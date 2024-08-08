Тур: 3. Стадион: Джи Эс Пи.
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаМельник Богдан
53' Желтая карточкаЭракович Новица
1:0
60' ГолСтемпиньски Мариуш
64' Желтая карточкаХусти Андраш
65' Желтая карточкаКатона Матьяш
90'+10
Ход матча
28'
53'
60'
64'
65'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
24
Хаммас
Амин
20
Марич
Матео
21
Симич
Велько
22
Тот
Балаж
II
14
Чонгваи
Арон
27
Беди
Бенце
15
Ковач
Матиаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
-
22 Тот БалажВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Чонгваи АронПолузащитник
-
27 Беди БенцеПолузащитник
-
15 Ковач МатиашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
57 Дала МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Хусти АндрашЗащитник
- Полузащитник
-
16 Симут МариоПолузащитник
-
99 Петё МиланПолузащитник
-
19 Ковач ПатрикНападающий
- Нападающий
-
74 Бенце БабошНападающий
-
Главный тренер: Тамаш Петё
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.67
|Кулибали Сену
|2
|0.67
|Семедо Вилли
|1 (1)
|0.33
|Эвандро Коста
|1
|0.33
|Дионку Альфа
|0
|0
Фехервар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.33
|Шпондлер Чобо
|1
|0.33
|Беди Бенце
|0
|0
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммас Амин
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
Фехервар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельник Богдан
|2
|0
|Ларсен Каспер
|1
|0
|Беди Бенце
|1
|0
|Хусти Андраш
|1
|0
|Серафимов Никола
|1
|0
|Катона Матьяш
|1
|0
|Петё Милан
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фехервар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Омония Никосия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Фехервар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фехервар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0
Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 1:2
Фехервар
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фехервар - Диошдьёр 3:1 Фехервар - Сумгаит 0:0 Кечкемет - Фехервар 0:0 Сумгаит - Фехервар 1:2
Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар - Диошдьёр 0:0 Дебрецен - Фехервар 1:0 Фехервар - МТК Будапешт 4:0 Кишварда - Фехервар 1:0 Фехервар - Залаэгерсег 1:1 Пакш - Фехервар 1:2 Фехервар - Мезёкёвешд 5:0 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Кечкемет - Фехервар 0:1 Фехервар - Ференцварош 0:2 Уйпешт - Фехервар 2:0 Диошдьёр - Фехервар 4:0 Фехервар - Дебрецен 1:0 МТК Будапешт - Фехервар 0:2 Кишварда - Фехервар 1:2
Результаты матчей
Омония Никосия
Фехервар
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Фехервар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Омония Никосия 1:0 Фехервар
Исход игры
Омония Никосия
75.5% (83)
Ничья
14.5% (16)
Фехервар
10% (11)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (50)
Меньше
53.7% (58)
Обе команды забьют
Да
59.26% (64)
Нет
40.74% (44)
Популярный счёт
2:1 Омония Никосия
38.2% (42)
1:0 Омония Никосия
30.9% (34)
1:1 Ничья
12.7% (14)
1:2 Фехервар
6.4% (7)
2:0 Омония Никосия
4.5% (5)
0:1 Фехервар
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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