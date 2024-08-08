Дуарте мягко забросил в штрафную на Адеми, но тот не сумел сохранить мяч в пределах поля в борьбе с защитником.

С центра поля мягко забросил в штрафную соперника Маткович на Адеми, но тому пробить не позволил Руан.

Протащил мяч к штрафной соперника Кулиев и прострелил вдоль ворот, но замкнуть никто из партнеров так и не смог.

Мартинс с дальней дистанции пробивал по воротам после скидки от Утцига, но мяч полетел крайне неточно.

С фланга забросил Кулиев в штрафную, где пытался пробить в падении через себя Утциг, но не попал по мячу.

Ворвался в штрафную соперника Мартинс после паса от Джибрилла, но его удар заблокировал в подкате защитник.

После навеса с угла поля от Мартинса пробил головой с линии вратарской Руан, но мяч полетел немного неточно.

Присел на газон на ровном месте Мкртчян, держась за колено. Похоже, игру продолжить он не сможет.

Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Мкртчяна на поле появился Дуарте.

С фланга Юришич забросил в штрафную на Матковича, который в касание вернул мяч назад, но до удара по воротам дело так и не дошло.

С правого фланга далеко вбросил аут Омерович в центр штрафной, но Руан здесь головой вынес сферу в центр поля.

Джиьрилла убежал на скорости от двоих защитников, ворвался в штрафную, но напоролся на Еленича, против которого нарушил правила.

Теперь уже Маткович мог убегать в штрафную соперника после паса от Пушича, но подыграл он рукой в борьбе против Руана.

Очередная замена в составе "Осиека" произошла. Вместо Ведрана Юговича игру продолжать будет Марко Сольдо.

Сместился с фланга вдоль линии штрафной в центр Сольдо и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Адеми и сбросил головой поперек на Омеровича, но тот нарушил правила в борьбе с соперником.

Протащил мяч по флангу Буквич и прострелил в центр штрафной, но Адеми в борьбе с защитником не смог пробить по воротам.

Нуриев прорвался по флангу и отдал пас поперек, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Ахмедзаде и Нуриева на поле появились Утциг и Кулиев.

Отдавал Неяшмич в штрафную соперника, куда забегал Адеми, но пробить по воротам ему так и не удалось.

На фланге получил по ногам Маткович в борьбе против Утцига. Штрафной удар исполнять будут игроки "Осиека".

Слишком активно разговаривал с арбитром на повышенных тонах Ибрахимли, за что схлопотал желтую карточку.

С центра поля забросил Югович в штрафную на ход Матковичу, но того опередил Руан и головой вынес сферу подальше.

Ушел от соперника по флангу Кулиев и прострелил вдоль ворот, но на выходе голкипер перехватил этот пас.

Накрутил теперь уже на фланге соперника Пушич и забросил в центр штрафной, но здесь Силва оказался первым на мяче.

Отдавал пас по флангу Буквич на ход Адеми, но того опередидл Алиев и в чистом подкате вынес сферу в аут.

В центре поля получил по ногам от соперника Югович в борьбе против Ибрахимли. Штрафной удар исполнять будут хорваты.

Мог убегать на ворота соперника Ахмедзаде после паса от Ибрахимли, но судья остановил атаку из-за офсайда.

Отобрал мяч Пушич в центре поля и забросил вперед на Адеми, но на выходе грамотно сыграл Силва и забрал сферу в руки.

Забросил в штрафную соперника Югович на ход Буквичу, но тот нарушил правила в верховой борьбе против Руана.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

44' С угла поля навесил Пушич на дальнюю штангу, где пробил головой Югович, но крайне неточным вышел этот выстрел.

43' С правого фланга Омерович забросил в штрафную, куда забегал Адеми, но добраться до мяча ему так и не удалось.

42' Забросил с правого фланга Алиев в штрафную на ход Нуриеву, но тот проиграл борьбу за мяч Юришичу.

41' Мог убегать на ворота Маткович после заброса от Неяшмича, но вышел Силва за пределы штрафной и отвел угрозу.

40' Дальний заброс с центра поля Руан исполнял на фланг, куда Мартинс забегал, но оторваться от защитника на скорости ему не удалось.

38' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Антон Маткович! Удалось хозяевам открыть счёт в матче. После обрезки Нуриева на фланге перехватил мяч Буквич, прошел вперед и выдал в штрафную, куда Маткович ворвался и в касание пробил точно в ближний нижний угол ворот.

37' Откровенно грубо влетел в соперника на фланге Пушич, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

36' Зацепился за мяч Адеми перед чужой штрафной и протолкнул вперед на Буквича, но Руан перехватил этот пас.

35' Неяшмич диагональ с центра поля исполнял на правый фланг, но Омеровичу здесь зацепиться за мяч не удалось.

34' Со штрафного Пушич забросил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Мартинс головой вынес снаряд за пределы поля.

33' Получил по ногам на фланге Пушич в борьбе против Нуриева. Судья еще и желтую карточку показал игроку "Зири".

32' Дальний заброс исполнял Неяшмич в штрафную на ход Адеми, но на выходе Силва оказался первым на мяче.

31' Догнал мяч на фланге Волков и прострелил вдоль ворот, но здесь Ахмедзаде не смог пробить в окружении двоих защитников.

30' С правого фланга навесил Пушич в штрафную, куда забегал Адеми, но мяч полетел слишком сильно и оказался на трибунах.

29' Пауза в матче. После попадания мяча в голову упал на газон Мартинс, потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

28' Со штрафного Пушич навесил во вратарскую, где головой пробил Неяшмич, но мяч угодил точно в дальнюю штангу и вылетел за пределы поля.

27' Теперь уже Ахмедзаде мог убегать на ворота соперника после заброса от Волкова, но в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.

26' слишком активно оспаривал решения арбитра Садыгов, в итоге схлопотал он желтую карточку.

25' Юришич забросил в штрафную соперника на ход Матковичу, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

25' На фланге получил по ногам снова Буквич в борьбе против Ибрагима. Очередной штрафной удар исполнять будут хорваты.

24' Ахмедзаде отобрал мяч в центре поля и тут же забросил на ход Нуриеву, но тому сохранить снаряд в пределах поля не удалось.

23' Теперь уже Мартинс в борьбе против Пушича оказался на газоне, но судья зафиксировал нарушение правил.

22' По флангу отдавал пас Руан на ход Мартинсу, но того опередил защитник и вынес сферу в аут.

21' На чужой половине поля Нуриев в силовой борьбе уложил на газон Еленича. Судья зафиксировал фол в атаке.

20' Убегал в контратаку на фланге Маткович и подал в штрафную, но мяч полетел далеко за пределы поля.

19' Волков оказался с мячом в чужой штрафной после паса от Нуриева, но пробить по воротам помешал ему защитник.

18' После навеса со штрафного от Пушича на линии вратарской головой пробил Неяшмич, но мяч полетел рядом со штангой

17' На фланге получил по ногам Буквич в борьбе с защитником. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.

16' Протащил мяч к штрафной соперника Мартинс и отдал поперек на Волкова, но тот с ходу пробил в спину защитнику.

15' Диагональ исполнял Неяшмич на фланг, куда забегал Маткович, но догнать мяч в пределах поля он не смог.

14' Выиграл подбор у штрафной соперника и с лету пробил по воротам Ибрахимли, но мяч полетел выше перкладины.

13' С левого фланга Мартинс сместился на скорости в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Мкртчян.

12' Со штрафного навесил Пушич на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Руан.

11' На фланге грамотно подставился Пушич и в силовой борьбе заработал для своей команды перспективный стандарт.

10' С фланга покатил Волков в штрафную, куда забегал Нуриев, но на выходе первым на мяче оказался Чавлина.

9' Мягко забросил в штрафную Волков на ход Ахмедзаде, но тот в одно касание пробил выше перекладины.

8' С угла поля навесил Алиев на дальнюю штангу, но здесь мяч головой вынес за пределы поля Еленич.

7' Убегал в контратаку на скорости Нуриев и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

6' По флангу отдавал пас Югович на ход Адеми, но тому добраться до мяча не позволил Муцинзи в силовой борьбе.

5' Теперь уже на фланге руками уложил соперника на газон Гаджиев, за что уже увидел перед собой желтую карточку.

4' На чужой половине поля получил по ногам Югович в борьбе против Мартинса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

3' Отобрал мяч на фланге Мартинс и отдал пас вперед на Нуриева, но тот проиграл скоростную дуэль за мяч Юришичу.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.