☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Осиек
1:0
Второй тайм: 76'
Зиря
0'
2' Желтая карточка
Гаджиев Гаджиага
34' Желтая карточка
Нуриев Джейхун
37' Желтая карточка
Пушич Петар
1:0
38' Гол
Маткович Антон
57' Желтая карточка
Ибрахимли Исмаил
74' Желтая карточка
Адеми Кемаль

Ход матча

2'
 
Гаджиев Гаджиага
34'
 
Нуриев Джейхун
37'
Пушич Петар
 
38'
Маткович Антон
(Буквич Домагой)
1:0
46'
 
Зебли Дезире Пьер
Гаджиев Гаджиага
55'
 
Утциг Рафаэль
Ахмедзаде Рустам
55'
 
Кулиев Эльдар
Нуриев Джейхун
57'
 
Ибрахимли Исмаил
63'
Дуарте Андре
Мкртчян Степа
 
67'
Сольдо Марко
Югович Ведран
 
74'
Адеми Кемаль
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 132
Осиек 68.9% (91)
X 6.1% (8)
Зиря 25% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осиек
Ничья
Зиря
3.70
5.90
6.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чавлина
Никола
36
Омерович
Наиль
26
Еленич
Лука
5
Мкртчян
Степа
22
Юришич
Роко
66
Пушич
Петар
6
Неяшмич
Дарко
7
Югович
Ведран
39
Буквич
Домагой
9
Адеми
Кемаль
34
Маткович
Антон
97
Силва
Тьяго
32
Алиев
Гисмат
4
Руан
III
3
Муцинзи
Анге
70
Ибрагим
Джибрилла
18
Мартинс
Джуниор
8
Ибрахимли
Исмаил
21
Гаджиев
Гаджиага
29
Нуриев
Джейхун
11
Ахмедзаде
Рустам
90
Волков
Давит
Осиек
4-3-3
Зиря
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мьерес Рамон 3 1
Пушич Петар 1 0.33
Буквич Домагой 1 0.33
Гедес Ренан 1 0.33
Маткович Антон 1 0.33
Чавлина Никола 0 0
Зиря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утциг Рафаэль 2 0.67
Волков Давит 2 0.67
Алиев Гисмат 1 (1) 0.33
Мартинс Джуниор 1 0.33
Ибрагим Джибрилла 0 0
Нуриев Джейхун 0 0

Карточки

Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пушич Петар 1 0
Гедес Ренан 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Зиря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаджиев Гаджиага 1 0
Ибрахимли Исмаил 1 0
Нуриев Джейхун 1 0

Результаты матчей

Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зиря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зиря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осиек
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Осиек - Шибеник 1:2 Левадия Таллин - Осиек 0:1 Осиек - Левадия Таллин 5:1 Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2
Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2 Яблонец - Осиек 0:1 Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1 Риека - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1
Зиря
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Зиря - Сабаил 4:1 ДАК - Зиря 1:2 Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2
Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1 Зиря - Кяпаз 2:1 Карабах - Зиря 3:1

Результаты матчей

Осиек
Зиря

Точный счет

5:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Осиек
Зиря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 76'
    После навеса с угла поля от Мартинса пробил головой с линии вратарской Руан, но мяч полетел немного неточно.
  • 75'
    Ворвался в штрафную соперника Мартинс после паса от Джибрилла, но его удар заблокировал в подкате защитник.
  • 74'
    С фланга забросил Кулиев в штрафную, где пытался пробить в падении через себя Утциг, но не попал по мячу.
  • 73'
    Мартинс с дальней дистанции пробивал по воротам после скидки от Утцига, но мяч полетел крайне неточно.
  • 72'
    Протащил мяч к штрафной соперника Кулиев и прострелил вдоль ворот, но замкнуть никто из партнеров так и не смог.
  • 71'
    С центра поля мягко забросил в штрафную соперника Маткович на Адеми, но тому пробить не позволил Руан.
  • 70'
    Дуарте мягко забросил в штрафную на Адеми, но тот не сумел сохранить мяч в пределах поля в борьбе с защитником.
  • 69'
    Сместился с фланга вдоль линии штрафной в центр Сольдо и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • Замена
    68'
    Очередная замена в составе "Осиека" произошла. Вместо Ведрана Юговича игру продолжать будет Марко Сольдо.
  • 67'
    Теперь уже Маткович мог убегать в штрафную соперника после паса от Пушича, но подыграл он рукой в борьбе против Руана.
  • 66'
    Джиьрилла убежал на скорости от двоих защитников, ворвался в штрафную, но напоролся на Еленича, против которого нарушил правила.
  • 65'
    С правого фланга далеко вбросил аут Омерович в центр штрафной, но Руан здесь головой вынес сферу в центр поля.
  • 64'
    С фланга Юришич забросил в штрафную на Матковича, который в касание вернул мяч назад, но до удара по воротам дело так и не дошло.
  • Замена
    63'
    Вынужденная замена в составе хозяев произошла. Вместо травмированного Мкртчяна на поле появился Дуарте.
  • Травма, повреждение
    62'
    Присел на газон на ровном месте Мкртчян, держась за колено. Похоже, игру продолжить он не сможет.
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    • 61'
      Накрутил теперь уже на фланге соперника Пушич и забросил в центр штрафной, но здесь Силва оказался первым на мяче.
    • 60'
      Ушел от соперника по флангу Кулиев и прострелил вдоль ворот, но на выходе голкипер перехватил этот пас.
    • 59'
      С центра поля забросил Югович в штрафную на ход Матковичу, но того опередил Руан и головой вынес сферу подальше.
    • Желтая карточка
      58'
      Слишком активно разговаривал с арбитром на повышенных тонах Ибрахимли, за что схлопотал желтую карточку.
    • 57'
      На фланге получил по ногам Маткович в борьбе против Утцига. Штрафной удар исполнять будут игроки "Осиека".
    • 56'
      Отдавал Неяшмич в штрафную соперника, куда забегал Адеми, но пробить по воротам ему так и не удалось.
    • Замена
      55'
      Двойная замена в составе гостей произошла. Вместо Ахмедзаде и Нуриева на поле появились Утциг и Кулиев.
    • 54'
      Нуриев прорвался по флангу и отдал пас поперек, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 53'
      Протащил мяч по флангу Буквич и прострелил в центр штрафной, но Адеми в борьбе с защитником не смог пробить по воротам.
    • 52'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Адеми и сбросил головой поперек на Омеровича, но тот нарушил правила в борьбе с соперником.
    • 51'
      Забросил в штрафную соперника Югович на ход Буквичу, но тот нарушил правила в верховой борьбе против Руана.
    • 50'
      Отобрал мяч Пушич в центре поля и забросил вперед на Адеми, но на выходе грамотно сыграл Силва и забрал сферу в руки.
    • Офсайд
      49'
      Мог убегать на ворота соперника Ахмедзаде после паса от Ибрахимли, но судья остановил атаку из-за офсайда.
    • 48'
      В центре поля получил по ногам от соперника Югович в борьбе против Ибрахимли. Штрафной удар исполнять будут хорваты.
    • 47'
      Отдавал пас по флангу Буквич на ход Адеми, но того опередидл Алиев и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли гости отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
    • 44'
      С угла поля навесил Пушич на дальнюю штангу, где пробил головой Югович, но крайне неточным вышел этот выстрел.
    • 43'
      С правого фланга Омерович забросил в штрафную, куда забегал Адеми, но добраться до мяча ему так и не удалось.
    • 42'
      Забросил с правого фланга Алиев в штрафную на ход Нуриеву, но тот проиграл борьбу за мяч Юришичу.
    • 41'
      Мог убегать на ворота Маткович после заброса от Неяшмича, но вышел Силва за пределы штрафной и отвел угрозу.
    • 40'
      Дальний заброс с центра поля Руан исполнял на фланг, куда Мартинс забегал, но оторваться от защитника на скорости ему не удалось.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Антон Маткович! Удалось хозяевам открыть счёт в матче. После обрезки Нуриева на фланге перехватил мяч Буквич, прошел вперед и выдал в штрафную, куда Маткович ворвался и в касание пробил точно в ближний нижний угол ворот.
    • Желтая карточка
      37'
      Откровенно грубо влетел в соперника на фланге Пушич, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
    • 36'
      Зацепился за мяч Адеми перед чужой штрафной и протолкнул вперед на Буквича, но Руан перехватил этот пас.
    • 35'
      Неяшмич диагональ с центра поля исполнял на правый фланг, но Омеровичу здесь зацепиться за мяч не удалось.
    • 34'
      Со штрафного Пушич забросил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь Мартинс головой вынес снаряд за пределы поля.
    • Желтая карточка
      33'
      Получил по ногам на фланге Пушич в борьбе против Нуриева. Судья еще и желтую карточку показал игроку "Зири".
    • 32'
      Дальний заброс исполнял Неяшмич в штрафную на ход Адеми, но на выходе Силва оказался первым на мяче.
    • 31'
      Догнал мяч на фланге Волков и прострелил вдоль ворот, но здесь Ахмедзаде не смог пробить в окружении двоих защитников.
    • 30'
      С правого фланга навесил Пушич в штрафную, куда забегал Адеми, но мяч полетел слишком сильно и оказался на трибунах.
    • 29'
      Пауза в матче. После попадания мяча в голову упал на газон Мартинс, потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • Штанга
      28'
      Со штрафного Пушич навесил во вратарскую, где головой пробил Неяшмич, но мяч угодил точно в дальнюю штангу и вылетел за пределы поля.
    • 27'
      Теперь уже Ахмедзаде мог убегать на ворота соперника после заброса от Волкова, но в борьбе с защитником выпустил сферу за пределы поля.
    • Желтая карточка
      26'
      слишком активно оспаривал решения арбитра Садыгов, в итоге схлопотал он желтую карточку.
    • 25'
      Юришич забросил в штрафную соперника на ход Матковичу, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
    • 25'
      На фланге получил по ногам снова Буквич в борьбе против Ибрагима. Очередной штрафной удар исполнять будут хорваты.
    • 24'
      Ахмедзаде отобрал мяч в центре поля и тут же забросил на ход Нуриеву, но тому сохранить снаряд в пределах поля не удалось.
    • 23'
      Теперь уже Мартинс в борьбе против Пушича оказался на газоне, но судья зафиксировал нарушение правил.
    • 22'
      По флангу отдавал пас Руан на ход Мартинсу, но того опередил защитник и вынес сферу в аут.
    • 21'
      На чужой половине поля Нуриев в силовой борьбе уложил на газон Еленича. Судья зафиксировал фол в атаке.
    • 20'
      Убегал в контратаку на фланге Маткович и подал в штрафную, но мяч полетел далеко за пределы поля.
    • 19'
      Волков оказался с мячом в чужой штрафной после паса от Нуриева, но пробить по воротам помешал ему защитник.
    • 18'
      После навеса со штрафного от Пушича на линии вратарской головой пробил Неяшмич, но мяч полетел рядом со штангой
    • 17'
      На фланге получил по ногам Буквич в борьбе с защитником. Судья назначил штрафной удар в пользу хозяев.
    • 16'
      Протащил мяч к штрафной соперника Мартинс и отдал поперек на Волкова, но тот с ходу пробил в спину защитнику.
    • 15'
      Диагональ исполнял Неяшмич на фланг, куда забегал Маткович, но догнать мяч в пределах поля он не смог.
    • 14'
      Выиграл подбор у штрафной соперника и с лету пробил по воротам Ибрахимли, но мяч полетел выше перкладины.
    • 13'
      С левого фланга Мартинс сместился на скорости в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался Мкртчян.
    • 12'
      Со штрафного навесил Пушич на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Руан.
    • 11'
      На фланге грамотно подставился Пушич и в силовой борьбе заработал для своей команды перспективный стандарт.
    • 10'
      С фланга покатил Волков в штрафную, куда забегал Нуриев, но на выходе первым на мяче оказался Чавлина.
    • 9'
      Мягко забросил в штрафную Волков на ход Ахмедзаде, но тот в одно касание пробил выше перекладины.
    • 8'
      С угла поля навесил Алиев на дальнюю штангу, но здесь мяч головой вынес за пределы поля Еленич.
    • Угловой
      7'
      Убегал в контратаку на скорости Нуриев и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 6'
      По флангу отдавал пас Югович на ход Адеми, но тому добраться до мяча не позволил Муцинзи в силовой борьбе.
    • Желтая карточка
      5'
      Теперь уже на фланге руками уложил соперника на газон Гаджиев, за что уже увидел перед собой желтую карточку.
    • 4'
      На чужой половине поля получил по ногам Югович в борьбе против Мартинса. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 3'
      Отобрал мяч на фланге Мартинс и отдал пас вперед на Нуриева, но тот проиграл скоростную дуэль за мяч Юришичу.
    • 2'
      Хозяева будут играть сегодня в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Зири"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 26.5% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осиек 1:0 Зиря

    Исход игры
    Осиек
    68.9% (91)
    Ничья
    6.1% (8)
    Зиря
    25% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.38% (72)
    Меньше
    44.62% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (78)
    Нет
    40% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Осиек
    26.5% (35)
    1:2 Зиря
    22% (29)
    1:0 Осиек
    22% (29)
    2:0 Осиек
    15.2% (20)
    1:1 Ничья
    5.3% (7)
    3:1 Осиек
    3% (4)
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