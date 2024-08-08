Пытается главный тренер румынского коллектива несколько освежить игру своей команды. Во второй половине встречи "Хунедоара" практически не переходит на чужую половину поля.

Камара на левом фланге раскрутил несколько соперников и отдал пас немного назад на Вороговского, который с 25 метров пробил по воротам. Мяч по пути зацепил защитника "Хунедоары" и прошёл рядом с правой штангой.

МОМЕНТИЩЕ! Угловой на правом фланге заработали гости. Томасов навесил в центр вратарской, Чарльз без сопротивления пробил практически по центру ворот, и Лефтер сумел справиться!

Потеряли румыны мяч на своей половине поля, после чего Бартолец решился на удар с очень дальней дистанции. Игровой снаряд по пути попал в голову Манолаче и улетел выше цели.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Астаны". Томасов выполнил навес к дальней штанге, а там никого из партнёров не оказалось. Продолжают давить казахстанцы.

Някша получил игровой снаряд на правом фланге атаки, сместился немного в центр, а затем с 27 метров пробил в ближний нижний угол. Удар получился слабый, поэтому проблем у Чондрича не возникло.

Бартолец оказался с мячом на правом фланге и отдал пас в ближнюю часть штрафной на Чарльза, который первым касанием снаряд подработал, а вторым пробил выше перекладины.

Думаю, что отставание в один мяч перед ответной встречей не выглядит катастрофой для "Астаны", однако проигрывать клубу из второго румынского дивизиона неприятно.

Грипши правее центра добрался до штрафной хозяев и даже имел возможность выйти на ударную позицию, вот только в последний момент поехала у него нога, и перспективный момент был упущен.

Очень непросто во второй половине встречи приходится игрокам "Хунедоары". Хозяева практически не могут выбраться со своей половины поля и просто выбивают мяч в центральный круг.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КАМАРА! Чарльз получил мяч на чужой половине поля и отдал пас в левую часть штрафной на Камара, который сместился в центр, по пути убрав на ложном замахе двух защитников, а затем пробил точно в правый нижний угол!

Вполне справедливым получился гол "Астаны". Очевидно, что добавили казахстанцы после перерыва. Складывается такое ощущение, что гости попытаются вырвать победу в этом матче.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Хунедоары". Уббинк навесил к ближней штанге, Чондрич вышел из ворот и кулаками вынес игровой снаряд. Здорово сыграл голкипер.

Някша с левого фланга навесил в центр вратарской, Чондрич сыграл на выходе, после чего кулаком попал по голове Лицэ. Остался лежать на газоне защитник "Хунедоары" после этого момента.

Двойная замена в составе "Хунедоары". Ушли с поля Поп и Уббинк, а появились Велисар и Гирбита.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Хунедоары". Уббинк выполнил навес к дальнему углу вратарской, откуда головой пробил Манолаче, но на этот раз мяч полетел выше цели.

Здорово во втором тайме действуют футболисты "Хунедоары". Ничего не позволяют они сопернику сделать в атаке, а сами пытаются придумать что-то интересное у ворот Чондрича.

В быструю атаку удалось выбраться румынскому коллективу, в ходе которой Лупу из глубины отдал разрезающий пас вперёд, но эта передача нужного адресата не нашла.

Томасов справа ворвался в штрафную хозяев и от лицевой прострелил к одиннадцатиметровой отметке, Камара готовился пробить по воротам, однако его в последний момент опередил Поп.

Камара получил мяч в центральной части поля, красиво развернулся и попытался стартовать вперёд, но его руками придержал Поп. Арбитр обошёлся без карточки в этом моменте.

ШАНС! Камара пролетел вперёд по левой бровке и навесил в центр штрафной, Томасов без сопротивления головой пробил под перекладину, но Лефтер с этой попыткой справился!

ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали гости. Грипши навесил к ближнему углу вратарской, откуда затылком в левый угол пробил Вороговский, и мяч пролетел рядом со створом!

Ещё один угловой на левом фланге заработали казахстанцы. Грипши выполнил кросс в центр вратарской, с которым всё-таки сумели справиться хозяева. Добавили игроки "Астаны" в активности.

Красивую комбинацию на левом фланге разыграли казахстанцы, в ходе которой Грипши ворвался в штрафную и прострелил к ближней штанге, но эта передача была перехвачена.

Продолжают гости активничать на чужой половине поля. Камара по левому флангу пытался снова продвинуться вперёд, но на этот раз его сумел остановить Браду.

Довольно неожиданный результат в нашем матче после первой половины. "Астана", казалось бы, более опытный еврокубковый боец, однако румыны пока действуют очень здорово.

Хрездац прорвался вперёд по левому флангу и пытался отдать скрытый пас к штрафной гостей, вот только защитники "Астаны" эту задумку "прочитали" и мяч перехватили.

Лупу зацепился за игровой снаряд на чужой половине поля, после чего метров с 25 плотно пробил по воротам. Получилось неожиданно, но мяч полетел сильно выше перекладины.

МОМЕНТ! Пирвулеску получил мяч у левого края штрафной соперника и прострелил в центр к линии вратарской, Лупу в борьбе с защитником пробил по воротам, и снаряд пролетел рядом с левой штангой!

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Хунедоара" - "Астана" 1-0.

45' Две минуты к первому тайму компенсировал Барбара.

44' ШАНСИЩЕ! Быстрая атака получилась у казахстанцев, в ходе которой Камара левее центра влетел в штрафную и прострелил к дальней штанге, а Чарльзу не хватило пары сантиметров, дабы переправить снаряд в цель!

43' Марочкин получает жёлтую карточку в составе "Астаны". Роджер перехватил мяч в центральной части поля и по правому флангу пытался умчаться вперёд, а защитник гостей в подкате уронил его на газон.

42' Томасов справа подобрался к штрафной соперника, но сам бить по воротам не стал, а попытался отдать разрезающий пас на Бартолеца. Румыны эту задумку "раскусили" и мяч перехватили.

41' МОМЕНТ! Пирвулеску зацепился за мяч у левого угла штрафной, сместился в центр и с 18 метров плотно пробил практически по центру ворот. Чондрич с огромным трудом парировал этот выстрел!

40' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Астаны". Томасов выполнил классный кросс в центр к линии вратарской, но никто из партнёров добраться до этой передачи не сумел.

39' Очень интересно посмотреть, как "Астана" отреагирует на пропущенный мяч. В первой половине встречи казахстанцы смотрятся не очень активно, создавая мало остроты у ворот соперника.

38' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Манолаче наказан предупреждением в составе "Хунедоары". Эмоционально праздновал гол защитник хозяев и немного приподнял футболку.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МАНОЛАЧЕ! Пирвулеску подхватил мяч на правом фланге и выполнил мягкий кросс в центр штрафной, Манолаче здорово выпрыгнул и головой пробил точно в правый верхний угол! Красивый гол!

35' Аманович вёл борьбу на своей половине поля и неудачно врезался в Някшу. Досталось футболисту "Астаны" в этом моменте. Нуждается он в помощи медицинской бригады.

34' Пирвулеску технично прорвался вперёд по левому флангу и от лицевой выполнил кросс в центр штрафной на Лупу, который выиграл единоборство у Казуколоваса и головой пробил сильно правее цели.

33' Продолжают игроки "Астаны" часто использовать длинные забросы при построении своих атак. Бартолец сейчас выполнил передачу к штрафной хозяев, но она была легко перехвачена.

32' Очень эмоционально на предыдущий момент отреагировал главный тренер "Хунедоары". Флорин Максим прекрасно понимает, что его команды имеет неплохие шансы на выход в следующий раунд.

31' ОПАСНО! Из глубины со стандарта последовал заброс в штрафную гостей, казахстанцы мяч выбили, но точно на Роджера, который стрельнул с 17 метров и попал точно по позиции Чондрича!

30' Позади осталась первая треть нашего поединка. Унылый футбол мы пока наблюдаем, в котором много борьбы, но совсем нет опасных моментов. Думаю, что забитый гол раскрыл бы эту игру.

29' Браду после отличной передачи из глубины справа ворвался в штрафную соперника и сильно прострелил к ближней штанге, Чондрич неуверенно парировал эту попытку, а на добивании никого из хозяев не оказалось.

28' Удалось футболистам "Астаны" переломить ход матча. Теперь уже гости забрали мяч под свой контроль и владеют им на чужой половине поля. Думаю, что казахстанцы в концовке тайма попытаются добавить.

27' Угловой теперь на левом фланге заработали казахстанцы. Грипши выполнил кросс в район ближней штанги, Лефтер вышел из ворот и кулаками выбил игровой снаряд.

26' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Астаны". Последовал короткий розыгрыш, после которого Томасов сместился в центр и отдал пас на Камара, выстрел которого с хорошей позиции был заблокирован.

25' Томасов получил мяч на правом фланге атаки, но слишком промедлил с решением, поэтому его попытка навеса в штрафную была заблокирована. Перехватили инициативу казахстанцы.

24' Томасов с левого фланга выполнил классный навес к линии вратарской, Казуколовас остался без опеки, однако пробить по воротам у него не получилось. Первый намёк на опасный момент.

23' Эбонг успел избавиться от мяча на левом фланге в атаке, после чего ему грубо сзади по ногам врезал Браду. Право на перспективный стандарт получают футболисты "Астаны".

22' Камара здорово прошёл вперёд по левому флангу и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Эбонг готовился пробить по воротам, но его в последний момент опередил Лицэ.

21' "Астана" неудачно выступает в этом сезоне и в чемпионате Казахстана идёт пока только на 8-ом месте. Думаю, что успешное выступление в Лиге Конференций придаст команде дополнительных сил.

20' Хрездац рвался вперёд по левому флангу и успел отдать пас на партнёра, после чего упал на газон в борьбе с Грипши. Досталось футболисту румынского коллектива в этом эпизоде.

19' Чондрич сильно выбил мяч на чужую половину поля, вот только никто из партнёров даже не попытался зацепиться за эту передачу, и игровой снаряд достался защитникам "Хунедоары".

18' Впервые за долгое время удалось забрать игровой снаряд под свой контроль футболистам "Астаны", однако всё это происходит на своей половине поля, и продвижение вперёд отсутствует.

17' Продолжают румыны активно забрасывать мяч с флангов в штрафную казахстанцев. Пирвулеску сейчас с левого фланга навесил в центр вратарской, но эту передачу перехватил Казуколовас.

16' Уббинк со стандарта с левого фланга выполнил очень сильный навес к дальней штанге. Никто из партнёров до этой передачи добраться шансов не имел, и снаряд улетел за пределы поля.

15' Уббинк по левому флангу пытался прорваться к штрафной гостей, и Аманович грубо ударил его сзади по ногам. Пришлось арбитру провести беседу с защитником "Астаны".

14' Обслуживает эту встречу Исмаэль Барбара из Мальты. На стартовых минутах поединка арбитра практически не видно, так как команды стараются действовать корректно.

13' Не на домашнем стадионе сегодняшний матч проводит "Хунедоара", однако болельщики приехали за своей командой и в большом количестве присутствуют на трибунах.

12' Пирвулеску с левого фланга навесил к ближнему углу вратарской, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось, поэтому Марочкин без проблем вынес игровой снаряд.

11' А вот и первый удар по воротам в исполнении футболистов "Хунедоары". Уббинк получил игровой снаряд метрах в 27 от ворот и слабенько пальнул рядом с правой штангой.

10' Очень спокойно протекает игра в стартовые минуты. Больше мячом владеют румыны, однако уровень мастерства не позволяет им зажать более опытного соперника в его штрафную.

9' Някша с левого фланга выполнил высокий навес в район дальней штанги, Чондрич на выходе сыграть не решился, поэтому Амановичу пришлось панически выбивать мяч из своей штрафной.

8' Досталось Лицэ в предыдущем моменте, и никак защитник румынской команды пока не может подняться на ноги. Впервые в нашем матче на поле появляется медицинская бригада.

7' Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Камара получил мяч у левого угла штрафной, сместился в центр и пробил по воротам, но этот выстрел успел заблокировать Лицэ.

6' Манолаче со своей половины поля попытался выполнить сильный заброс к штрафной "Астаны", однако эта попытка была перехвачена. Пока без особой остроты проходит наша встреча.

5' Стоит упомянуть тот факт, что "Хунедоара" является представителем второго по силе румынского дивизиона. Команда пробилась в еврокубки, благодаря победе в национальном Кубке в прошлом сезоне.

4' Пирвулеску по левому флангу пытался прорваться вперёд, но его движение сумел остановить Бартолец. Продолжают владеть мячом на чужой половине футболисты "Хунедоары".

3' Активно румынские футболисты начинают эту встречу. Някша получил игровой снаряд у правого угла штрафной и выполнил навес к дальней штанге, но с этой передачей гости легко справились.

2' Футболисты "Хунедоары" вышли на эту встречу в бело-синем комплекте формы, казахстанцы играют в жёлтой форме. Ворота Чондрича в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.