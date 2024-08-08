☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Млада Болеслав
1:1
Конец матча
Хапоэль Беэр-Шева
0'
14' Желтая карточка
Масек Лукаш
25' Желтая карточка
Dominik Kostka
36' Желтая карточка
Тургеман Алон
1:0
39' Пенальти
Выдра Патрик
1:1
50' Гол
Йосефи Томер
90' Желтая карточка
Лопеш Элдер
90' Желтая карточка
Шушеначев Артур
90'+8

Ход матча

14'
Масек Лукаш
 
25'
Dominik Kostka
 
36'
 
Тургеман Алон
39'
Выдра Патрик
1:0
50'
1:1
Йосефи Томер
(Zahi Ahmed)
64'
Пулкраб Матей
Ладра Томаш
 
64'
Ян Буриан
Масек Лукаш
 
64'
 
Кангва Кингс
Элиас Шай
64'
 
Amir Ganah
Хатуэль Ротем
73'
 
Сефер Антонио
Йосефи Томер
73'
 
Шушеначев Артур
Тургеман Алон
77'
Solomon John
Маречек Даниэль
 
77'
Сакала Бенсон
Ланггамер Даниэл
 
86'
 
Перец Элиэль
Zahi Ahmed
90'
 
Лопеш Элдер
90'
 
Шушеначев Артур
90'
Кралик Мартин
Сухи Марек
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 8
  • 3 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 111
Млада Болеслав 70.3% (78)
X 18% (20)
Хапоэль Беэр-Шева 11.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
29
Трмал
Матоуш
31
Dominik
Kostka
17
Сухи
Марек
14
Tomas
Kral
11
Фульнек
Якуб
6
Ланггамер
Даниэл
66
Выдра
Патрик
23
Кушей
Васил
30
Маречек
Даниэль
28
Масек
Лукаш
10
Ладра
Томаш
55
Элиаси
Нив
2
Мизрахи
Гай
5
Блориан
Ор
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
8
Гордана
Роэй
19
Элиас
Шай
21
Zahi
Ahmed
15
Йосефи
Томер
77
Хатуэль
Ротем
17
Тургеман
Алон
Млада Болеслав
4-2-3-1
Хапоэль Беэр-Шева
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Млада Болеслав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ладра Томаш 1 0.33
Кушей Васил 1 0.33
Matyas Vojta 1 0.33
Выдра Патрик 1 (1) 0.33
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопеш Элдер 2 0.67
Йосефи Томер 1 0.33
Гордана Роэй 0 0
Zahi Ahmed 0 0
Сефер Антонио 0 0

Карточки

Млада Болеслав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ян Буриан 1 0
Dominik Kostka 1 0
Кушей Васил 1 0
Масек Лукаш 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопеш Элдер 2 0
Шушеначев Артур 2 0
Тургеман Алон 1 0
Тиби Эйтан 1 0
Хатуэль Ротем 1 0
Блориан Ор 1 0
Мизрахи Гай 1 0

Результаты матчей

Млада Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Млада Болеслав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Млада Болеслав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Млада Болеслав
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Градец Кралове - Млада Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада Болеслав 0:1 Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0
Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Яблонец - Млада Болеслав 1:1 Пардубице - Млада Болеслав 1:2 Млада Болеслав - Теплице 1:2
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Черно Море - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Черно Море 0:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Тыхы - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Сталь Жешув - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 4:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:4 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:1 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 3:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Бней-Рейне - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:0

Результаты матчей

Млада Болеслав
Хапоэль Беэр-Шева

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Млада Болеслав
Хапоэль Беэр-Шева

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Г О О О О Л - Выдра Патрик из команды Млада Болеслав забивает с точки!
    • 36'
      Тургеман Алон получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Dominik Kostka получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Васил Кушей получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Г О О О О Л - Хатуэль Ротем бьет в цель!
    • 14'
      Масек Лукаш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lokotrans Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Млада Болеслав 70.3% (78)
    X 18% (20)
    Хапоэль Беэр-Шева 11.7% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Млада Болеслав 1:1 Хапоэль Беэр-Шева онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Млада Болеслав 1:1 Хапоэль Беэр-Шева

    Исход игры
    Млада Болеслав
    70.3% (78)
    Ничья
    18% (20)
    Хапоэль Беэр-Шева
    11.7% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.96% (61)
    Меньше
    44.04% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    71.56% (78)
    Нет
    28.44% (31)
    Популярный счёт
    2:1 Млада Болеслав
    44.1% (49)
    1:0 Млада Болеслав
    20.7% (23)
    1:1 Ничья
    15.3% (17)
    1:2 Хапоэль Беэр-Шева
    6.3% (7)
    0:1 Хапоэль Беэр-Шева
    3.6% (4)
    2:0 Млада Болеслав
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный