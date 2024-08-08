Тур: 3. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu.
0'
1:0
37' ГолМанолаче Антонио
38' Желтая карточкаМанолаче Антонио
44' Желтая карточкаМарочкин Александр
1:1
62' ГолКамара Усман
Ход матча
37'
38'
62'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
11
Роджер
VII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 РоджерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Якоб ФлавиусЗащитник
-
23 Кэрэруш ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кампан ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Флорин Санду Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Грипши НазмиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Камара УсманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Осей БарнсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
Бомбардиры внутри турнира
Хунедоара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манолаче Антонио
|1
|1
|Пирвулеску Даниэль
|0
|0
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грипши Назми
|1
|0.33
|Томасов Марин
|1
|0.33
|Бартолец Карло
|0
|0
Карточки
Хунедоара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манолаче Антонио
|1
|0
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марочкин Александр
|1
|0
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|Камара Усман I
|1
|0
|Казуколовас Кипрас
|1
|0
Результаты матчей
Хунедоара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Хунедоара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Хунедоара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Хунедоара
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Риека - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Риека 0:0 Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4
ФКСБ - Хунедоара 3:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 Целе - Хунедоара 2:0 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Хунедоара - Миовени 2:0 Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Хунедоара 2:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Хунедоара 0:0 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Хунедоара - Глория Бузау 1:1
Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3
Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Ростов - Астана 1:0 Краснодар - Астана 2:4
Результаты матчей
Хунедоара
Астана
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Хунедоара
Астана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хунедоара 1:1 Астана
Исход игры
Хунедоара
16.2% (18)
Ничья
36% (40)
Астана
47.7% (53)
Тотал 2.5
Больше
40.74% (44)
Меньше
59.26% (64)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (36)
1:2 Астана
29.7% (33)
0:1 Астана
9.9% (11)
1:0 Хунедоара
8.1% (9)
2:1 Хунедоара
8.1% (9)
0:2 Астана
4.5% (5)
0:0 Ничья
2.7% (3)
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