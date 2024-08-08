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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Омония Никосия
1:0
Конец матча
Фехервар
0'
28' Желтая карточка
Мельник Богдан
53' Желтая карточка
Эракович Новица
1:0
60' Гол
Стемпиньски Мариуш
64' Желтая карточка
Хусти Андраш
65' Желтая карточка
Катона Матьяш
90'+10

Ход матча

28'
 
Мельник Богдан
46'
 
Ivan Milicevic
Шпондлер Чобо
46'
 
Петё Милан
Ковач Матиаш
53'
Эракович Новица
 
60'
Стемпиньски Мариуш
(Дионку Альфа)
1:0
61'
 
Хусти Андраш
Беди Бенце
64'
 
Хусти Андраш
65'
 
Катона Матьяш
66'
 
Холендер Филип
Катона Матьяш
71'
Харалампус Харалампос
Эвандро Коста
 
76'
 
Бенце Бабош
Градишар Нейч
81'
Какулис Андроникос
Стемпиньски Мариуш
 
88'
Ацили Омер
Симич Велько
 
88'
Кусулос Янис
Эракович Новица
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 110
Омония Никосия 75.5% (83)
X 14.5% (16)
Фехервар 10% (11)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
40
Фабиано
Фрейтас
2
Дионку
Альфа
5
Кулибали
Сену
30
Панайоту
Николас
24
Хаммас
Амин
20
Марич
Матео
11
Эвандро
Коста
80
Эракович
Новица
21
Симич
Велько
14
Стемпиньски
Мариуш
7
Семедо
Вилли
22
Тот
Балаж
II
8
Мельник
Богдан
31
Серафимов
Никола
3
Ларсен
Каспер
4
Шпондлер
Чобо
77
Катона
Матьяш
14
Чонгваи
Арон
27
Беди
Бенце
15
Ковач
Матиаш
20
Кристенсен
Тобиас
9
Градишар
Нейч
Омония Никосия
4-3-3
Фехервар
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.67
Кулибали Сену 2 0.67
Семедо Вилли 1 (1) 0.33
Эвандро Коста 1 0.33
Дионку Альфа 0 0
Фехервар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристенсен Тобиас 1 0.33
Шпондлер Чобо 1 0.33
Беди Бенце 0 0

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммас Амин 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Кулибали Сену 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0
Фехервар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельник Богдан 2 0
Ларсен Каспер 1 0
Беди Бенце 1 0
Хусти Андраш 1 0
Серафимов Никола 1 0
Катона Матьяш 1 0
Петё Милан 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фехервар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фехервар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фехервар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0
Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2
Фехервар
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фехервар - Диошдьёр 3:1 Фехервар - Сумгаит 0:0 Кечкемет - Фехервар 0:0 Сумгаит - Фехервар 1:2
Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар - Диошдьёр 0:0 Дебрецен - Фехервар 1:0 Фехервар - МТК Будапешт 4:0 Кишварда - Фехервар 1:0 Фехервар - Залаэгерсег 1:1 Пакш - Фехервар 1:2 Фехервар - Мезёкёвешд 5:0 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Кечкемет - Фехервар 0:1 Фехервар - Ференцварош 0:2 Уйпешт - Фехервар 2:0 Диошдьёр - Фехервар 4:0 Фехервар - Дебрецен 1:0 МТК Будапешт - Фехервар 0:2 Кишварда - Фехервар 1:2

Результаты матчей

Омония Никосия
Фехервар

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Фехервар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Мельник Богдан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Омония Никосия 75.5% (83)
    X 14.5% (16)
    Фехервар 10% (11)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Омония Никосия 1:0 Фехервар

    Исход игры
    Омония Никосия
    75.5% (83)
    Ничья
    14.5% (16)
    Фехервар
    10% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (50)
    Меньше
    53.7% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (64)
    Нет
    40.74% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Омония Никосия
    38.2% (42)
    1:0 Омония Никосия
    30.9% (34)
    1:1 Ничья
    12.7% (14)
    1:2 Фехервар
    6.4% (7)
    2:0 Омония Никосия
    4.5% (5)
    0:1 Фехервар
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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