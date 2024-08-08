Тур: 3. Стадион: Брондбю. Главный судья: Martin Dohal
0'
1:0
19' ГолБундгаард Филип
1:1
24' ГолПекхарт Томаш
2:1
36' ГолКвистгарден Матиас
65' Желтая карточкаВасс Даниэль
2:2
70' ГолЛима Лукас
2:3
87' ГолМорисита Рёя
90'+5
Ход матча
19'
24'
1:1
36'
65'
70'
2:2
87'
2:3
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 7
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
716 Количество передач 395
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Судзуки
Юито
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
33
Кун
Патрик
28
Гуаль
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоПолузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
-
35 Noah NarteyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Шиембе КевинЗащитник
-
31 Клейбер ШонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брондбю
Легия
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|2
|0.67
|Квистгарден Матиас
|2
|0.67
|Омойджуфано Охи
|2 (1)
|0.67
|Oscar Schwartau
|1
|0.33
|Йебоа Эммануэль
|1
|0.33
|Судзуки Юито
|1
|0.33
|Noah Nartey
|1
|0.33
|Себулонсен Себастьян
|0
|0
|Clement Bischoff
|0
|0
|Васс Даниэль
|0
|0
|Клейбер Шон
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|3
|1
|Пекхарт Томаш
|2
|0.67
|Крамер Блаж
|1
|0.33
|Морисита Рёя
|1
|0.33
|Капустка Бартош
|1
|0.33
|Енджейчик Артур
|1
|0.33
|Гонсалвеш Клод
|1
|0.33
|Лима Лукас II
|1
|0.33
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.33
|Барсия Серхио
|1
|0.33
|Щепаняк Матеуш
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Капюади Стив
|0
|0
|Wojciech Urbanski
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васс Даниэль
|1
|0
|Греве Матиас
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
38%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
2
18%
3
23%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0
Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0
Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1
Результаты матчей
Брондбю
Легия
Точный счет
2:3
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
6
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
21
12
21
12
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3