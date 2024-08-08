Тур: 3. Стадион: Opus Arena.
0'
2' Желтая карточкаГаджиев Гаджиага
34' Желтая карточкаНуриев Джейхун
37' Желтая карточкаПушич Петар
1:0
38' ГолМаткович Антон
57' Желтая карточкаИбрахимли Исмаил
74' Желтая карточкаАдеми Кемаль
Ход матча
34'
37'
38'
1:0
57'
74'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
26
Еленич
Лука
22
Юришич
Роко
66
Пушич
Петар
97
Силва
Тьяго
32
Алиев
Гисмат
4
Руан
III
90
Волков
Давит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Еленич ЛукаЗащитник
- Защитник
-
22 Юришич РокоЗащитник
-
66 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Сайко ТинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Лима ПедроПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сольдо МаркоПолузащитник
-
18 Фаркаш НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Барич ИванНападающий
-
Главный тренер: Коппителли Федерико
- Основной состав
-
97 Силва ТьягоВратарь
-
32 Алиев ГисматЗащитник
-
4 РуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
90 Волков ДавитНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Назиров АнарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Садыгов Рашад
Бомбардиры внутри турнира
Осиек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мьерес Рамон
|3
|1
|Пушич Петар
|1
|0.33
|Буквич Домагой
|1
|0.33
|Гедес Ренан
|1
|0.33
|Маткович Антон
|1
|0.33
|Чавлина Никола
|0
|0
Зиря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Утциг Рафаэль
|2
|0.67
|Волков Давит
|2
|0.67
|Алиев Гисмат
|1 (1)
|0.33
|Мартинс Джуниор
|1
|0.33
|Ибрагим Джибрилла
|0
|0
|Нуриев Джейхун
|0
|0
Карточки
Осиек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пушич Петар
|1
|0
|Гедес Ренан
|1
|0
|Мкртчян Степа
|1
|0
Зиря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаджиев Гаджиага
|1
|0
|Ибрахимли Исмаил
|1
|0
|Нуриев Джейхун
|1
|0
Результаты матчей
Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зиря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зиря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Осиек
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Осиек - Шибеник 1:2 Левадия Таллин - Осиек 0:1 Осиек - Левадия Таллин 5:1 Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2
Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2 Яблонец - Осиек 0:1 Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1 Риека - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1
Зиря
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Зиря - Сабаил 4:1 ДАК - Зиря 1:2 Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2
Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1 Зиря - Кяпаз 2:1 Карабах - Зиря 3:1
Результаты матчей
Осиек
Зиря
Точный счет
5:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Осиек
Зиря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
11
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осиек 1:0 Зиря
Исход игры
Осиек
68.9% (91)
Ничья
6.1% (8)
Зиря
25% (33)
Тотал 2.5
Больше
55.38% (72)
Меньше
44.62% (58)
Обе команды забьют
Да
60% (78)
Нет
40% (52)
Популярный счёт
2:1 Осиек
26.5% (35)
1:2 Зиря
22% (29)
1:0 Осиек
22% (29)
2:0 Осиек
15.2% (20)
1:1 Ничья
5.3% (7)
3:1 Осиек
3% (4)
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