья
Бранн
4.87
3.80
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3.45
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Сент-Миррен 0:0 Бранн онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Сент-Миррен 0:0 Бранн

Исход игры
Сент-Миррен
34.3% (37)
Ничья
39.8% (43)
Бранн
25.9% (28)
Тотал 2.5
Больше
44.86% (48)
Меньше
55.14% (59)
Обе команды забьют
Да
82.24% (88)
Нет
17.76% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37% (40)
2:1 Сент-Миррен
23.1% (25)
1:2 Бранн
17.6% (19)
1:0 Сент-Миррен
8.3% (9)
0:1 Бранн
6.5% (7)
2:2 Ничья
2.8% (3)
2:0 Сент-Миррен
1.9% (2)
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Бранн
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