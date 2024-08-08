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Тур: 3. Стадион: .
Сент-Миррен
1:1
Конец матча
Бранн
0'
8' Желтая карточка
Фрейзер Маркус
36' Желтая карточка
Мандрон Микаэл
48' Желтая карточка
Балкомб Эллери
66' Желтая карточка
Richard Taylor
0:1
75' Гол
Хорн Майер
82' Желтая карточка
Гогич Александрос
85' Желтая карточка
Олусанья Тойоси
1:1
90' Гол
Олусанья Тойоси
90'+7

Ход матча

8'
Фрейзер Маркус
 
36'
Мандрон Микаэл
 
48'
Балкомб Эллери
 
63'
Олусанья Тойоси
Мандрон Микаэл
 
63'
Адениран Деннис
Идову Роланд
 
63'
Тансер Скотт
Браун Джеден
 
66'
Richard Taylor
 
69'
Яковитти Алекс
Richard Taylor
 
69'
James Scott3
Аюнга Джона
 
75'
0:1
Хорн Майер
(Бломберг Оле-Дидрик)
76'
 
Санде Мадс
Кастро Никлас
79'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
82'
Гогич Александрос
 
85'
Олусанья Тойоси
 
89'
 
Матисен Ульрик
Бломберг Оле-Дидрик
89'
 
Опсал Сакариас
Картум Сандер Эрик
90'
Олусанья Тойоси
(James Scott3)
1:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 9
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 6 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 108
Сент-Миррен 34.3% (37)
X 39.8% (43)
Бранн 25.9% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Балкомб
Эллери
22
Фрейзер
Маркус
19
Руни
Шон
5
Richard
Taylor
21
Браун
Джеден
8
Смит
Ойсин
13
Гогич
Александрос
15
Бойд-Манс
Колан
9
Мандрон
Микаэл
7
Аюнга
Джона
12
Идову
Роланд
1
Дингеланд
Матиас
23
Педерсен
Торе
3
Кнудсен
Фредрик
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
18
Картум
Сандер
Эрик
10
Корнвиг
Эмиль
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Сент-Миррен
4-3-3
Бранн
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Миррен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олусанья Тойоси 2 0.67
О'Хара Марк 1 0.33
Руни Шон 1 0.33
Яковитти Алекс 1 0.33
Аюнга Джона 0 0
Идову Роланд 0 0
James Scott3 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 1 0.33
Кнудсен Фредрик 1 0.33
Хорн Майер 1 0.33
Кастро Никлас 0 0
Бломберг Оле-Дидрик 0 0

Карточки

Сент-Миррен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олусанья Тойоси 2 0
Фрейзер Маркус 1 0
О'Хара Марк 1 0
Мандрон Микаэл 1 0
Гогич Александрос 1 0
Балкомб Эллери 1 0
Идову Роланд 1 0
Richard Taylor 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Солтведт Йоахим 1 0
Корнвиг Эмиль 1 0

Результаты матчей

Сент-Миррен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Сент-Миррен
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Сент-Миррен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
67%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Миррен
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Миррен - Хиберниан 3:0 Сент-Миррен - Валюр Рейкьявик 4:1 Валюр Рейкьявик - Сент-Миррен 0:0 Сент-Миррен - Карлайл 2:2
Сент-Миррен - Флитвуд 2:2 Сент-Миррен - Флит Таун 2:2 Гринок Мортон - Сент-Миррен 0:2 Данфермлин - Сент-Миррен 0:1 Селтик - Сент-Миррен 3:2 Сент-Миррен - Хартс 2:2 Сент-Миррен - Килмарнок 0:1 Данди - Сент-Миррен 1:3 Сент-Миррен - Рейнджерс 1:2 Селтик - Сент-Миррен 3:0 Сент-Миррен - Хартс 1:2 Мотеруэлл - Сент-Миррен 1:1 Килмарнок - Сент-Миррен 5:2 Сент-Миррен - Абердин 2:1 Росс Каунти - Сент-Миррен 1:1 Сент-Миррен - Сент-Джонстон 2:0
Бранн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Стрёмсгодсет - Бранн 2:3 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Сарпсборг-08 - Бранн 1:1
Бранн - Хёугесунн 1:1 Будё-Глимт - Бранн 5:1 Бранн - Стрёмсгодсет 0:0 Бранн - ФК Кристиансунн 5:0 Хам-Кам - Бранн 1:2 Бранн - ФК Кристиансунн 2:1 Бранн - Мольде 1:3 ФК Кристиансунн - Бранн 2:2 Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0

Результаты матчей

Сент-Миррен
Бранн

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Сент-Миррен
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Мандрон Микаэл получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Фрейзер Маркус получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The SMISA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Сент-Миррен 34.3% (37)
    X 39.8% (43)
    Бранн 25.9% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Миррен 1:1 Бранн

    Исход игры
    Сент-Миррен
    34.3% (37)
    Ничья
    39.8% (43)
    Бранн
    25.9% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.86% (48)
    Меньше
    55.14% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    82.24% (88)
    Нет
    17.76% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37% (40)
    2:1 Сент-Миррен
    23.1% (25)
    1:2 Бранн
    17.6% (19)
    1:0 Сент-Миррен
    8.3% (9)
    0:1 Бранн
    6.5% (7)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    2:0 Сент-Миррен
    1.9% (2)
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