☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Martin Dohal
Брондбю
2:3
Конец матча
Легия
0'
1:0
19' Гол
Бундгаард Филип
1:1
24' Гол
Пекхарт Томаш
2:1
36' Гол
Квистгарден Матиас
65' Желтая карточка
Васс Даниэль
2:2
70' Гол
Лима Лукас
2:3
87' Гол
Морисита Рёя
90'+5

Ход матча

15'
 
Гонсалвеш Клод
Челхака Юрген
19'
Бундгаард Филип
(Clement Bischoff)
1:0
24'
1:1
Пекхарт Томаш
(Капустка Бартош)
36'
Квистгарден Матиас
(Бундгаард Филип)
2:1
60'
 
Крамер Блаж
Пекхарт Томаш
60'
 
Вшолек Павел
Кун Патрик
65'
Васс Даниэль
 
66'
Клейбер Шон
Себулонсен Себастьян
 
70'
2:2
Лима Лукас
(Крамер Блаж)
75'
Oscar Schwartau
Бундгаард Филип
 
75'
Омойджуфано Охи
Квистгарден Матиас
 
82'
 
Альфарела Мигуэль
Гуаль Марк
82'
 
Морисита Рёя
Капустка Бартош
87'
2:3
Морисита Рёя
(Крамер Блаж)
90'
Радошевич Йосип
Васс Даниэль
 
90'
Йебоа Эммануэль
Noah Nartey
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 716 Количество передач 395
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Прогнозы 112
Брондбю 77.7% (87)
X 13.4% (15)
Легия 8.9% (10)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Пенц
Патрик
32
Алвес
Фредерик
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
2
Себулонсен
Себастьян
28
Судзуки
Юито
10
Васс
Даниэль
35
Noah
Nartey
37
Clement
Bischoff
36
Квистгарден
Матиас
11
Бундгаард
Филип
1
Тобиаш
Кацпер
12
Панков
Радован
8
Августиняк
Рафал
42
Барсия
Серхио
33
Кун
Патрик
67
Капустка
Бартош
21
Челхака
Юрген
82
Лима
Лукас
II
19
Винагре
Рубен
28
Гуаль
Марк
7
Пекхарт
Томаш
Брондбю
3-5-2
Легия
3-5-2

История личных встреч

Брондбю
Легия

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 2 0.67
Квистгарден Матиас 2 0.67
Омойджуфано Охи 2 (1) 0.67
Oscar Schwartau 1 0.33
Йебоа Эммануэль 1 0.33
Судзуки Юито 1 0.33
Noah Nartey 1 0.33
Себулонсен Себастьян 0 0
Clement Bischoff 0 0
Васс Даниэль 0 0
Клейбер Шон 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 3 1
Пекхарт Томаш 2 0.67
Крамер Блаж 1 0.33
Морисита Рёя 1 0.33
Капустка Бартош 1 0.33
Енджейчик Артур 1 0.33
Гонсалвеш Клод 1 0.33
Лима Лукас II 1 0.33
Нсаме Жан-Пьер 1 0.33
Барсия Серхио 1 0.33
Щепаняк Матеуш 0 0
Ходына Кацпер 0 0
Капюади Стив 0 0
Wojciech Urbanski 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васс Даниэль 1 0
Греве Матиас 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 1 0

Результаты матчей

Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Брондбю
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Легия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Брондбю
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
15%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
5
38%
46-60
2
18%
3
23%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Люнгбю - Брондбю 0:2 КФ Лапи - Брондбю 2:2 Брондбю - Вайле 2:1 Брондбю - КФ Лапи 6:0
Виборг - Брондбю 3:3 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Брондбю - Антверпен 0:0 Спарта Прага - Брондбю 2:5 Брондбю - Вайле 0:2 Брондбю - АГФ Орхус 2:3 Силькеборг - Брондбю 0:2 Брондбю - Норшелланн 1:0 Брондбю - Копенгаген 1:3 Мидтьюлланн - Брондбю 3:2 Норшелланн - Брондбю 1:1 Брондбю - Мидтьюлланн 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:2 Брондбю - Силькеборг 1:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Силькеборг 4:1
Легия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0
Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1 Варта Познань - Легия 0:1 Лех - Легия 1:2 Легия - Радомяк Радом 0:3 Сталь Мелец - Легия 1:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Ракув - Легия 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 1:1

Результаты матчей

Брондбю
Легия

Точный счет

2:3
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
6
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:5
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
2
1
1
2
4.5
2
1
1
2
5.5
1
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Брондбю: 63%, Легия: 37%.
  • 95'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Легия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Легия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Легия совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 92'
    Тактическая замена. Ной Нарти уходит с поля и его заменяет Йебоа Эммануэль
  • 92'
    Тактическая замена. Васс Даниэль уходит с поля и его заменяет Радошевич Йосип
  • 92'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брондбю.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 92'
    Брондбю пытается что-то создать.
  • 91'
    Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 90'
    Контроль мяча: Брондбю: 63%, Легия: 37%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 90'
      Августиняк Рафал выиграл воздушное противоборство у Oscar Schwartau.
    • 90'
      Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 89'
      Альфарела Мигуэль сделал ключевой пас для гола!
    • 88'
      ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Легия!
    • 87'
      Крамер Блаж сделал результативную передачу.
    • 87'
      Г О О О О О Л - Рётаро Исида из команды Легия легко посылает мяч в пустые ворота правой! Рётаро Исида легко с этим справился!
    • 87'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Легия.
    • 87'
      Крамер Блаж из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 87'
      Крамер Блаж из команды Легия в офсайде
    • 87'
      Легия контролирует мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Брондбю 77.7% (87)
    X 13.4% (15)
    Легия 8.9% (10)
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