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Тур: 3. Стадион: .
Сент-Патрикс
 
Позже
Сабах Баку
Прогнозы 58
Сент-Патрикс 32.8% (19)
X 15.5% (9)
Сабах Баку 51.7% (30)
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Лучшие коэффициенты
Сент-Патрикс
Ничья
Сабах Баку
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Бомбардиры внутри турнира

Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малрейни Джейк 2 1
Палмер Ромал 1 0.5
Эльбузеди Закари 1 0.5
Рэдмонд Джо 1 0.5
Форрестер Крис 0 0
Сабах Баку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шафранко Павол 2 1
Энтони Пэррис Кахим 1 0.5
Алиев Хаял 1 0.5
Микельс Джой-Ленс 1 0.5
Секидика Джесс 1 0.5
Алескеров Намик 0 0

Карточки

Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Stephen Kenny 1 0
Маклафлин Райан II 1 0
Макклелланд Джейсон 1 0
Болгер Аарон 1 0
Ананг Джозеф 1 0
Сабах Баку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алескеров Намик 1 0
Джамалов Элвин 1 0
Микельс Джой-Ленс 1 0
Секидика Джесс 1 0

Результаты матчей

Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сабах Баку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Сент-Патрикс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сабах Баку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

2
0
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сабах Баку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Сент-Патрикс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:2 Вадуц - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0
Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 1:1
Сабах Баку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сабах Баку - Шамахы 2:2 Сабах Баку - Маккаби Хайфа 3:6 Маккаби Хайфа - Сабах Баку 0:3 Рух Львов - Сабах Баку 1:2
Кривбасс КР - Сабах Баку 2:2 Чукарички - Сабах Баку 0:0 Нефтчи - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сумгаит 2:0 Габала - Сабах Баку 2:0 Араз ПФК - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сабаил 2:0 Кяпаз - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Туран Товуз - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Зиря 0:1 Сумгаит - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Габала 2:1 Сабах Баку - Араз ПФК 2:0 Сабаил - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Кяпаз 3:2

Результаты матчей

Сент-Патрикс
Сабах Баку

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:6
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сент-Патрикс
Сабах Баку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сент-Патрикс - Сабах Баку от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 38 минут.



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    • Прогнозы 58
    Сент-Патрикс 32.8% (19)
    X 15.5% (9)
    Сабах Баку 51.7% (30)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сент-Патрикс
    Ничья
    Сабах Баку
    3.50
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    Прогнозы на матч Сент-Патрикс - Сабах Баку

    Исход игры
    Сент-Патрикс
    31.1% (19)
    Ничья
    16.4% (10)
    Сабах Баку
    52.5% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.67% (43)
    Меньше
    28.33% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    85% (51)
    Нет
    15% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Сабах Баку
    47.5% (29)
    2:1 Сент-Патрикс
    18% (11)
    1:1 Ничья
    14.8% (9)
    1:0 Сент-Патрикс
    6.6% (4)
    2:0 Сент-Патрикс
    3.3% (2)
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    Сент-Патрикс
    Сабах Баку
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