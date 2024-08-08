Тур: 3. Стадион: Lokotrans Arena.
1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаМасек Лукаш
25' Желтая карточкаDominik Kostka
36' Желтая карточкаТургеман Алон
1:0
39' ПенальтиВыдра Патрик
1:1
50' ГолЙосефи Томер
90' Желтая карточкаЛопеш Элдер
90' Желтая карточкаШушеначев Артур
90'+8
Ход матча
14'
25'
36'
39'
1:0
50'
1:1
64'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 8
-
5 Угловые 8
-
3 Офсайды 4
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
29
Трмал
Матоуш
17
Сухи
Марек
14
Tomas
Kral
11
Фульнек
Якуб
66
Выдра
Патрик
23
Кушей
Васил
28
Масек
Лукаш
10
Ладра
Томаш
55
Элиаси
Нив
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
19
Элиас
Шай
21
Zahi
Ahmed
15
Йосефи
Томер
- Основной состав
-
29 Трмал МатоушВратарь
- Защитник
-
17 Сухи МарекЗащитник
-
14 Tomas KralЗащитник
-
11 Фульнек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
-
66 Выдра ПатрикПолузащитник
-
23 Кушей ВасилПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Масек ЛукашПолузащитник
-
10 Ладра ТомашНападающий
- Запасные игроки
-
59 Флодер ИржиВратарь
-
99 Микулец ПетрВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Ян БурианНападающий
-
-
13 Denis Donat
-
20 Solomon John
-
Главный тренер: Голубек Давид
- Основной состав
-
55 Элиаси НивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
-
19 Элиас ШайПолузащитник
-
21 Zahi AhmedПолузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Стоянов ЙоанПолузащитник
-
20 Кангва КингсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Перец ЭлиэльНападающий
-
25 Ben Gordin
-
16 Amir Ganah
-
Главный тренер: Ran Kojok
Бомбардиры внутри турнира
Млада Болеслав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ладра Томаш
|1
|0.33
|Кушей Васил
|1
|0.33
|Matyas Vojta
|1
|0.33
|Выдра Патрик
|1 (1)
|0.33
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопеш Элдер
|2
|0.67
|Йосефи Томер
|1
|0.33
|Гордана Роэй
|0
|0
|Zahi Ahmed
|0
|0
|Сефер Антонио
|0
|0
Карточки
Млада Болеслав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ян Буриан
|1
|0
|Dominik Kostka
|1
|0
|Кушей Васил
|1
|0
|Масек Лукаш
|1
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопеш Элдер
|2
|0
|Шушеначев Артур
|2
|0
|Тургеман Алон
|1
|0
|Тиби Эйтан
|1
|0
|Хатуэль Ротем
|1
|0
|Блориан Ор
|1
|0
|Мизрахи Гай
|1
|0
Результаты матчей
Млада Болеслав
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Млада Болеслав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Млада Болеслав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хапоэль Беэр-Шева
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Млада Болеслав
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Градец Кралове - Млада Болеслав 2:1 ФК ТрансИнвест - Млада Болеслав 0:1 Млада Болеслав - Словацко 3:0 Млада Болеслав - ФК ТрансИнвест 2:0
Яблонец - Млада Болеслав 2:0 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Млада Болеслав - Височина Йиглава 2:1 Млада Болеслав - Селье и Белло Влашим 5:0 Млада Болеслав - Слован Либерец 1:0 Млада Болеслав - Варнсдорф 3:1 Нови-Бор - Млада Болеслав 1:28 Млада Болеслав - Градец Кралове 3:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Млада Болеслав - Спарта Прага 0:5 Млада Болеслав - Словацко 0:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Яблонец - Млада Болеслав 1:1 Пардубице - Млада Болеслав 1:2 Млада Болеслав - Теплице 1:2
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Черно Море - Хапоэль Беэр-Шева 1:2 Хапоэль Беэр-Шева - Черно Море 0:0 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Тыхы - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Сталь Жешув - Хапоэль Беэр-Шева 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Гурник Ленчна 4:1 Маккаби Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:4 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Бней-Рейне 2:1 Хапоэль Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 3:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 4:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Маккаби Бней-Рейне - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Хапоэль Петах-Тиква - Хапоэль Беэр-Шева 0:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Ашдод 1:0
Результаты матчей
Млада Болеслав
Хапоэль Беэр-Шева
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Млада Болеслав
Хапоэль Беэр-Шева
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Млада Болеслав 1:1 Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Млада Болеслав
70.3% (78)
Ничья
18% (20)
Хапоэль Беэр-Шева
11.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
55.96% (61)
Меньше
44.04% (48)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
2:1 Млада Болеслав
44.1% (49)
1:0 Млада Болеслав
20.7% (23)
1:1 Ничья
15.3% (17)
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
6.3% (7)
0:1 Хапоэль Беэр-Шева
3.6% (4)
2:0 Млада Болеслав
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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