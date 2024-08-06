Тур: 3. Стадион: Ричмонд Парк.
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Бомбардиры внутри турнира
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малрейни Джейк
|2
|1
|Палмер Ромал
|1
|0.5
|Эльбузеди Закари
|1
|0.5
|Рэдмонд Джо
|1
|0.5
|Форрестер Крис
|0
|0
Сабах Баку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|2
|1
|Энтони Пэррис Кахим
|1
|0.5
|Алиев Хаял
|1
|0.5
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0.5
|Секидика Джесс
|1
|0.5
|Алескеров Намик
|0
|0
Карточки
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Stephen Kenny
|1
|0
|Маклафлин Райан II
|1
|0
|Макклелланд Джейсон
|1
|0
|Болгер Аарон
|1
|0
|Ананг Джозеф
|1
|0
Сабах Баку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алескеров Намик
|1
|0
|Джамалов Элвин
|1
|0
|Микельс Джой-Ленс
|1
|0
|Секидика Джесс
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сабах Баку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Сент-Патрикс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сабах Баку
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
2
0
Сент-Патрикс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сабах Баку
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Результаты последних матчей
Сент-Патрикс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сент-Патрикс - Слайго Роверс 3:2 Вадуц - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Вадуц 3:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:0
Сент-Патрикс - Баллимена Юнайтед 1:0 Уотерфорд Юнайтед - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 2:1 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:3 Сент-Патрикс - Голуэй Юнайтед 2:1 Богемианс Дублин - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:1 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 2:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:0 Шелбурн - Сент-Патрикс 1:0 Дерри Сити - Сент-Патрикс 3:1 Сент-Патрикс - Уотерфорд Юнайтед 1:1
Сабах Баку
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сабах Баку - Шамахы 2:2 Сабах Баку - Маккаби Хайфа 3:6 Маккаби Хайфа - Сабах Баку 0:3 Рух Львов - Сабах Баку 1:2
Кривбасс КР - Сабах Баку 2:2 Чукарички - Сабах Баку 0:0 Нефтчи - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сумгаит 2:0 Габала - Сабах Баку 2:0 Араз ПФК - Сабах Баку 0:1 Сабах Баку - Сабаил 2:0 Кяпаз - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Карабах 3:2 Туран Товуз - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Зиря 0:1 Сумгаит - Сабах Баку 1:2 Сабах Баку - Габала 2:1 Сабах Баку - Араз ПФК 2:0 Сабаил - Сабах Баку 2:0 Сабах Баку - Кяпаз 3:2
Результаты матчей
Сент-Патрикс
Сабах Баку
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:6
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Сент-Патрикс
Сабах Баку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Сент-Патрикс - Сабах Баку
Исход игры
Сент-Патрикс
31.1% (19)
Ничья
16.4% (10)
Сабах Баку
52.5% (32)
Тотал 2.5
Больше
71.67% (43)
Меньше
28.33% (17)
Обе команды забьют
Да
85% (51)
Нет
15% (9)
Популярный счёт
1:2 Сабах Баку
47.5% (29)
2:1 Сент-Патрикс
18% (11)
1:1 Ничья
14.8% (9)
1:0 Сент-Патрикс
6.6% (4)
2:0 Сент-Патрикс
3.3% (2)
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