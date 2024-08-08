Секидика слева отправил вперёд Летича, чей навес с фланга в центр штрафной площади получился между партнёрами.

Удар Секидики справа с двадцати двух метров с рикошетом получился правее ворот.

Ирасабиль на фланге руками остановил Малрейни и получил жёлтую карточку.

Малрейни справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда гости мяч выбили.

Леннон по центру попытался вывести к воротам Кину, но в подкате мяч сумел выбить Летич.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ПАЛМЕР!!! Малрейни справа навесил на Палмера, который головой переправил мяч в дальний угол.

Летич в центре поля ударил по ногам Малрейни.

Хозяева разыграли штрафной удар и отошли на свою половину поля.

Микельс слева пошёл на трёх соперников и мяч потерял.

Малрейни от углового флага навесил к ближней штанге. Гости снова выбили мяч за пределы поля.

Следующая подача Малрейни от углового флага получилась высокой. У дальней штанги никто мяч достать не смог.

Подачу Форрестера со штрафного с левого флага соперники перехватили.

Малрейни от углового флага навесил на Эльбузеди, чей удар головой Иманов отразил.

Следующая подача Малрейни от углового флага последовала на Рэдмонда, который головой пробил выше ворот.

Ещё один угловой удар исполнил Малрейни. Летич у дальней штанги перехватил мяч.

Сьёберг в чужой штрафной площади толкнул в спину Летича.

Лепиница на фланге сбил Малрейни и получил жёлтую карточку.

У Лекнона не прошёл заброс по центру к чужой штрафной площади.

18' Палмер от углового флага навесил на Малрейни, который головой пробил в правый угол. Иманов успел сместиться и поймать мяч..

16' Пэррис справа с двадцати трёх метров пробил выше ворот.

15' Малрейни от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.

14' Шафранко на чужой половине поля придержал руками Гривости.

12' Пэррис с дальней дистанции пробил выше ворот.

10' Микельс резко ушёл влево, где не смог на вираже пройти соперника и мяч потерял.

8' Секидика в центральном круге придержал руками Кину.

6' Палмер слева продвинулся вперёд, но его навес к воротам перехватил Сейдиев.

5' Джамалов выдал пас направо на Лепиницу, которому не удалось продвинуться вперёд.

4' Передача Леннона по центру к чужой штрафной площади соперниками перехвачена.

3' Секидика от углового флага навесил на Ирасабиля, который пробил по центру ворот. Ананг забрал мяч в руки.

2' "Сент-Патрикс" играет в красных футболках и белых трусах, "Сабах" - в чёрной форме.