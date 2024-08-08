Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Лауритсен Расмус нанес удар головой, но Кацпер Тобиаш спокойно отбил мяч.

47' Sebastian Sebulonsen из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' Лима Лукас II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Гонсалвеш Клод пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

39' Удар от ворот произведет Брондбю

39' Панков Радован из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Удар от ворот произведет Брондбю

36' Г О О О О Л - Квистгарден Матиас забивает с левой ноги!

36' Бундгаард Филип из команды Брондбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Капустка Бартош пробует нанести удар издали, но Патрик Пенц держит все под контролем

29' Удар от ворот произведет Легия

28' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Панков Радован выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Квистгарден Матиас пробует нанести удар издали, но Кацпер Тобиаш держит все под контролем

26' Квистгарден Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Удар от ворот произведет Брондбю

24' Г О О О О Л - Пекхарт Томаш левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

24' Капустка Бартош из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Г О О О О Л - Бундгаард Филип забивает с левой ноги!

18' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Винагре Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Гуаль Марк нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

15' Кун Патрик из команды Легия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Челхака Юрген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Легия совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Винагре Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Матч возобновлен

4' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

4' Бундгаард Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Легия совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Легия

1' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Барсия Серхио выиграл воздушное противоборство у Sebastian Sebulonsen.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брондбю начинает с центра поля