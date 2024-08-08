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Тур: 3. Стадион: .
Сент-Патрикс
1:0
Перерыв
Сабах Баку
0'
28' Желтая карточка
Лепиница Иван
31' Желтая карточка
Ирасабиль Хон
1:0
35' Гол
Палмер Ромал

Ход матча

28'
 
Лепиница Иван
31'
 
Ирасабиль Хон
35'
Палмер Ромал
(Малрейни Джейк)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 133
Сент-Патрикс 33.1% (44)
X 22.6% (30)
Сабах Баку 44.4% (59)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сент-Патрикс
Ничья
Сабах Баку
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Ананг
Джозеф
21
Сьёберг
Аксель
II
5
Гривости
Том
4
Рэдмонд
Джо
3
Бреслин
Энтони
6
Леннон
Джейми
8
Форрестер
Крис
17
Палмер
Ромал
20
Малрейни
Джейк
18
Кина
Эйдан
26
Эльбузеди
Закари
1
Иманов
Юсиф
2
Сейдиев
Амин
44
Шакла
Софьян
3
Ирасабиль
Хон
7
Летич
Боян
13
Лепиница
Иван
4
Джамалов
Элвин
70
Секидика
Джесс
11
Энтони
Пэррис
Кахим
18
Шафранко
Павол
20
Микельс
Джой-Ленс
Сент-Патрикс
4-3-3
Сабах Баку
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малрейни Джейк 2 0.67
Палмер Ромал 2 0.67
Эльбузеди Закари 1 0.33
Рэдмонд Джо 1 0.33
Форрестер Крис 0 0
Сабах Баку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шафранко Павол 2 0.67
Энтони Пэррис Кахим 1 0.33
Алиев Хаял 1 0.33
Микельс Джой-Ленс 1 0.33
Секидика Джесс 1 0.33
Алескеров Намик 0 0

Карточки

Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stephen Kenny 1 0
Маклафлин Райан II 1 0
Макклелланд Джейсон 1 0
Болгер Аарон 1 0
Ананг Джозеф 1 0
Сабах Баку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алескеров Намик 1 0
Джамалов Элвин 1 0
Микельс Джой-Ленс 1 0
Секидика Джесс 1 0
Ирасабиль Хон 1 0
Лепиница Иван 1 0

Результаты матчей

Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сабах Баку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Сент-Патрикс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сабах Баку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

2
0
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сабах Баку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Сент-Патрикс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:2 Вадуц - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0
Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 1:1
Сабах Баку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сабах Баку - Шамахы 2:2 Сабах Баку - Маккаби Хайфа 3:6 Маккаби Хайфа - Сабах Баку 0:3 Рух Львов - Сабах Баку 1:2
Кривбасс КР - Сабах Баку 2:2 Чукарички - Сабах Баку 0:0 Нефтчи - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сумгаит 2:0 Габала - Сабах Баку 2:0 Араз ПФК - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сабаил 2:0 Кяпаз - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Туран Товуз - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Зиря 0:1 Сумгаит - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Габала 2:1 Сабах Баку - Араз ПФК 2:0 Сабаил - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Кяпаз 3:2

Результаты матчей

Сент-Патрикс
Сабах Баку

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:6
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сент-Патрикс
Сабах Баку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Сент-Патрикс" (Дублин, Ирландия) - "Сабах" (Баку, Азербайджан) - 1:0.
  • Угловой
    45'
    Гости разыграли угловой удар. Удар Пэрриса справа от угла штрафной площади соперники заблокировали.
  • 45'
    Удар Секидики справа с двадцати двух метров с рикошетом получился правее ворот.
  • 45'
    Секидика слева отправил вперёд Летича, чей навес с фланга в центр штрафной площади получился между партнёрами.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Ториринссон в первом тайме.
  • 45'
    Прострел Эльбузеди справа к воротам заблокировал Летич.
  • 44'
    Сейдиеву разогнать атаку. Гости перевели мяч на левый фланг.
  • 42'
    "Сабах" в центре поля подержал мяч. Гости постепенно стараются выравнять игру.
  • 40'
    Микельс слева пошёл на трёх соперников и мяч потерял.
  • 38'
    Хозяева разыграли штрафной удар и отошли на свою половину поля.
  • Фол, нарушение
    37'
    Летич в центре поля ударил по ногам Малрейни.
  • Описание гола
    35'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ПАЛМЕР!!! Малрейни справа навесил на Палмера, который головой переправил мяч в дальний угол.
  • 34'
    Леннон по центру попытался вывести к воротам Кину, но в подкате мяч сумел выбить Летич.
  • 33'
    Малрейни справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда гости мяч выбили.
  • Желтая карточка
    32'
    Ирасабиль на фланге руками остановил Малрейни и получил жёлтую карточку.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      У Лекнона не прошёл заброс по центру к чужой штрафной площади.
    • Желтая карточка
      28'
      Лепиница на фланге сбил Малрейни и получил жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      27'
      Сьёберг в чужой штрафной площади толкнул в спину Летича.
    • Угловой
      26'
      Ещё один угловой удар исполнил Малрейни. Летич у дальней штанги перехватил мяч.
    • Угловой
      25'
      Следующая подача Малрейни от углового флага последовала на Рэдмонда, который головой пробил выше ворот.
    • Угловой
      24'
      Малрейни от углового флага навесил на Эльбузеди, чей удар головой Иманов отразил.
    • 23'
      Подачу Форрестера со штрафного с левого флага соперники перехватили.
    • Фол, нарушение
      22'
      Лепиница на фланге сбил Малрейни.
    • Угловой
      20'
      Следующая подача Малрейни от углового флага получилась высокой. У дальней штанги никто мяч достать не смог.
    • Угловой
      19'
      Малрейни от углового флага навесил к ближней штанге. Гости снова выбили мяч за пределы поля.
    • Угловой
      18'
      Палмер от углового флага навесил на Малрейни, который головой пробил в правый угол. Иманов успел сместиться и поймать мяч..
    • 16'
      Пэррис справа с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      15'
      Малрейни от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      14'
      Шафранко на чужой половине поля придержал руками Гривости.
    • 12'
      Пэррис с дальней дистанции пробил выше ворот.
    • 10'
      Микельс резко ушёл влево, где не смог на вираже пройти соперника и мяч потерял.
    • Фол, нарушение
      8'
      Секидика в центральном круге придержал руками Кину.
    • 6'
      Палмер слева продвинулся вперёд, но его навес к воротам перехватил Сейдиев.
    • 5'
      Джамалов выдал пас направо на Лепиницу, которому не удалось продвинуться вперёд.
    • 4'
      Передача Леннона по центру к чужой штрафной площади соперниками перехвачена.
    • Угловой
      3'
      Секидика от углового флага навесил на Ирасабиля, который пробил по центру ворот. Ананг забрал мяч в руки.
    • 2'
      "Сент-Патрикс" играет в красных футболках и белых трусах, "Сабах" - в чёрной форме.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Таллахте"!
    • До матча
    • Рефери: Вильяльмюр Тораринссон (Исландия);
      Ассистенты рефери: Гюльфи Сигурдссон (Исландия), Биркир Сигурдарсон (Исландия);
      Четвертый рефери: Хельги-Микаэль Йоханссон (Исландия);
      Видеопомощник рефери: Даррен Инглэнд (Англия);
      Ассистент видеопомощника рефери: Нил Дэвис (Англия).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию первого  матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют ирландский «Сент-Патрикс» и азербайджанский «Сабах». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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      • Прогнозы 133
      Сент-Патрикс 33.1% (44)
      X 22.6% (30)
      Сабах Баку 44.4% (59)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Сент-Патрикс
      Ничья
      Сабах Баку
      3.87
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сент-Патрикс 1:0 Сабах Баку

    Исход игры
    Сент-Патрикс
    33.1% (44)
    Ничья
    22.6% (30)
    Сабах Баку
    44.4% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.59% (75)
    Меньше
    41.41% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    78.91% (101)
    Нет
    21.09% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Сабах Баку
    33.8% (45)
    1:1 Ничья
    21.1% (28)
    2:1 Сент-Патрикс
    18.8% (25)
    1:0 Сент-Патрикс
    7.5% (10)
    0:1 Сабах Баку
    5.3% (7)
    2:0 Сент-Патрикс
    3.8% (5)
    0:2 Сабах Баку
    1.5% (2)
    0:3 Сабах Баку
    1.5% (2)
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    Сент-Патрикс
    Сабах Баку
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