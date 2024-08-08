☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: .
Хунедоара
1:1
Второй тайм: 75'
Астана
0'
1:0
37' Гол
Манолаче Антонио
38' Желтая карточка
Манолаче Антонио
44' Желтая карточка
Марочкин Александр
1:1
62' Гол
Камара Усман

Ход матча

37'
Манолаче Антонио
(Пирвулеску Даниэль)
1:0
38'
Манолаче Антонио
 
44'
 
Марочкин Александр
62'
1:1
Камара Усман
68'
Велисар Михай
Поп Ионут
 
68'
Гирбита Алешандру
Уббинк Корнелис
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 111
Хунедоара 16.2% (18)
X 36% (40)
Астана 47.7% (53)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Хунедоара
Ничья
Астана
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Лефтер
Штефан
8
Браду
Антонио
6
Лицэ
Виорел
30
Манолаче
Антонио
11
Роджер
VII
3
Поп
Ионут
97
Хрездац
Денис
10
Някша
Александру
31
Уббинк
Корнелис
19
Пирвулеску
Даниэль
7
Лупу
Мариуш
93
Чондрич
Йосип
5
Казуколовас
Кипрас
22
Марочкин
Александр
45
Аманович
Алекса
2
Бартолец
Карло
7
Эбонг
Макс
77
Грипши
Назми
6
Вороговский
Ян
10
Томасов
Марин
9
Чарльз
Джеффри
28
Камара
Усман
I
Хунедоара
4-2-3-1
Астана
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Хунедоара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манолаче Антонио 1 1
Пирвулеску Даниэль 0 0
Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 1 0.33
Томасов Марин 1 0.33
Бартолец Карло 0 0

Карточки

Хунедоара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манолаче Антонио 1 0
Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марочкин Александр 1 0
Чарльз Джеффри 1 0
Камара Усман I 1 0
Казуколовас Кипрас 1 0

Результаты матчей

Хунедоара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Хунедоара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Хунедоара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Хунедоара
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Риека - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Риека 0:0 Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4
ФКСБ - Хунедоара 3:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 Целе - Хунедоара 2:0 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Хунедоара - Миовени 2:0 Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Хунедоара 2:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Хунедоара 0:0 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Хунедоара - Глория Бузау 1:1
Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1 Астана - Кайрат 1:3
Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Ростов - Астана 1:0 Краснодар - Астана 2:4

Результаты матчей

Хунедоара
Астана

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Хунедоара
Астана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 75'
    Бартолец оказался с мячом на правом фланге и отдал пас в ближнюю часть штрафной на Чарльза, который первым касанием снаряд подработал, а вторым пробил выше перекладины. 
  • 74'
    Някша получил игровой снаряд на правом фланге атаки, сместился немного в центр, а затем с 27 метров пробил в ближний нижний угол. Удар получился слабый, поэтому проблем у Чондрича не возникло. 
  • Угловой
    73'
    Угловой на правом фланге заработали футболисты "Астаны". Томасов выполнил навес к дальней штанге, а там никого из партнёров не оказалось. Продолжают давить казахстанцы. 
  • 72'
    Потеряли румыны мяч на своей половине поля, после чего Бартолец решился на удар с очень дальней дистанции. Игровой снаряд по пути попал в голову Манолаче и улетел выше цели. 
  • Опасный момент
    71'
    МОМЕНТИЩЕ! Угловой на правом фланге заработали гости. Томасов навесил в центр вратарской, Чарльз без сопротивления пробил практически по центру ворот, и Лефтер сумел справиться!
  • 70'
    Камара на левом фланге раскрутил несколько соперников и отдал пас немного назад на Вороговского, который с 25 метров пробил по воротам. Мяч по пути зацепил защитника "Хунедоары" и прошёл рядом с правой штангой. 
  • 69'
    Пытается главный тренер румынского коллектива несколько освежить игру своей команды. Во второй половине встречи "Хунедоара" практически не переходит на чужую половину поля. 
  • Замена
    68'
    Двойная замена в составе "Хунедоары". Ушли с поля Поп и Уббинк, а появились Велисар и Гирбита. 
  • Травма, повреждение
    67'
    Някша с левого фланга навесил в центр вратарской, Чондрич сыграл на выходе, после чего кулаком попал по голове Лицэ. Остался лежать на газоне защитник "Хунедоары" после этого момента. 
  • Угловой
    66'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Хунедоары". Уббинк навесил к ближней штанге, Чондрич вышел из ворот и кулаками вынес игровой снаряд. Здорово сыграл голкипер. 
  • 65'
    Вполне справедливым получился гол "Астаны". Очевидно, что добавили казахстанцы после перерыва. Складывается такое ощущение, что гости попытаются вырвать победу в этом матче. 
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! КАМАРА! Чарльз получил мяч на чужой половине поля и отдал пас в левую часть штрафной на Камара, который сместился в центр, по пути убрав на ложном замахе двух защитников, а затем пробил точно в правый нижний угол!
  • 63'
    Очень непросто во второй половине встречи приходится игрокам "Хунедоары". Хозяева практически не могут выбраться со своей половины поля и просто выбивают мяч в центральный круг. 
  • 62'
    Грипши правее центра добрался до штрафной хозяев и даже имел возможность выйти на ударную позицию, вот только в последний момент поехала у него нога, и перспективный момент был упущен. 
  • 61'
    Думаю, что отставание в один мяч перед ответной встречей не выглядит катастрофой для "Астаны", однако проигрывать клубу из второго румынского дивизиона неприятно. 
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    • 60'
      Продолжают гости активничать на чужой половине поля. Камара по левому флангу пытался снова продвинуться вперёд, но на этот раз его сумел остановить Браду. 
    • 59'
      Красивую комбинацию на левом фланге разыграли казахстанцы, в ходе которой Грипши ворвался в штрафную и прострелил к ближней штанге, но эта передача была перехвачена. 
    • Угловой
      58'
      Ещё один угловой на левом фланге заработали казахстанцы. Грипши выполнил кросс в центр вратарской, с которым всё-таки сумели справиться хозяева. Добавили игроки "Астаны" в активности. 
    • Опасный момент
      57'
      ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали гости. Грипши навесил к ближнему углу вратарской, откуда затылком в левый угол пробил Вороговский, и мяч пролетел рядом со створом!
    • Опасный момент
      56'
      ШАНС! Камара пролетел вперёд по левой бровке и навесил в центр штрафной, Томасов без сопротивления головой пробил под перекладину, но Лефтер с этой попыткой справился!
    • Фол, нарушение
      55'
      Камара получил мяч в центральной части поля, красиво развернулся и попытался стартовать вперёд, но его руками придержал Поп. Арбитр обошёлся без карточки в этом моменте. 
    • 54'
      Томасов справа ворвался в штрафную хозяев и от лицевой прострелил к одиннадцатиметровой отметке, Камара готовился пробить по воротам, однако его в последний момент опередил Поп. 
    • 53'
      В быструю атаку удалось выбраться румынскому коллективу, в ходе которой Лупу из глубины отдал разрезающий пас вперёд, но эта передача нужного адресата не нашла. 
    • 52'
      Здорово во втором тайме действуют футболисты "Хунедоары". Ничего не позволяют они сопернику сделать в атаке, а сами пытаются придумать что-то интересное у ворот Чондрича. 
    • Угловой
      51'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Хунедоары". Уббинк выполнил навес к дальнему углу вратарской, откуда головой пробил Манолаче, но на этот раз мяч полетел выше цели. 
    • Опасный момент
      50'
      МОМЕНТ! Пирвулеску получил мяч у левого края штрафной соперника и прострелил в центр к линии вратарской, Лупу в борьбе с защитником пробил по воротам, и снаряд пролетел рядом с левой штангой!
    • 49'
      Лупу зацепился за игровой снаряд на чужой половине поля, после чего метров с 25 плотно пробил по воротам. Получилось неожиданно, но мяч полетел сильно выше перекладины. 
    • 48'
      Хрездац прорвался вперёд по левому флангу и пытался отдать скрытый пас к штрафной гостей, вот только защитники "Астаны" эту задумку "прочитали" и мяч перехватили. 
    • 47'
      Довольно неожиданный результат в нашем матче после первой половины. "Астана", казалось бы, более опытный еврокубковый боец, однако румыны пока действуют очень здорово. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Завершён первый тайм! "Хунедоара" - "Астана" 1-0. 
    • Дополнительное время
      45'
      Две минуты к первому тайму компенсировал Барбара. 
    • Опасный момент
      44'
      ШАНСИЩЕ! Быстрая атака получилась у казахстанцев, в ходе которой Камара левее центра влетел в штрафную и прострелил к дальней штанге, а Чарльзу не хватило пары сантиметров, дабы переправить снаряд в цель!
    • Желтая карточка
      43'
      Марочкин получает жёлтую карточку в составе "Астаны". Роджер перехватил мяч в центральной части поля и по правому флангу пытался умчаться вперёд, а защитник гостей в подкате уронил его на газон. 
    • 42'
      Томасов справа подобрался к штрафной соперника, но сам бить по воротам не стал, а попытался отдать разрезающий пас на Бартолеца. Румыны эту задумку "раскусили" и мяч перехватили. 
    • Опасный момент
      41'
      МОМЕНТ! Пирвулеску зацепился за мяч у левого угла штрафной, сместился в центр и с 18 метров плотно пробил практически по центру ворот. Чондрич с огромным трудом парировал этот выстрел!
    • Угловой
      40'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Астаны". Томасов выполнил классный кросс в центр к линии вратарской, но никто из партнёров добраться до этой передачи не сумел. 
    • 39'
      Очень интересно посмотреть, как "Астана" отреагирует на пропущенный мяч. В первой половине встречи казахстанцы смотрятся не очень активно, создавая мало остроты у ворот соперника. 
    • Желтая карточка
      38'
      А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Манолаче наказан предупреждением в составе "Хунедоары". Эмоционально праздновал гол защитник хозяев и немного приподнял футболку. 
    • Описание гола
      37'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МАНОЛАЧЕ! Пирвулеску подхватил мяч на правом фланге и выполнил мягкий кросс в центр штрафной, Манолаче здорово выпрыгнул и головой пробил точно в правый верхний угол! Красивый гол!
    • Травма, повреждение
      35'
      Аманович вёл борьбу на своей половине поля и неудачно врезался в Някшу. Досталось футболисту "Астаны" в этом моменте. Нуждается он в помощи медицинской бригады. 
    • 34'
      Пирвулеску технично прорвался вперёд по левому флангу и от лицевой выполнил кросс в центр штрафной на Лупу, который выиграл единоборство у Казуколоваса и головой пробил сильно правее цели. 
    • 33'
      Продолжают игроки "Астаны" часто использовать длинные забросы при построении своих атак. Бартолец сейчас выполнил передачу к штрафной хозяев, но она была легко перехвачена. 
    • 32'
      Очень эмоционально на предыдущий момент отреагировал главный тренер "Хунедоары". Флорин Максим прекрасно понимает, что его команды имеет неплохие шансы на выход в следующий раунд. 
    • Опасный момент
      31'
      ОПАСНО! Из глубины со стандарта последовал заброс в штрафную гостей, казахстанцы мяч выбили, но точно на Роджера, который стрельнул с 17 метров и попал точно по позиции Чондрича!
    • 30'
      Позади осталась первая треть нашего поединка. Унылый футбол мы пока наблюдаем, в котором много борьбы, но совсем нет опасных моментов. Думаю, что забитый гол раскрыл бы эту игру. 
    • 29'
      Браду после отличной передачи из глубины справа ворвался в штрафную соперника и сильно прострелил к ближней штанге, Чондрич неуверенно парировал эту попытку, а на добивании никого из хозяев не оказалось. 
    • 28'
      Удалось футболистам "Астаны" переломить ход матча. Теперь уже гости забрали мяч под свой контроль и владеют им на чужой половине поля. Думаю, что казахстанцы в концовке тайма попытаются добавить. 
    • Угловой
      27'
      Угловой теперь на левом фланге заработали казахстанцы. Грипши выполнил кросс в район ближней штанги, Лефтер вышел из ворот и кулаками выбил игровой снаряд. 
    • Угловой
      26'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Астаны". Последовал короткий розыгрыш, после которого Томасов сместился в центр и отдал пас на Камара, выстрел которого с хорошей позиции был заблокирован. 
    • 25'
      Томасов получил мяч на правом фланге атаки, но слишком промедлил с решением, поэтому его попытка навеса в штрафную была заблокирована. Перехватили инициативу казахстанцы. 
    • 24'
      Томасов с левого фланга выполнил классный навес к линии вратарской, Казуколовас остался без опеки, однако пробить по воротам у него не получилось. Первый намёк на опасный момент. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Эбонг успел избавиться от мяча на левом фланге в атаке, после чего ему грубо сзади по ногам врезал Браду. Право на перспективный стандарт получают футболисты "Астаны". 
    • 22'
      Камара здорово прошёл вперёд по левому флангу и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, Эбонг готовился пробить по воротам, но его в последний момент опередил Лицэ. 
    • 21'
      "Астана" неудачно выступает в этом сезоне и в чемпионате Казахстана идёт пока только на 8-ом месте. Думаю, что успешное выступление в Лиге Конференций придаст команде дополнительных сил. 
    • Травма, повреждение
      20'
      Хрездац рвался вперёд по левому флангу и успел отдать пас на партнёра, после чего упал на газон в борьбе с Грипши. Досталось футболисту румынского коллектива в этом эпизоде. 
    • 19'
      Чондрич сильно выбил мяч на чужую половину поля, вот только никто из партнёров даже не попытался зацепиться за эту передачу, и игровой снаряд достался защитникам "Хунедоары". 
    • 18'
      Впервые за долгое время удалось забрать игровой снаряд под свой контроль футболистам "Астаны", однако всё это происходит на своей половине поля, и продвижение вперёд отсутствует. 
    • 17'
      Продолжают румыны активно забрасывать мяч с флангов в штрафную казахстанцев. Пирвулеску сейчас с левого фланга навесил в центр вратарской, но эту передачу перехватил Казуколовас. 
    • 16'
      Уббинк со стандарта с левого фланга выполнил очень сильный навес к дальней штанге. Никто из партнёров до этой передачи добраться шансов не имел, и снаряд улетел за пределы поля. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Уббинк по левому флангу пытался прорваться к штрафной гостей, и Аманович грубо ударил его сзади по ногам. Пришлось арбитру провести беседу с защитником "Астаны". 
    • Судья
      14'
      Обслуживает эту встречу Исмаэль Барбара из Мальты. На стартовых минутах поединка арбитра практически не видно, так как команды стараются действовать корректно. 
    • 13'
      Не на домашнем стадионе сегодняшний матч проводит "Хунедоара", однако болельщики приехали за своей командой и в большом количестве присутствуют на трибунах. 
    • 12'
      Пирвулеску с левого фланга навесил к ближнему углу вратарской, вот только никого из партнёров в нужной точке не оказалось, поэтому Марочкин без проблем вынес игровой снаряд. 
    • 11'
      А вот и первый удар по воротам в исполнении футболистов "Хунедоары". Уббинк получил игровой снаряд метрах в 27 от ворот и слабенько пальнул рядом с правой штангой. 
    • 10'
      Очень спокойно протекает игра в стартовые минуты. Больше мячом владеют румыны, однако уровень мастерства не позволяет им зажать более опытного соперника в его штрафную. 
    • 9'
      Някша с левого фланга выполнил высокий навес в район дальней штанги, Чондрич на выходе сыграть не решился, поэтому Амановичу пришлось панически выбивать мяч из своей штрафной. 
    • Травма, повреждение
      8'
      Досталось Лицэ в предыдущем моменте, и никак защитник румынской команды пока не может подняться на ноги. Впервые в нашем матче на поле появляется медицинская бригада. 
    • 7'
      Быстрая атака получилась у гостей, в ходе которой Камара получил мяч у левого угла штрафной, сместился в центр и пробил по воротам, но этот выстрел успел заблокировать Лицэ. 
    • 6'
      Манолаче со своей половины поля попытался выполнить сильный заброс к штрафной "Астаны", однако эта попытка была перехвачена. Пока без особой остроты проходит наша встреча. 
    • 5'
      Стоит упомянуть тот факт, что "Хунедоара" является представителем второго по силе румынского дивизиона. Команда пробилась в еврокубки, благодаря победе в национальном Кубке в прошлом сезоне. 
    • 4'
      Пирвулеску по левому флангу пытался прорваться вперёд, но его движение сумел остановить Бартолец. Продолжают владеть мячом на чужой половине футболисты "Хунедоары". 
    • 3'
      Активно румынские футболисты начинают эту встречу. Някша получил игровой снаряд у правого угла штрафной и выполнил навес к дальней штанге, но с этой передачей гости легко справились. 
    • 2'
      Футболисты "Хунедоары" вышли на эту встречу в бело-синем комплекте формы, казахстанцы играют в жёлтой форме. Ворота Чондрича в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Марочкин Александр получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Манолаче Антонио получил желтую карточку от судьи
    • 37'
      Daniel Pirvulescu сделал результативную передачу.
    • 37'
      Г О О О О Л - Манолаче Антонио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 32.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хунедоара 1:1 Астана

    Исход игры
    Хунедоара
    16.2% (18)
    Ничья
    36% (40)
    Астана
    47.7% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.74% (44)
    Меньше
    59.26% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.4% (36)
    1:2 Астана
    29.7% (33)
    0:1 Астана
    9.9% (11)
    1:0 Хунедоара
    8.1% (9)
    2:1 Хунедоара
    8.1% (9)
    0:2 Астана
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
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