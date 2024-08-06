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Тур: 3. Стадион: .
Осиек
 
Позже
Зиря
Прогнозы 60
Осиек 55% (33)
X 1.7% (1)
Зиря 43.3% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Осиек
Ничья
Зиря
3.55
5.10
5.60
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Осиек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мьерес Рамон 3 1.5
Пушич Петар 1 0.5
Гедес Ренан 1 0.5
Буквич Домагой 1 0.5
Чавлина Никола 0 0
Зиря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Утциг Рафаэль 2 1
Волков Давит 2 1
Алиев Гисмат 1 (1) 0.5
Мартинс Джуниор 1 0.5
Ибрагим Джибрилла 0 0
Нуриев Джейхун 0 0

Карточки

Осиек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гедес Ренан 1 0
Мкртчян Степа 1 0
Зиря
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Осиек
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зиря
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Осиек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Зиря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Осиек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Зиря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осиек
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Осиек - Шибеник 1:2 Левадия Таллин - Осиек 0:1 Осиек - Левадия Таллин 5:1 Дунайcка Cтреда - Осиек 3:2
Осиек - Рух Львов 3:1 Осиек - Ньиредьхаза 2:2 Яблонец - Осиек 0:1 Вараждин - Осиек 0:2 Осиек - Риека 2:0 Динамо Загреб - Осиек 1:0 Осиек - Локомотива Загреб 3:1 ХНК Горица - Осиек 0:3 Осиек - Истра 1961 1:2 Хайдук - Осиек 1:2 Рудеш - Осиек 2:3 Славен - Осиек 0:1 ТСК - Осиек 2:1 Осиек - Вараждин 0:1 Риека - Осиек 3:0 Осиек - Динамо Загреб 1:1
Зиря
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Зиря - Сабаил 4:1 ДАК - Зиря 1:2 Зиря - ДАК 4:0 Зиря - Шериф 1:2
Шериф - Зиря 0:1 Германнштадт - Зиря 1:2 Карабах - Зиря 2:1 Зиря - Сабаил 1:0 Кяпаз - Зиря 0:1 Зиря - Карабах 0:1 Туран Товуз - Зиря 1:2 Зиря - Араз ПФК 0:1 Габала - Зиря 0:2 Зиря - Нефтчи 3:1 Сумгаит - Зиря 0:0 Зиря - Габала 4:0 Зиря - Габала 2:1 Сабах Баку - Зиря 0:1 Зиря - Кяпаз 2:1 Карабах - Зиря 3:1

Результаты матчей

Осиек
Зиря

Точный счет

5:1
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Осиек
Зиря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5
1
1
1
1
4.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Осиек - Зиря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2024, осталось 2 дня 10 часов 53 минуты.



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    • Прогнозы 60
    Осиек 55% (33)
    X 1.7% (1)
    Зиря 43.3% (26)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осиек
    Ничья
    Зиря
    3.55
    5.10
    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осиек - Зиря

    Исход игры
    Осиек
    55% (33)
    Ничья
    1.7% (1)
    Зиря
    43.3% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.67% (37)
    Меньше
    38.33% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (38)
    Нет
    36.67% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Зиря
    41.7% (25)
    2:0 Осиек
    18.3% (11)
    1:0 Осиек
    18.3% (11)
    2:1 Осиек
    15% (9)
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